РАЗ ЗАКОН ПОЗВОЛЯЕТ

Дополнительную поддержку в размере 10 652 рубля Назаровы будут получать каждый месяц, пока Анечке не исполнится полтора года. Назаровы стали в Новосокольническом районе 755-й семьей, кому вручили сертификат на материнский капитал.

— О том, что теперь материнский капитал можно тратить на ежемесячные выплаты, я узнала буквально за две недели до родов, — говорит мама Анечки Олеся. — Мы с мужем решили, отчего бы нам не воспользоваться этой возможностью, раз закон позволяет.

Назаровы живут в своем доме. Недавно они его капитально отремонтировали, теперь мечтают построить баню и провести газ.

— Возможно, через несколько лет мы захотим подыскать дом побольше, — говорит Олеся. — Тем более что оставшуюся часть материнского капитала можно будет потратить на улучшение жилищных условий. В квартиру мы не хотим, нам нравится жить в своем доме. Соседи не сделают замечания, что дети ведут себя шумно. Огород под боком, да и на крылечко выйдешь — хорошо!

Олеся работает в Новосокольнической школе техническим работником, ее муж — на пилораме.

Олеся и Андрей Назаровы женаты уже десять лет. Старшему брату Анечки Павлу летом исполнится семь, в этом году он пойдет в первый класс.

— Когда сын узнал, что у него родилась сестренка, он закричал: «У меня девчонка!», — рассказывает Олеся. — Сначала он хотел братика, потому что с ним можно играть в машинки. Но потом я объяснила, что в машинки можно играть и с девочками. К тому же у Паши есть двоюродные братья — хорошие товарищи по играм, а о сестренке пока можно просто заботиться.