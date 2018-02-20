Победителей мы определим 14 марта 2018 года в 12.00 по количеству лайков под снимками в конкурсном альбоме.

Чтобы стать участником, нужно загрузить свадебную ретрофотографию (сделанную ранее 2008 года) в конкурсный альбом в сообществе «Псковской правды» в соцсети «ВКонтакте» (там же вывешено положение о конкурсе). В описании к фото не забудьте указать имена молодоженов и дату бракосочетания. Фотоснимок вы можете сопроводить небольшим описанием.

Фотоснимки, присланные на конкурс, попадут на главное свадебное мероприятие года «Свадьба Экспо 2018», выставка пройдет в псковском ТРК «Акваполис» 24 и 25 марта.