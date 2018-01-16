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Общество / Семья

Пособие на второго

Псковичи получили возможность обналичивать деньги материнского капитала

Текст:
Алёна Комарова
16 января 2018 года, 12:13
Фото: Андрей Степанов
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Доход одного члена семьи не должен превышать полтора прожиточных минимума.

С 1 января 2018 года семьи с низким доходом, где появится второй ребенок, смогут получать ежемесячную выплату из средств материнского капитала. Для этого на члена семьи, включая новорожденного, доход не должен превышать 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе. Размер выплаты равен прожиточному минимуму для детей, который установлен в субъекте за II квартал предшествующего года. Если семья обращается за выплатой в 2018 году, ее размер составит прожиточный минимум для детей за II квартал 2017 года.

Наталья Мельникова, управляющий отделением Пенсионного фонда России по Псковской области 

Таким образом, в Псковской области размер выплаты, которую семья сможет ежемесячно получать из материнского капитала, составит 10 652 рубля. Размер материнского капитала в 2018 году не изменится и составит 453 тысячи рублей. За полтора года новым пособием можно выбрать из этой суммы 191 736 рублей.

Во-вторых, с этого года можно из материнского капитала оплачивать дошкольное образование, не дожидаясь трехлетнего возраста ребенка.

Саму программу материнского капитала продлили до 31 декабря 2021 года. Остальные направления использования материнского капитала остаются теми же: улучшение жилищных условий, оплата образовательных услуг для детей, формирование будущей пенсии мамы и оплата товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.

Напомним, также с первого января начали выплачивать пособие на первого ребенка. Оно составляет ту же величину детского прожиточного минимума за 2 квартал предшествующего года — 10 652 рубля. Пособие положено тем семьям, где уровень дохода на человека не превышает полуторакратный размер прожиточного минимума трудоспособного населения. 

КСТАТИ

Президент России Владимир Путин 28 ноября объявил о назначении нового ежемесячного пособия на первого ребенка. Его будут платить за детей, родившихся с 1 января 2018 года. Средняя сумма выплаты составит в новом году 10 523 рубля.

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