Тратим как хотим

О новых возможностях использования материнского капитала и о поддержке семей с детьми рассказали в пресс-центре «Псковской правды».
О новых возможностях использования материнского капитала и о поддержке семей с детьми рассказали в пресс-центре «Псковской правды».
- Пока к нам поступило 4 заявления, еще 17 семей сейчас собирают документы, - рассказала управляющий региональным отделением Пенсионного фонда РФ Наталья Мельникова. - Пенсионный фонд не будет контролировать, на какие цели вы потратите эти деньги. Семья вправе распоряжаться ими по собственному усмотрению.
Подать заявление о назначении ежемесячной выплаты можно в любое время в течение полутора лет со дня рождения малыша.
- Ежемесячная выплата осуществляется до достижения ребенком полутора лет, однако первый выплатной период рассчитан на год, - пояснила Наталья Мельникова. – После этого необходимо подать новое заявление на ее назначение.
Оставшуюся часть материнского капитала родители по-прежнему могут потратить на улучшение жилищных условий, образование ребенка, пенсию мамы или реабилитацию ребенка-инвалида. В 2018 году материнский капитал составляет 453 026 рублей. Еще одна законодательная новелла, появившаяся с 1 января 2018 года, разрешает тратить средства материнского капитала на дошкольное образование ребенка и не ждать, пока ему исполнится три года. То есть деньги можно потратить на оплату государственного или частного лицензионного детского садика и яслей. Ранее такая возможность также была, но реализовать ее было можно только по достижении ребенком трех лет.
- В 2018 году мы уже назначили эту выплату 42 семьям, 5 - деньги уже получили, - рассказал глава Государственного управления соцзащиты Псковской области Армен Мнацаканян. - На все выплаты в 2018 году нам потребуется примерно 77 млн рублей. Первый транш из федерального бюджета мы уже получили.
В целом же в нашей области для семей с детьми предусмотрено шестнадцать мер социальной поддержки. Подробно о них мы рассказывали в статье под названием «Эпоха детства».
- Мы всегда будем поддерживать нуждающиеся семьи, они всегда будут в зоне нашего внимания, - заверил Армен Мнацаканян.
С 2007 года в Псковской области выдали 33 тысячи сертификатов на федеральный материнский капитал.
64,5 % семей уже распорядились материнским капиталом.
87 % потратили его на улучшение жилищных условий.
12,5 % - на образование детей.
0,5 % (только 17 женщин) решили потратить его на свою пенсию.
524 семьи получили региональный материнский капитал в 100 тысяч рублей за рождение третьего ребенка.
Все вопросы, связанные с использованием материнского капитала, можно задать по телефону горячей линии: 8(8112) 56-62-19 по будням в рабочее время.
Прожиточные минимумы трудоспособного гражданина и детей в субъектах РФ, а также 1,5 кратный прожиточный минимум трудоспособного гражданина и как правильно рассчитать уровень дохода семей из трех, четырех человек можно найти на сайте Пенсионного фонда России в разделе «Жизненные ситуации». Там же можно ознакомиться с полным перечнем документов, которые необходимы для назначения ежемесячной выплаты.