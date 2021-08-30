Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        

Общество / Образование

С поступлением!

Какие специальности выбирали абитуриенты ПскоГУ в этом году

Текст:
Ольга Нефёдова
30 августа 2021 года, 16:56
Фото: Андрей Степанов
0

Приемная кампания 2021 года почти завершилась, и уже можно судить о том, какие направления подготовки в Псковском университете привлекли абитуриентов. И хотя 85% поступивших в вуз — выпускники школ области, заявление в приемную комиссию поступили аж из 78 регионов России и 20 стран мира.

- Приемная кампания в университете прошла стабильно и успешно, - рассказала ректор ПсковГУ Наталья Ильина. - Сейчас дополнительный набор объявлен многими вузами России: многие показали большое число не закрытых бюджетных мест.

ПсковГУ не понадобилось открывать дополнительный набор, в вузе оказалось лишь 15 незанятых бюджетных мест. Недобор есть на направлениях «биология-химия» (педагогическое образование) и инженеры-конструкторы (строительство).

Самой востребованной образовательной программойу абитуриентов оказалось «Лечебное дело». Большая часть мест предназначалась для выпускников, которые поступали по целевому направлению. За оставшиеся девять бюджетных мест конкурировали 300 с лишним абитуриентов, конкурс составлял 40 человек на место.

С поступлением!
«Лечебное дело» пользуется популярностью
Фото Андрея Степанова

Второе по популярности направление — лингвистика и филология. В первом случае за место конкурировали 20 человек, во втором — 18.

Многие абитуриенты выбирали программы, связанные с IT-технологиями. Это математика и компьютерные науки, прикладная информация, информатика и вычислительная техника, информационные системы и технологии. Конкурс на них составлял в среднем 10 человек на место.

Кроме того, в этом году был зафиксирован спрос на педагогические программы, в частности на начальное образование и коррекционную педагогику.

Второй год подряд в университет поступают выпускники-стобалльники. Вот и в этом году абитуриент, набравший 100 баллов по русскому языку, выбрал филологию в псковском вузе. Еще один выпускник, набравший 99 баллов по английскому языку, выбрал для себя педагогическую программу. С высокими баллами абитуриенты поступают и на технические программы.

С поступлением!
Второй год подряд в вуз поступают стобалльники
Фото Андрея Степанова

Заявления в псковский вуз подали выпускники из 78 регионов России. Больше всего абитуриентов из Мурманской, Новгородской и Московской областей, Республики Карелии и Москвы. Были абитуриенты даже из Владивостока и Краснодарского края.

- На первый курс уже зачислены 1 638 студентов, - рассказал ответственный секретарь приемной комиссии ПсковГУ Дмитрий Лобарев. - Завтра ключевой день: мы будем зачислять на платные образовательные программы, это порядка 200 человек. Приемная компания на заочную форму обучения пока еще даже не началась. В этой работе пройдет весь сентябрь. Это еще порядка 1 000 человек.

Таким образом, в университет будет зачислено около 3 000 студентов, это показатели прошлого года.

Что касается иностранных студентов, то их география повторяет географию прошлых лет. Традиционно это Средняя Азия: Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, Казахстан. Есть студенты из стран, которые не так давно стали сотрудничать с университетом: арабские государства, в числе которых Иран, Египет, Алжир.

С поступлением!
Около 3 000 студентов будут учиться в ПсковГУ
Фото Андрея Степанова

-Мы ожидаем поступления с сентября, так как это связано с определенной подачей документов, студентов из Индии на «лечебное дело», - рассказала проректор университета по учебной работе и международной деятельности Ольга Серова. - Концентрация абитуриентов из этой страны и на эту программу определена стратегией развития образовательной программы на английском языке. Мы находимся на стадии разработки и в дальнейшем заключения сетевого договора о сотрудничестве с университетом и партнерскими компаниями в Индии, чтобы преподаватели приезжали читать курсы на английском языке. Иначе эти ребята не смогут получить медицинскую практику в Индии. Высокий интерес к этой программе и со стороны абитуриентов арабских стран.

Кроме того, есть запросы от абитуриентов из Эстонии, Латвии. Их интересуют направления подготовки, связанные с дефектологией, психолого-педагогическим образованием, с психологией.

В списках зачисленных представлены 20 стран, но так как процесс зачисления идет, то и география будет расширяться. В частности, идет совместная с Минобрнауки работа по обеспечению приезда абитуриентов из Афганистана. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Комментарии

Авторизация
No comments
На своих двоих

Общество / Здоровье
24 августа 21:48

На своих двоих

О чем говорит внезапная хромота?
Дорога на кладбище

Общество
19 августа 10:48

Дорога на кладбище

Жители псковской деревни не могут добраться до захоронений родственников

Тревожные симптомы

Общество / Здоровье
18 августа 10:41

Тревожные симптомы

С чем могут быть связаны тошнота и кровотечения?
  • В 2022 году в Великих Луках запланирован большой объем работ по ремонту дорог
  • Известные псковичи поделились детскими воспоминаниями о лете
  • Осенняя погода установится в Псковской области уже на этой неделе
  • Профсоюзные базы и санатории будут представлены на выставке «Отдых-2021»
  • Участию в коллективных действиях обучаются профсоюзные активисты в «Пушкиногорье»
  • Налоговые льготы получат три предприятия в Псковской области
  • Валерий Кузьмин возглавил центр гуманитарных программ «Сириуса»
  • Два зампредседателя комитета по образованию Псковской области покинули свои посты
  • В ПсковГУ поступили абитуриенты почти из 20 стран
  • Директор псковских Теплосетей о грядущем похолодании: Это надо просто как-то перетерпеть
  • Топ-3 любимых мест жителей Псковской области определило ПАИ
  • За неделю псковские полицейские выявили 53 пьяных водителя
  • Семь человек заблудились в псковских лесах за сутки
  • Почти на 57% выполнен план по вакцинации от коронавируса в Псковской области
  • На 5% снизилась динамика заболеваемости СОVID-19 в Псковской области за неделю
  • 19-летний парень погиб после падения с моста в Пскове
  • До 22 градусов тепла ожидается в Псковской области 30 августа

    • 29 августа

  • На 75% загружен в Псковской области коечный фонд для больных коронавирусом
  • В Псковской области готовятся к возможному ухудшению эпидситуации
  • Туристический катер подумывают приобрести для Гдовского района
  • «Народные тропы» возле библиотеки им. Григорьева в Пскове заасфальтируют
  • Новый коронавирусный очаг выявлен в Дедовичах
  • Коронавирус унес жизни еще четырех человек в Псковской области
  • В лесах Дновского района ищут заблудившегося грибника
  • В ближайшие два часа на территории Псковской области ожидаются ливни и грозы

    • 28 августа

  • Пелагея: Ольга Сергеева - животворящий родник нашей русской музыки
  • Михаил Ведерников: Юбилей Усвят — важное событие для всей страны
  • Дом Родзянко отремонтируют в Усвятах
  • 16-й выпуск «Псковской сводки» вышел в эфир
  • Более 147 тысяч псковичей привились от коронавируса

    • Новости

    Александр Голышев: Дом Масона никто не закрывал

    Культура
    Редакция 25 августа 16:26

    Александр Голышев: Дом Масона никто не закрывал

    Все с начала

    Общество / Здоровье
    17 августа 16:27

    Все с начала

    Ревакцинация от коронавируса: чем, где и когда

    Пятизвездочное дерево

    Общество / Знай наших!
    9 августа 17:17

    Пятизвездочное дерево

    В куньинской деревне появился фешенебельный домик для игр детей