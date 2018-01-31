Доула придёт впервые

Доула – это женщина, которая не является родственницей роженицы, она присутствует на родах и оказывает в этот момент женщине практическую, информационную и психологическую поддержку.
- Это беспрецедентный случай для роддома в Пскове, - отметила первая сертифицированная доула Ирина Соколовская.- Я поработаю волонтером с женщинами, которые рожают по медицинскому полису. Обычно я могу помогать только женщинам, которые рожают платно.
Ирина Соколовская подчеркнула, что сотрудники роддома: акушерка и врач, принимают ребенка, оказывают медицинскую помощь, а доула оказывает психо-эмоциональную помощь женщине, немедикментозными методами обезболивания – акупунктурой, массажем определенных точек, различными дыхательными техниками облегчает родовую боль.
- Нужно сказать огромное спасибо председателю госкомитета по здравоохранению и фармации Игорю Потапову, главному врачу Перинатального центра Сергею Сукманюку, за то, что они идут вперед в своей деятельности, думают о наших женщинах! Благодаря стремлению врачей доулы работают не только в Европе и Москве, но и появляются в таких маленьких городах, как наш.
Сертифицированная доула вместе с роженицей
Фото Ирины Соколовской
Ирина Соколовская – член общественного совета при перинатальном центре, который был создан в конце прошлого года после резонанса, вызванного сообщением в соцсети одной из рожениц, где она рассказала о своем опыте пребывания в Псковском роддоме. Ирина Соколовская – первая профессиональная доула в Пскове, получившая официальный сертификат, психолог, социальный работник. Уже несколько лет имеет опыт помощи при родах в московских роддомах.
Как сообщает сайт doula.ru, в 2011 году было проведено одно из крупнейших исследований о поддержке в родах. В нем обобщен опыт более 15 тысяч женщин. Отмечается, что помощь доулы в родах на 34% сокращает вероятность негативного впечатления от родов, на 28% количество кесаревых сечений, на 25% продолжительность родов и на 31% сокращается использование синтетического окситоцина, стимулирующего родовую деятельность.