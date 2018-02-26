Тратим как хотим

О новых возможностях использования материнского капитала и о поддержке семей с детьми рассказали в пресс-центре «Псковской правды».

В СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ

С 1 января 2018 года программу материнского капитала расширили, чтобы поддержать демографическую политику. Теперь материнский капитал можно тратить на ежемесячные выплаты на второго ребенка, родившегося в 2018 году. Правда, право на выплаты получат только те семьи, у которых доход на одного члена семьи не превышает 1,5 прожиточных минимума по региону. В Псковской области эта цифра составляет 17 697 рублей. Выплата на второго рожденного или усыновленного ребенка будет 10 652 рубля - это размер прожиточного минимума ребенка в нашей области.

- Пока к нам поступило 4 заявления, еще 17 семей сейчас собирают документы, - рассказала управляющий региональным отделением Пенсионного фонда РФ Наталья Мельникова. - Пенсионный фонд не будет контролировать, на какие цели вы потратите эти деньги. Семья вправе распоряжаться ими по собственному усмотрению.

Подать заявление о назначении ежемесячной выплаты можно в любое время в течение полутора лет со дня рождения малыша.

- Ежемесячная выплата осуществляется до достижения ребенком полутора лет, однако первый выплатной период рассчитан на год, - пояснила Наталья Мельникова. – После этого необходимо подать новое заявление на ее назначение.

Оставшуюся часть материнского капитала родители по-прежнему могут потратить на улучшение жилищных условий, образование ребенка, пенсию мамы или реабилитацию ребенка-инвалида. В 2018 году материнский капитал составляет 453 026 рублей. Еще одна законодательная новелла, появившаяся с 1 января 2018 года, разрешает тратить средства материнского капитала на дошкольное образование ребенка и не ждать, пока ему исполнится три года. То есть деньги можно потратить на оплату государственного или частного лицензионного детского садика и яслей. Ранее такая возможность также была, но реализовать ее было можно только по достижении ребенком трех лет.