Как изменится псковский Дворец бракосочетания после ремонта, когда ночные очереди под его дверями уйдут в прошлое и зачем 61 новый сотрудник органам ЗАГС по всей области.

СВАДЬБЫ НА ГАНЗЕЙСКОМ ПУТИ

В псковском Дворце бракосочетания после ремонта появятся два зала для торжественной регистрации браков и две комнаты для молодоженов, которых теперь не будут разделять по гендерному признаку, а отправят готовиться к свадьбе вместе.

— Постараемся создать две зоны бракосочетаний таким образом, чтобы свадебные процессии не пересекались и не мешали друг другу. Едиными будут только гардероб и санузел, — рассказал на пресс-конференции 14 декабря Сергей Шерстобитов, начальник управления юстиции Псковской области.

В здании, которое, по сути, является настоящим дворцом — особняк предводителя губернского дворянства Лавриновского был выстроен в 1908 году в стиле модернизма, — уже произведены гидроизоляция фундамента, гидро- и теплоизоляция полов, выполнена прокладка инженерных сетей, оборудовано крыльцо у нового запасного выхода в цокольном этаже, переоборудованы два окна, которым вернули их исторический облик.

Между тем в июне прошлого года появились сообщения о том, что Дворец бракосочетания продадут, а для свадеб псковичам придется подыскать другое место. В качестве потенциального помещения для переезда Дворца назывались палаты Меньшиковых на ул. Советской, как раз недалеко от действующего Дворца бракосочетания. Депутаты областного Собрания даже включили планируемые доходы от продажи здания в план бюджета прошлого года. Однако приватизация так и не состоялась.

— С 1974 года Дворец бракосочетания в Пскове капитально не ремонтировался, — напомнил Сергей Шерстобитов. — Мы встали перед выбором: либо находить финансовые возможности и ремонтировать существующий Дворец, либо искать какое-то альтернативное место для его размещения. Провели глубокий анализ, взбудоражили общественное мнение. Включение Дворца в план — это был некий инструмент для того, чтобы посмотреть, насколько люди будут готовы к переезду.

Оказалось, готовы — нинасколько. Тогда в управлении юстиции «поднатужились, оптимизировались» и нашли 8 млн рублей на проект и начало ремонта. Чтобы его завершить, потребуется еще 10 млн, поиск этих средств — задача на будущий год (это без благоустройства, на которое требуется еще 2 млн). Деньги необходимо найти до конца апреля, когда завершится второй этап ремонта. Сергей Шерстобитов рассчитывает на помощь федерального бюджета. Во время работ в залах регистрацию браков во Дворце приостанавливать не планируют, рассчитывая отремонтировать залы по очереди.

— Мы еще спешим и потому, — объяснил Сергей Шерстобитов, — что мимо Дворца бракосочетания пройдет ганзейский путь. Здание находится на территории проведения фестиваля в 2019 году.