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Общество / Семья

Тратим как хотим

Теперь ежемесячные выплаты можно будет получать и на второго ребенка

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Наталья Баранова
26 февраля 2018 года, 11:01
Фото: Андрей Степанов
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О новых возможностях использования материнского капитала и о поддержке семей с детьми рассказали в пресс-центре «Псковской правды».

В СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ

С 1 января 2018 года программу материнского капитала расширили, чтобы поддержать демографическую политику. Теперь материнский капитал можно тратить на ежемесячные выплаты на второго ребенка, родившегося в 2018 году. Правда, право на выплаты получат только те семьи, у которых доход на одного члена семьи не превышает 1,5 прожиточных минимума по региону. В Псковской области эта цифра составляет 17 697 рублей. Выплата на второго рожденного или усыновленного ребенка будет 10 652 рубля - это размер прожиточного минимума ребенка в нашей области.

- Пока к нам поступило 4 заявления, еще 17 семей сейчас собирают документы, - рассказала управляющий региональным отделением Пенсионного фонда РФ Наталья Мельникова. - Пенсионный фонд не будет контролировать, на какие цели вы потратите эти деньги. Семья вправе распоряжаться ими по собственному усмотрению.

Подать заявление о назначении ежемесячной выплаты можно в любое время в течение полутора лет со дня рождения малыша.

- Ежемесячная выплата осуществляется до достижения ребенком полутора лет, однако первый выплатной период рассчитан на год, - пояснила Наталья Мельникова. – После этого необходимо подать новое заявление на ее назначение.

Оставшуюся часть материнского капитала родители по-прежнему могут потратить на улучшение жилищных условий, образование ребенка, пенсию мамы или реабилитацию ребенка-инвалида. В 2018 году материнский капитал составляет 453 026 рублей. Еще одна законодательная новелла, появившаяся с 1 января 2018 года, разрешает тратить средства материнского капитала на дошкольное образование ребенка и не ждать, пока ему исполнится три года. То есть деньги можно потратить на оплату государственного или частного лицензионного детского садика и яслей. Ранее такая возможность также была, но реализовать ее было можно только по достижении ребенком трех лет.

ШЕСТНАДЦАТЬ ВИДОВ ПОДДЕРЖКИ

Уже 42 семьям назначили выплаты на первого ребенка. Напомним, с 1 января 2018 года семьи со среднедушевым доходом, не превышающим 1,5 кратную величину прожиточного минимума по региону, получили право на дополнительные меры поддержки - ежемесячную выплату в размере 10 652 рубля. Таков прожиточный минимум на ребенка в Псковской области за второй квартал 2017 года.

- В 2018 году мы уже назначили эту выплату 42 семьям, 5 - деньги уже получили, - рассказал глава Государственного управления соцзащиты Псковской области Армен Мнацаканян. - На все выплаты в 2018 году нам потребуется примерно 77 млн рублей. Первый транш из федерального бюджета мы уже получили.

В целом же в нашей области для семей с детьми предусмотрено шестнадцать мер социальной поддержки. Подробно о них мы рассказывали в статье под названием «Эпоха детства».

- Мы всегда будем поддерживать нуждающиеся семьи, они всегда будут в зоне нашего внимания, - заверил Армен Мнацаканян.

ЦИФРЫ

С 2007 года в Псковской области выдали 33 тысячи сертификатов на федеральный материнский капитал.

64,5 % семей уже распорядились материнским капиталом.

87 % потратили его на улучшение жилищных условий.

12,5 % - на образование детей.

0,5 % (только 17 женщин) решили потратить его на свою пенсию.

524 семьи получили региональный материнский капитал в 100 тысяч рублей за рождение третьего ребенка.

СПРАВКА

Все вопросы, связанные с использованием материнского капитала, можно задать по телефону горячей линии: 8(8112) 56-62-19 по будням в рабочее время.

Прожиточные минимумы трудоспособного гражданина и детей в субъектах РФ, а также 1,5 кратный прожиточный минимум трудоспособного гражданина и как правильно рассчитать уровень дохода семей из трех, четырех человек можно найти на сайте Пенсионного фонда России в разделе «Жизненные ситуации». Там же можно ознакомиться с полным перечнем документов, которые необходимы для назначения ежемесячной выплаты.

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