Дочка Анечка — четвертый член семьи Назаровых — появилась на свет 9 января.
Дочка Анечка — четвертый член семьи Назаровых — появилась на свет 9 января.
— О том, что теперь материнский капитал можно тратить на ежемесячные выплаты, я узнала буквально за две недели до родов, — говорит мама Анечки Олеся. — Мы с мужем решили, отчего бы нам не воспользоваться этой возможностью, раз закон позволяет.
Назаровы живут в своем доме. Недавно они его капитально отремонтировали, теперь мечтают построить баню и провести газ.
— Возможно, через несколько лет мы захотим подыскать дом побольше, — говорит Олеся. — Тем более что оставшуюся часть материнского капитала можно будет потратить на улучшение жилищных условий. В квартиру мы не хотим, нам нравится жить в своем доме. Соседи не сделают замечания, что дети ведут себя шумно. Огород под боком, да и на крылечко выйдешь — хорошо!
Олеся работает в Новосокольнической школе техническим работником, ее муж — на пилораме.
Олеся и Андрей Назаровы женаты уже десять лет. Старшему брату Анечки Павлу летом исполнится семь, в этом году он пойдет в первый класс.
— Когда сын узнал, что у него родилась сестренка, он закричал: «У меня девчонка!», — рассказывает Олеся. — Сначала он хотел братика, потому что с ним можно играть в машинки. Но потом я объяснила, что в машинки можно играть и с девочками. К тому же у Паши есть двоюродные братья — хорошие товарищи по играм, а о сестренке пока можно просто заботиться.
Прожиточные минимумы трудоспособного гражданина и детей в субъектах РФ, а также 1,5-кратный прожиточный минимум трудоспособного гражданина и как правильно рассчитать уровень дохода семей из трех, четырех человек, можно найти на сайте Пенсионного фонда России в разделе «Жизненные ситуации». Там же можно ознакомиться с полным перечнем документов, которые необходимы для назначения ежемесячной выплаты.
Все вопросы, связанные с использованием материнского капитала, можно задать по телефону горячей линии регионального отделения Пенсионного фонда: 8 (8112) 56-62-19 по будням в рабочее время.