Сохранение духа

За неделю до начала учебного года появились слухи, что единственная в Пскове православная гимназия закрывается. Якобы содержать ее Псковской епархии не под силу и учебное заведение переходит в ведение города. И сама гимназия станет обычным светским образовательным учреждением. Сомнения обеспокоенных педагогов и родителей пришлось рассеивать самому митрополит Псковскому и Порховскому Тихону. Накануне первого сентября он принял участие в общеродительском собрании.

Открытый разговор

Свято-Тихоновская православная гимназия — уникальное образовательное учреждение. На ее открытии в сентябре 2014 года присутствовал и благословил работу Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Сейчас в гимназии обучается 86 детей. Педагогический состав, технический персонал, работники трапезной, вахтеры - порядка 40 человек. Помимо общеобразовательных предметов, гимназисты изучают церковные дисциплины: Богослужебный устав, Закон Божий, церковнославянский язык, историю Русской Православный церкви, общецерковную историю, историю Ветхого и Нового заветов и музыкальные предметы: сольфеджио, музыкальную литературу, общий курс фортепиано. Каждую неделю ребята проходят церковную практику в храме Успения Божией Матери с Полонища, настоятелем которого является куратор гимназии от Псковской епархии протоиерей Андрей Вахрушев.

За время работы гимназия стала вторым домом не только для детей, но и для их родителей. Поэтому слухи о закрытии учреждения или его перепрофилировании в простую светскую школу стали настоящим шоком для всех. - За десять дней до нового учебного года нам сказали, что праздничного 1 сентября не будет, потому что учителя не получили заработную плату за три месяца, а Епархия финансирование прекращает, - рассказали родители на собрании митрополиту Тихону. - Никто не сообщил нам, что происходит и что нас ждет. Коллектив учителей гимназии находился в точно такой же растерянности, как и родители. Кто-то даже начал подумывать о поиске новой работы. В последних числах августа, говорили они, состоялось несколько собраний, в том числе и с представителями управления образования города. Родителям и педагогам рассказали, что произойдет смена учредителя, школа отойдет в ведение города и станет муниципальной. О роли Епархии в жизни гимназии не было сказано ни слова. Эта только подлило масло в огонь. Опасения родителей о том, что будет утрачена православная составляющая, которая для большинства является определяющей при выборе учебного заведения, только укрепились.

Православной гимназии быть

Общий годовой бюджет Свято-Тихоновской православной гимназии составляет более 8 млн рублей. Трудности с финансированием учебное заведение испытывало практически с момента своего открытия. На протяжении последних трех лет основную нагрузку по выделению средств несла Псковская епархия. Личный вклад митрополита Тихона ежегодно составлял более двух третей от общего бюджета гимназии. Эти средства митрополит изыскивал из пожертвований на епархию и из своих гонораров за книги и фильмы. - Три с половиной года назад, когда я возглавил Епархию мне сообщили о гимназии, - рассказал митрополит Тихон. - На одной из встреч с псковским духовенством священники, на плечи которых было возложено содержание гимназии, рассказали мне, что не справляются с этой задачей, поэтому ее финансирование я взял на себя.

Митрополит отметил, что все эти годы не вмешивался в деятельность гимназии, потому как не считает себя компетентным в вопросах образования, но об имеющихся проблемах знал. Среди них — задержки по заработной плате, долги по коммунальным платежам, трудности с лицензированием здания и ряд других. - Проблемы будут продолжаться, - отметил Владыка - Родители хотят, чтобы их дети учились здесь все 11 классов, но здание для этого совсем не приспособлено: нет спортзала, помещений под лаборатории, да и имеющихся классов уже не хватает. Мы с большим трудом лицензировали здание в последний раз, понимая, что вопрос надо как-то решать. Чтобы решить назревающие проблемы Епархией были проведены переговоры с министром просвещения Сергеем Кравцовым, губернатором Михаилом Ведерниковым, структурами образования. - Наша позиция была неизменна: гимназия должна оставаться православной со всей ее спецификой, - подчеркнул митрополит.

Шаг в будущее

Переговоры начались в мае и длились все лето. В результате было принято решение, что гимназия продолжит свою работу на основе частно-государственного партнерства, где финансирование будет и государственным в сфере светских предметов и епархиальным - с сфере предметов дополнительных, связанных с изучением православной тематики. - Епархия готова оплачивать все дополнительные занятия, а также производить доплату учителям в связи с малочисленностью классов, - сказал Владыка. - При этом гимназия сохранит полностью свой внутренний устав и православный уклон. Единственное о чем нас просят — это подождать с присвоением гимназии имени, де юро это можно сделать только через год, такие законы. Оказалось, что хотя вопрос решался все лето, родители никакой информацией не владели поэтому домыслы вокруг этой ситуации росли и множились.