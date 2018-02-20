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Общество / Семья

Горько!

Двуспальный комплект постельного белья из хлопка вручит «Псковская правда» одному из трех победителей фотоконкурса «РетроСвадьба-2018»

Текст:
Алексей Кедров
20 февраля 2018 года, 12:22
Фото: wedding.ru
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Победителей мы определим 14 марта 2018 года в 12.00 по количеству лайков под снимками в конкурсном альбоме.

Чтобы стать участником, нужно загрузить свадебную ретрофотографию (сделанную ранее 2008 года) в конкурсный альбом в сообществе «Псковской правды» в соцсети «ВКонтакте» (там же вывешено положение о конкурсе). В описании к фото не забудьте указать имена молодоженов и дату бракосочетания. Фотоснимок вы можете сопроводить небольшим описанием.

Фотоснимки, присланные на конкурс, попадут на главное свадебное мероприятие года «Свадьба Экспо 2018», выставка пройдет в псковском ТРК «Акваполис» 24 и 25 марта. 

Виктор и Любовь Фокины. 23 сентября 1988 года.
Фото из личного архива
Захарова Елена и Захаров Василий. 03.09.1983 года.
Фото из личного архива
Михаил Владимирович и Любовь Владимировна Макарчук. Их свадьба состоялась 1 октября 1988 года. В этом году они празднуют 30-летие совместной жизни - жемчужную свадьбу.
Фото из личного архива
Лидия и Владимир на свадьбе 8 мая 1979 года перепутали кольца.
Фото из личного архива
Владимир и Надежда Овсяниковы. 29 июня 1975 года.
Фото из личного архива
Галина Николаевна и Юрий Анатольевич Фёдоровы. Свадьба состоялась 13.01.1979. Галина Николаевна держит на фото букет из трех гвоздик, они стоили тогда 100 рублей, а получала она зарплату 60 рублей. Вот как все изменилось.
Фото из личного архива
Геннадий и Нина Петровы. Регистрация брака в сельсовете деревни Барута Новоржевского района. 7 марта 2018 года отмечают рубиновую свадьбу!
Фото из личного архива
Щенины Зинаида и Владимир. 31 мая 1970 год.
Фото из личного архива
2018 год - юбилейный в семейной жизни Антонины и Валерия Ивановых. 9 мая исполнится 40 лет со дня их знакомства, а 23 декабря они отметят рубиновую свадьбу.
Фото из личного архива
Вячеслав и Наталия Блинковы. 21 октября 1995 года.
Фото из личного архива
Семья Гавриловых.1986 год.
Фото из личного архива
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