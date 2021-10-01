Лучшее — детям?

Пару лет назад в Пскове разгорелся скандал вокруг «добровольно-принудительных» платных услуг в детсадах. Тогда чиновники обещали навести в данной сфере порядок и с тех пор тема больше не поднималась. Однако на днях в «Псковскую правду» вновь обратились с жалобой родители детсадовцев. Прокомментировать ситуацию мы попросили председателя городского управления образования Анну Кузыченко.

Мультик вместо спектакля

В редакцию газеты обратились родители воспитанников одного из детских садов Пскова. Их несколько удивило предложение сдать деньги на просмотр спектакля, который покажут по телевизору, как обычный мультфильм. В докоронавирусные времена в детские сады привозили спектакли, которые показывали детям. Сцена, ширма, куклы-актеры — все, как в настоящем театре. Ребятам нравилось, да и цена вполне приемлемая предлагалась. - В этом году нам предложили сдать деньги на спектакль, который покажут в записи по телевизору, - говорит один из родителей. - Согласитесь, одно дело платить за игру и время актеров и совсем другое — за мультик по телевизору. Мультфильм ему мы и дома включить можем. Ситуация сейчас в обществе не простая - коронавирус ставит новые рекорды по числу заболевших. В целях безопасности многие мероприятия отменяются или проводятся онлайн, но во всем должен быть здравый смысл. - То, что мы видим — это самая настоящая подмена: живой спектакль заменили мультфильмом, - говорит начальник управления образования администрации Пскова Анна Кузыченко. - Делать это недопустимо, это некорректно, я бы даже сказал подло по отношению и к детям, и к родителям.

Если мы еще и в детском саду будет сажать ребенка у экрана телевизора, то просто обесценим образовательный процесс и перед родителями оправдываться будет нечем Анна Кузыченко, начальник управления образования администрации Пскова

В городском управлении образования ни об этом, ни о других подобных случаях, если они имеют место быть, до нашего обращения не знали. Но настоятельно рекомендовали родителям, которые с подобным столкнулись, к ним обращаться. По каждому случаю будет проведена служебная проверка. - Ответственность за то, какой контент предлагается детям, несут заведующие образовательных учреждений, - отметила Анна Кузычеко. Она напомнила, что современные дети много времени проводят в телефонах, планшета и других гаджетах. Между тем, существуют СанПиНы и рекомендации Всемирной организации здравоохранения, которые, к примеру, говорят, что ребенок от 3 до 5 лет может находиться у экрана телевизора или смартфона всего час, да и то экранное время должно быть дробно. - Если мы еще и в детском саду будем сажать ребенка у экрана телевизора, то просто обесценим образовательный процесс и перед родителями оправдываться будет нечем, - говорит Анна Кузыченко.

Загродительные барьеры

Пару лет назад в Пскове развернулась бурная дискуссия о платных услугах в дошкольных учреждениях образования. Ее инициатором стала Елена Полонская, занимавшая тогда должность заместителя главы города Пскова. На своей странице в одной из соцсетей она написала пост о том, что садики от работы предпринимателей, которые свои услуги предоставляют, практически ничего не имеют, арендная плата мизерная. Кроме того, вызывает тревогу как качество самих услуг, так и их добровольность. «Услуги разные: подготовка к школе, танцы, мобильный планетарий, театры, сундучки, клоуны, чудо-доктора, которые за две минуты ставят 70% детей диагноз «плоскостопие и сколиоз», - пояснила она. - В итоге сумма родительской платы за месяц пребывания ребенка в детском саду в разы увеличивается, а у многодетных и малоимущих семей вместо бесплатного посещение детского сада становится платным».

Городские власти настаивали: не следует пускать кого попало, количество предпринимателей, которые оказывают платные дополнительные образовательные услуги в садиках и школах, должно быть ограничено. «Заградительные барьеры у нас есть, но они работают не в полном объеме», - отмечали чиновники. Звучало даже предложение создать реестр добросовестных и недобросовестных предпринимателей. Предполагалось, что на основе такого списка специальной комиссии в администрации Пскова будет куда проще выносить решения о допуске в сады и школы предпринимателей с их уроками английского, лечебной физкультурой или спектаклями.

Естественный отбор

С тех пор вопрос публично больше не поднимался, но, по словам Анны Кузыченко, в этом направлении была проделана большая работа. - Любое нахождение предпринимателя или организации в детском саду проходит несколько этапов согласования, - рассказывает начальник управления образования. - И если КУМИ (комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Пскова - «ПП») решает вопросы с арендой, то управление образования в лице экспертной комиссии решает, какие платные услуги допустимо предоставлять, а какие — нет. В положении прописана фраза о том, что предлагаемые занятия не должны противоречить образовательной деятельности учреждения, а должны способствовать развитию, воспитанию ребенка и еще много нужных и важных таких слов. Так, когда в комиссии рассматривается заявка на проведение театрализованных постановок, то прежде всего члены комиссии лично встречаются с актерами, знакомятся с программой, сценарием постановки, а потом уже переходят к документам, в числе которых сегодня не только справка об отсутствии судимости, но и о наличии вакцинации или отрицательный ПЦР-тест.

К сожалению, даже такие меры не всегда помогают детей защитить и недобросовестные предприниматели попадаются. - С неприятными ситуациями мы столкнулись при реализации буфетной продукции в школах, - рассказала Анна Кузыченко. - Предприниматели предоставляли все необходимые документы, в том числе из Роспотребнадзора, подтверждающие, что продукция разрешена для продажи в школе. Получали разрешения, а через какое-то время начинали продавать запрещенные продукты. Чтобы этого не допускать, мы в практику ввели внеплановые проверки. Жестко такое стараемся пресекаем вплоть до того, что больше не разрешаем таким предпринимателям работать в наших образовательных учреждениях. Зато, по словам Анны Кузыченко, за последние годы сформировался некий пул фотографов, которые работают в школах и детских садах. Это люди, которые готовы каждые полгода проходить необходимую процедуру подтверждения. - Могу сказать только одно: управление образования стало еще более тщательно подходить к отбору предпринимателей и организаций, которые хотят работать с детьми, - заверила Анна Кузыченко.