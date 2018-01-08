Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        

Общество / Семья

Первый пришёл

Первым в новогоднюю ночь в Пскове родился мальчик

Текст:
Наталья Баранова
8 января 2018 года, 12:07
Фото: Андрей Степанов
0

Мальчик весом 3530 г и ростом 54 см родился 1 января в 2.03 ночи. Для его мамы это были вторые роды.

- Мальчик здоров, он и его мама чувствуют себя хорошо, - рассказала врач Псковского перинатального центра Светлана Иванова.

Всего 1 января родилось 7 детей: 5 мальчиков и 2 девочки. Это меньше, чем в среднем за сутки.

- Бывает по-разному, - продолжает Светлана Иванова. – Могут в сутки всего 2 ребенка родиться, а могут и 19. В среднем мы принимаем 10-13 родов в сутки.

В рождественскую ночь первой на свет появилась девочка. Она родилась 7 января в 0.15. Вес малышки – 4010 г, рост 55 см. Для ее мамы это также вторые роды.

Всего 7 января родились 8 детей: 4 мальчика и 4 девочки.

В целом для врачей псковского перинатального центра новогодние каникулы прошли без эксцессов и чрезвычайных ситуаций. С 1 января до середины дня 8 января в стенах роддома появились 62 ребенка.

Годом ранее первой на свет появилась девочка, а с 1 по 9 января в Псковском перинатальном центре увидели свет 60 малышей. Так что демографические показатели пошли в рост уже в начале года.

Между тем, рабочие тоже не сбавляли темпа и трудились над строительством нового корпуса роддома даже в новогодние праздники. Сейчас на строительной площадке заняты 200 рабочих. 4 января стройку проинспектировал врио губернатора области Михаил Ведерников. Здание уже подключили к постоянной схеме электроснабжения. Основной объем строительных работ выполнили. Осталось завершить облицовку фасада, отделку входов и помещений на нижних этажах. Сроки строительства псковского перинатального центра уже несколько раз сдвигали, поэтому Михаил Ведерников взял ситуацию со строительством под личный контроль.

Еще одна хорошая новость для будущих мам: Псковская область получит более 77 млн рублей на новые выплаты при рождении первого ребенка. Размер ежемесячной выплаты в Псковской области в 2018 году будет равен прожиточному минимуму для детей за 2 квартал 2017 года и составит 10 652 рубля. Решение о ежемесячных выплатах на первого ребенка ранее принял президент России Владимир Путин. Пособие будет выплачиваться в семьях, где доход на детей, которые родились или были усыновлены после 1 января 2018 года до достижения ими полутора лет.

  Подпишись на нас в соцсетях

Комментарии

Авторизация
No comments

Общество
15 января 17:40

Честные и послушные

Псковским пенсионерам помогают новые тимуровцы

Общество
15 января 17:03

«Псковская правда» запустила новый сайт

Удобнее, проще, доступнее

Общество
11 января 20:00

«Мы ничего не разрушаем»

В Мирожском монастыре полным ходом идут строительные работы
  • Проектом по сохранению храма в Мелётово займутся ЦНРПМ
  • Блог-тур и форум добровольцев может пройти в Псковской области в 100-летнюю годовщину Красной Армии
  • Одежду и парфюмерию украла девушка из магазина на Рижском проспекте
  • Как правильно купаться на Крещение, рассказали псковичам
  • Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Псковской области
  • День образования Следственного комитета отмечают на Псковщине
  • Первый заместитель прокурора области ждёт вопросов от новосокольчан
  • Великолукский вор обналичил чужую карту на 38 тысяч рублей
  • Виктор Остренко призвал печорских школьников носить фликеры
  • Девочку в блестящей шапке ищут в Псковской области (ФОТО)
  • Прекращен трудовой договор с главврачом Великолукской больницы
  • Начался демонтаж новогодних ёлок с псковских улиц
  • Новый бойцовский клуб появился в Пскове
  • Россияне готовят иски к Apple из-за замедления старых моделей Iphone

    • 14 января

  • В едином дне сбора подписей приняли участие более 200 тыс.человек
  • Опубликовано фото пропавшего два с половиной года назад псковича
  • Мусорные контейнеры уберут от детской площадки в одном из псковских дворов
  • Два дома, две бани, машина и вагончик горели в Псковской области за сутки
  • Мошенники для обмана псковичей используют данные сотрудников налоговой

    • 13 января

  • Торговый комплекс «Акваполис» эвакуировали в Пскове
  • По жалобам жильцов замглавы региона Александр Кузнецов осмотрел два дома в Печорах
  • Железнодорожники передадут муниципалитетам детский сад в Дно и в Великих Луках
  • ЦИК завершил прием документов от кандидатов в президенты России
  • Жилые дома, квартира, цех и автобус горели в Псковской области в минувшие сутки
  • Псковских журналистов поздравил Александр Беглов

    • 12 января

  • Штаб Путина собрал подписи, необходимые для выдвижения в президенты
  • Готовы ли псковичи к зимним опасностям, покажет тест МЧС
  • Александр Малькевич встретился с ведущими представителями СМИ Псковской области
  • Ищут свидетелей смертельного ДТП на Рижском проспекте
  • Прятать дачный инвентарь в тайник советую псковские полицейские

    • Новости

    Политика / Власть
    Александр Машкарин 15 января 09:43

    Печать ответственности

    В профессиональный праздник Михаил Ведерников внушил журналистам осторожный оптимизм

    Общество / Образование
    10 января 12:36

    Спальное место у доски

    Балерины в столовой, мячи на стенах и часы из книг появились в псковской школе

    Общество
    10 января 10:22

    Причина в соседях

    Жильцы общежития решили проблему с текущими стенами