Доула придёт впервые

Доула – это женщина, которая не является родственницей роженицы, она присутствует на родах и оказывает в этот момент женщине практическую, информационную и психологическую поддержку.

- Это беспрецедентный случай для роддома в Пскове, - отметила первая сертифицированная доула Ирина Соколовская.- Я поработаю волонтером с женщинами, которые рожают по медицинскому полису. Обычно я могу помогать только женщинам, которые рожают платно.

Ирина Соколовская подчеркнула, что сотрудники роддома: акушерка и врач, принимают ребенка, оказывают медицинскую помощь, а доула оказывает психо-эмоциональную помощь женщине, немедикментозными методами обезболивания – акупунктурой, массажем определенных точек, различными дыхательными техниками облегчает родовую боль.