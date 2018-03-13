Все более заметной в социальных сетях становится акция, которую придумала Анна Насыбулина. Молодая мама, родившая 4 месяца назад второго сына, рассказывает на страницах «Инстаграма» и «Фейсбука», в каких общественных заведениях Пскова есть пеленальный столик для малыша, чтобы поменять подгузник, а в каких нет. Публикации Анна делает под специально придуманным хэштегом #пеленальныйстоликвПскове. По нему легко найти всю историю сообщений на эту тему. «Псковская правда» решила поддержать социально значимую акцию и пригласила Анну в редакцию, чтобы расспросить подробнее об идее проекта.

Моему старшему сыну сейчас 12 лет, мы спокойно передвигались всей семьей по разным местам и даже не задумывались о комфорте для малышей, — вспоминает Анна. — Но когда появился новый член семьи, ситуация изменилась. С рождением второго ребенка стиль жизни остался прежним: мы не сидим дома, постоянно гуляем, посещаем разные заведения. Мы придерживаемся принципа, что семейный выход куда-то должен быть в полном составе, а не так, что мама сидит дома с ребенком, папа где-то гуляет, а старший ребенок занят сам собой. Наши друзья также разделяют эту точку зрения. Анна Насыбулина

Путешествия с маленьким ребенком заставили посмотреть на многие вещи по-другому, признается рассказчица, а по совместительству еще и начальник городской пресс-службы в декрете. В первую поездку с сыном Томасом Анна отправилась, когда ему исполнилось полтора месяца. Это была Германия. — Естественно, на пути нам встречались разные заведения, — рассказала Анна. — Я не говорю, что в Европе везде есть пеленальные столики для детей 0+, но в большинстве заведений есть. В чем смысл этих столиков? Чаще всего они находятся в специально оборудованной туалетной комнате, где можно ребенка помыть, переодеть и даже покормить в комфортных для него и мамы условиях, не привлекая к себе лишнего внимания окружающих, не раздражая их своими гигиеническими процедурами.

В Пскове, по словам молодой мамы, она столкнулась с мнением, что у заведения есть определенная аудитория, на которую оно рассчитано, и мам с грудничком там не ждут. — В Европе нет такого, — сетует Анна. — Там никто за тебя не решает, кто придет в кафе, торговый центр или куда-то еще. Самое обидное, что такие мысли все еще сидят в головах некоторых руководителей. Я, конечно, общалась не со всеми, некоторым отправила запросы, жду ответы и не вижу пока отрицания, что радует. Если бы я работала маркетологом в тех заведениях, в которые написала, я мигом взялась бы за эту тему. Это шикарный повод для того, чтобы повысить лояльность посетителей к своему кафе, ресторану и т. п. Я много работала в сервисе, долго занималась маркетингом этих услуг в разных компаниях города и поэтому знаю, что говорю.

По словам Анны, на ее запросы ответил отель «Покровский», который пообещал подумать о пеленальном столике у себя. Ресторан «Инжир» сообщил, что уже заказал детский девайс. В «Буррито баре» на Рижском шоссе и в «Простории» пеленальные столики обнаружились без всяких запросов. Своими находками Анна Насыбулина и другие мамы делятся в соцсетях. — Когда я начала эту акцию, отметила все заведения, где бываю одна или с семьей. Я не могу охватить все, поэтому рассчитывала, что мамочки, которых так много в нашей медийной среде, поддержат меня. Но поддержку я ощутила очень слабую, вначале было всего три репоста моей записи. Но каждый человек, который меня встречает, из любой сферы, начинает разговор с обращения: «Привет, пеленальный столик». И далее: у нас есть пеленальный столик или у нас нет пеленального столика, мы придумаем тебе пеленальный столик. Сейчас мое имя тождественно хэштегу, который я специально сделала, чтобы можно было отследить все публикации. Я благодарна, что «Псковская правда» сделала это первой. За детей 0+ никто не будет говорить, кроме их родителей.