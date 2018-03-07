Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        

Общество / Семья

У меня девчонка!

Семья Назаровых из Новосокольников оформила ежемесячную выплату на второго ребенка из средств маткапитала

Текст:
Наталья Баранова
7 марта 2018 года, 09:02
Фото: предоставлено Пенсионным фондом
0

Дочка Анечка — четвертый член семьи Назаровых — появилась на свет 9 января.

РАЗ ЗАКОН ПОЗВОЛЯЕТ

Дополнительную поддержку в размере 10 652 рубля Назаровы будут получать каждый месяц, пока Анечке не исполнится полтора года. Назаровы стали в Новосокольническом районе 755-й семьей, кому вручили сертификат на материнский капитал.

— О том, что теперь материнский капитал можно тратить на ежемесячные выплаты, я узнала буквально за две недели до родов, — говорит мама Анечки Олеся. — Мы с мужем решили, отчего бы нам не воспользоваться этой возможностью, раз закон позволяет.

Назаровы живут в своем доме. Недавно они его капитально отремонтировали, теперь мечтают построить баню и провести газ.

— Возможно, через несколько лет мы захотим подыскать дом побольше, — говорит Олеся. — Тем более что оставшуюся часть материнского капитала можно будет потратить на улучшение жилищных условий. В квартиру мы не хотим, нам нравится жить в своем доме. Соседи не сделают замечания, что дети ведут себя шумно. Огород под боком, да и на крылечко выйдешь — хорошо!

Олеся работает в  Новосокольнической школе техническим работником, ее муж — на пилораме.

Олеся и Андрей Назаровы женаты уже десять лет. Старшему брату Анечки Павлу летом исполнится семь, в этом году он пойдет в первый класс.

— Когда сын узнал, что у него родилась сестренка, он закричал: «У меня девчонка!», — рассказывает Олеся. — Сначала он хотел братика, потому что с ним можно играть в машинки. Но потом я объяснила, что в машинки можно играть и с девочками. К тому же у Паши есть двоюродные братья — хорошие товарищи по играм, а о сестренке пока можно просто заботиться.

НОВАЯ ВЫПЛАТА

Напомним, с 1 января 2018 года программу материнского капитала по инициативе президента расширили, чтобы поддержать российские семьи. Теперь материнский капитал можно тратить на ежемесячные выплаты на второго ребенка, родившегося в 2018 году. Но право на выплаты получают только те семьи, у которых доход на одного члена семьи не превышает 1,5 прожиточных минимума по региону. В Псковской области эта цифра составляет 17 697 рублей. Выплата на второго рожденного или усыновленного ребенка составляет 10 652 рубля — это размер прожиточного минимума ребенка в нашей области.

Прожиточные минимумы трудоспособного гражданина и детей в субъектах РФ, а также 1,5-кратный прожиточный минимум трудоспособного гражданина и как правильно рассчитать уровень дохода семей из трех, четырех человек, можно найти на сайте Пенсионного фонда России в разделе «Жизненные ситуации». Там же можно ознакомиться с полным перечнем документов, которые необходимы для назначения ежемесячной выплаты.

Все вопросы, связанные с использованием материнского капитала, можно задать по телефону горячей линии регионального отделения Пенсионного фонда: 8 (8112) 56-62-19 по будням в рабочее время. 


33707 семей всего с 2007 года в Псковской области получили сертификаты на материнский капитал
  Подпишись на нас в соцсетях

Комментарии

Авторизация
No comments

Общество
7 марта 09:52

Водолей-энтузиаст

Делает ремонт, посещает кружок и университет, ездит в музеи в Санкт-Петербурге — и все это в 80 лет

Общество
7 марта 09:29

Иммунитет сгорел

Как бороться с монополистами, осадить зарвавшиеся госпредприятия и покончить со «своими»

Общество
5 марта 10:53

Рекламный беспорядок

Только треть рекламных конструкций в Пскове размещена законно
  • Безработный обокрал свою соседку в садоводческом сообществе в Великих Луках
  • С 1 мая в автокемпинге «Раздолье» можно будет отдыхать всей семьёй
  • Сборная Пскова по баскетболу сыграла в Полоцке в честь 8 марта
  • В 2017 году псковичи-клиенты Сбербанка совершили более 17 млн платежей
  • «Убитый» отрезок дороги Грызавино-Малая Губа отремонтируют за 29 млн рублей
  • За год Псковское отделение Сбербанка выдало ипотечных кредитов на 2 млрд рублей
  • С четырёх до шести вечера в трёх точках Пскова будут раздавать акционные наклейки #Eдунавыборы
  • Специалисты призывают жителей Псковской области не заниматься самолечением пневмонии
  • Надежда Рагозина: Больше половины смертей от пневмонии происходит на дому
  • За травлю в социальных сетях россиян хотят привлекать к ответственности
  • В Острове уволили сотрудника силовых структур, разъезжавшего пьяным по трассе М-20
  • Обчистившего гараж домушника будут судить в городе на Ловати

    • 6 марта

  • Татьяне Лаптевой вручили медаль «За заслуги перед Псковом»
  • Ещё пять классов попали под карантин в областном центре
  • Походы в кафе на сумму 1,5 и 2 тысячи рублей получат победители конкурса «Псковской правды»
  • Наклейки для участников конкурса #Eдунавыборы будут раздавать на трёх заправках Пскова
  • Михаил Ведерников предложил завершить строительство великолукского путепровода ко Дню города
  • Псковичка Валерия: «Погоду» в поликлиниках мы делаем сами своим общением
  • Пробный выход на лёд в великолукской «двойке» проведут уже на следующей неделе
  • Фёдор Терзиди: Желаем псковским докторам здоровья, терпения в работе с родителями и пациентами
  • На дооснащение детских поликлиник псковский регион получит более 50 млн рублей
  • Надежда из Пскова: Мое представление о медицине кардинально изменилось
  • Пожизненный срок «светит» закладчикам наркосинтетики в Пскове и Великих Луках
  • Я искренне благодарю медицинских сестричек поликлиники № 3 – псковичка
  • Обладателей записи видеорегистраторов смертельной аварии ищут в Пскове
  • Михаил Ведерников: Продвижение псковских памятников в ЮНЕСКО чрезвычайно важно для нас
  • Псковичи могут сообщить, где делают наркотики и торгуют ими

    • 5 марта

  • Футболисты псковской «Стрелы» стали победителями турнира «Наше будущее»
  • Почти 49 млн рублей потратят на капремонт моста и водопропускных труб на региональных дорогах
  • В Островском районе сотрудника колонии поймали с крупной партией гашиша

    • Новости

    Общество / Образование
    Ольга Нефёдова 6 марта 09:56

    Зашла и осталась

    Приходила пристроить сына в детсад, а стала лучшим воспитателем Пскова

    Общество
    6 марта 09:00

    Поможем, подскажем

    Жители области поделились наболевшим с Михаилом Ведерниковым в редакции «Псковской правды»

    Общество / Здоровье
    5 марта 14:53

    Нетипичная сыпь

    Еще у двоих псковичей подозревают корь