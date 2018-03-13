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Общество / Семья

#пеленальныйстоликвПскове

Поменять подгузник в общественном заведении, не привлекая к себе внимания, — миссия, не выполнимая для псковских мам

Текст:
Алёна Комарова
13 марта 2018 года, 11:24
Фото: из семейного архива Анны Насыбулиной
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Все более заметной в социальных сетях становится акция, которую придумала Анна Насыбулина. Молодая мама, родившая 4 месяца назад второго сына, рассказывает на  страницах «Инстаграма» и «Фейсбука»,  в каких общественных заведениях Пскова есть пеленальный столик для малыша, чтобы поменять подгузник, а в каких нет. 

Публикации Анна делает под специально придуманным хэштегом #пеленальныйстоликвПскове. По нему легко найти всю историю сообщений на эту тему.  «Псковская правда»  решила поддержать социально значимую акцию и пригласила  Анну в редакцию, чтобы расспросить подробнее об идее проекта.

Моему старшему сыну сейчас 12 лет, мы спокойно передвигались всей семьей по разным местам и даже не задумывались о комфорте для малышей, — вспоминает Анна. — Но когда появился новый член семьи, ситуация изменилась. С рождением второго ребенка стиль жизни остался прежним: мы не сидим дома, постоянно гуляем, посещаем разные заведения. Мы придерживаемся принципа, что семейный выход куда-то должен быть в полном составе, а не так, что мама сидит дома с ребенком, папа где-то гуляет, а старший ребенок занят сам собой. Наши друзья также разделяют эту точку зрения.

Анна Насыбулина
 Путешествия с маленьким ребенком заставили посмотреть на многие вещи по-другому, признается рассказчица, а по совместительству еще и начальник городской пресс-службы в декрете. В первую поездку с сыном Томасом Анна отправилась, когда ему исполнилось полтора месяца. Это была Германия.

— Естественно, на пути нам встречались разные заведения, — рассказала Анна. — Я не говорю, что в Европе везде есть пеленальные столики для детей 0+, но  в большинстве заведений есть. В чем смысл этих столиков? Чаще всего они  находятся в специально оборудованной туалетной комнате, где можно ребенка помыть, переодеть и даже покормить в комфортных для него и мамы условиях, не привлекая к себе лишнего внимания окружающих, не раздражая их своими гигиеническими процедурами.

На своей странице в «Инстаграме» Анна Насыбулина показала пеленальный столик в баре-ресторане города-побратима Нойс, который, по ее мнению, оптимален. Для экономии места в заведении придумали компактный столик, он висит в углу и никого не смущает.
Фото из семейного архива Анны Насыбулиной
В Пскове, по словам  молодой мамы, она столкнулась с мнением, что у заведения есть определенная аудитория, на которую оно рассчитано, и мам  с грудничком там не ждут.

— В Европе нет такого, — сетует Анна. — Там никто за тебя не решает, кто придет в кафе, торговый центр или куда-то еще. Самое обидное, что такие мысли все еще сидят в головах некоторых руководителей. Я, конечно, общалась не со всеми, некоторым отправила запросы, жду ответы и не вижу пока отрицания, что радует. Если бы я работала маркетологом в тех заведениях, в которые написала, я мигом взялась бы за эту тему. Это  шикарный повод для того, чтобы повысить лояльность посетителей к своему кафе, ресторану и т. п. Я много работала в сервисе, долго занималась маркетингом этих услуг в разных компаниях города и поэтому знаю, что  говорю.

Анна меняет подгузник Томасу в городе Каунас.
Фото из семейного архива Анны Насыбулиной
По словам Анны,  на ее запросы ответил отель «Покровский», который пообещал подумать о пеленальном столике у себя. Ресторан «Инжир» сообщил, что уже заказал детский девайс.  В «Буррито баре» на Рижском шоссе и в «Простории» пеленальные столики обнаружились без всяких запросов. Своими находками Анна Насыбулина и другие мамы делятся  в соцсетях.

— Когда я начала эту акцию, отметила все заведения, где бываю одна или с семьей. Я не могу охватить все, поэтому рассчитывала, что мамочки, которых так много в нашей медийной среде, поддержат меня. Но поддержку я ощутила очень слабую, вначале было всего три репоста моей записи. Но каждый человек, который меня встречает, из любой сферы, начинает разговор с обращения: «Привет, пеленальный столик». И далее: у нас есть пеленальный столик или у нас нет пеленального столика, мы придумаем тебе пеленальный столик. Сейчас мое имя тождественно хэштегу, который  я специально сделала, чтобы можно было отследить все публикации. Я благодарна, что «Псковская правда» сделала это первой. За детей 0+ никто не будет говорить, кроме их родителей.

Мамам, которые не хотят о пеленальном столике в соцсетях, Анна предложила оставлять предложения в книге отзывов заведений.
Фото из семейного архива Анны Насыбулиной
Для тех, кто не хочет «засорять» ленты своих страниц в соцсетях темой пеленальных столиков, Анна Насыбулина предлагает писать свои предложения в книге отзывов, которая есть в каждом заведении. Главное, поставить хэштег  #пеленальныйстоликвПскове, чтобы  по нему руководители смогли посмотреть всю историю акции.

Как отмечает молодая мама, неважно, какого профиля заведение, и привела в пример Ледовый дворец, где очень много мам с детьми, в том числе и с грудничками, и нет пеленального столика.

— Мы называем их «мамы-такси». Они постоянно занимаются детьми от мала до велика, вместе со своими малышами развозят на тренировки и кружки старшеньких, почему для них не сделать этот столик? — удивляется Анна.

По  ее словам, акцию она организовала не только для того, чтобы появились столики, но и для того, чтобы развернуть мышление  людей в сторону понимания, что жить с ребенком можно полноценно. 

— Я понимаю, что  делаю это уже не для Томаса, потому что он через полгода вырастет и мне это будет уже не надо, — подчеркивает автор идеи. — Столик не стоит больших денег, но это большой шаг навстречу целому кругу людей, которые определяют, в конечном счете, будущее города. Да и  предстоящей в 2019 году «Ганзе» это пойдет только на пользу. 

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