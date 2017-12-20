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Общество / Семья

Сделал добро — захочешь ещё

Был бы сердечный порыв, а дело найдется, уверены в Детском фонде

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Светлана Синцова
20 декабря 2017 года, 14:48
Фото: предоставлено Детским фондом
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Кому нужна помощь добровольцев? Какая помощь требуется? Куда обращаться, если вы хотите помочь? Ответы знают сотрудники регионального отделения Российского Детского фонда. В пресс-центре «Псковской правды» они рассказали про свой новый проект «Калейдоскоп добрых дел», выигравший президентский грант. Волонтерство в области поставят на широкую ногу.

— Среди псковичей много отзывчивых, неравнодушных людей, которые готовы посвятить свое время помощи людям вокруг себя, — уверена заместитель председателя регионального отделения Российского Детского фонда Екатерина Транева. К примеру, корпоративное волонтерство — это возможность участвовать в добром деле всей командой. Приезжающие волонтеры вместе с детьми делают какое-то полезное дело — ремонтируют класс, вместе учатся шить, вместе ухаживают за приусадебным хозяйством. Мы хотим, чтобы в Псковской области осталось как можно меньше детских учреждений, у которых нет шефов.

Подопечные Детского фонда также смогли стать участниками социальной программы FIFA «Футбол во имя надежды», цель которой — помочь детям социализироваться через занятие футболом. Уже известно, что программу продлят на следующий год, однако не у всех команд есть своя форма, качественная игровая обувь — тут бы тоже могли помочь корпоративные волонтеры.

В рамках «Калейдоскопа добрых дел» планируются и мероприятия для семей с детьми, когда родители своим примером показывают, как приятно помогать.

— Даже акцию «Доброе сердце» по сбору средств на реабилитацию больных детей можно считать примером семейного добровольчества. Приходят семьи, и родители не просто жертвуют средства на решение какой-то проблемы, а передают денежку своему ребенку, и именно он кладет ее в копилку. И здесь не важен размер помощи, а важно само действие.

Екатерина Транева рассказала, как накануне в Фонд «приходила мама-снегурочка с маленьким эльфом» — принесли разового мишку с просьбой передать хорошей девочке на Новый год.

— Типичный псковский волонтер — студент, — сообщила координатор программ регионального отделения Российского Детского фонда Евгения Истомина.

По ее словам, у студентов есть желание помогать, себя реализовывать и делать что-то полезное.

— В идеале волонтерство и донорство — это сердечный порыв, который не требует никаких ответных мер, — дополнила коллегу Екатерина Транева. — Это один из признаков высокого развития человека. Ты понимаешь, что сделал хорошее дело, ты видишь его последствия и захочешь делать еще!

— В связи с тем что сейчас проходят новогодние акции и мы собираем сладкие подарки для нуждающихся детей и детей из домов-интернатов, нам нужны люди, которые будут формировать эти подарки, — рассказала координатор программ регионального отделения Российского Детского фонда Кристина Фёдорова.

Также помощь добровольцев требуется для сортировки вещей по заявлениям малоимущих семей из районов. Большая проблема у Детского фонда и с попутным транспортом, чтобы отвезти эти вещи.

— Если человек хочет помочь, он должен для себя ответить на вопросы: что я могу сделать? Когда я могу это сделать? — отметила Екатерина Транева. — И после этого позвонить, прийти или написать нам. Мы с удовольствием возьмем в команду.

СПРАВКА

Региональное отделение Российского Детского фонда. Псков, ул. Я. Фабрициуса, д. 2а, оф. 14-15 (1 этаж, правое крыло). Телефон 8 (8112) 73-58-80.

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