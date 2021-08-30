С поступлением!

Приемная кампания 2021 года почти завершилась, и уже можно судить о том, какие направления подготовки в Псковском университете привлекли абитуриентов. И хотя 85% поступивших в вуз — выпускники школ области, заявление в приемную комиссию поступили аж из 78 регионов России и 20 стран мира. - Приемная кампания в университете прошла стабильно и успешно, - рассказала ректор ПсковГУ Наталья Ильина. - Сейчас дополнительный набор объявлен многими вузами России: многие показали большое число не закрытых бюджетных мест. ПсковГУ не понадобилось открывать дополнительный набор, в вузе оказалось лишь 15 незанятых бюджетных мест. Недобор есть на направлениях «биология-химия» (педагогическое образование) и инженеры-конструкторы (строительство). Самой востребованной образовательной программойу абитуриентов оказалось «Лечебное дело». Большая часть мест предназначалась для выпускников, которые поступали по целевому направлению. За оставшиеся девять бюджетных мест конкурировали 300 с лишним абитуриентов, конкурс составлял 40 человек на место.

Второе по популярности направление — лингвистика и филология. В первом случае за место конкурировали 20 человек, во втором — 18. Многие абитуриенты выбирали программы, связанные с IT-технологиями. Это математика и компьютерные науки, прикладная информация, информатика и вычислительная техника, информационные системы и технологии. Конкурс на них составлял в среднем 10 человек на место. Кроме того, в этом году был зафиксирован спрос на педагогические программы, в частности на начальное образование и коррекционную педагогику. Второй год подряд в университет поступают выпускники-стобалльники. Вот и в этом году абитуриент, набравший 100 баллов по русскому языку, выбрал филологию в псковском вузе. Еще один выпускник, набравший 99 баллов по английскому языку, выбрал для себя педагогическую программу. С высокими баллами абитуриенты поступают и на технические программы.

Заявления в псковский вуз подали выпускники из 78 регионов России. Больше всего абитуриентов из Мурманской, Новгородской и Московской областей, Республики Карелии и Москвы. Были абитуриенты даже из Владивостока и Краснодарского края. - На первый курс уже зачислены 1 638 студентов, - рассказал ответственный секретарь приемной комиссии ПсковГУ Дмитрий Лобарев. - Завтра ключевой день: мы будем зачислять на платные образовательные программы, это порядка 200 человек. Приемная компания на заочную форму обучения пока еще даже не началась. В этой работе пройдет весь сентябрь. Это еще порядка 1 000 человек. Таким образом, в университет будет зачислено около 3 000 студентов, это показатели прошлого года. Что касается иностранных студентов, то их география повторяет географию прошлых лет. Традиционно это Средняя Азия: Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, Казахстан. Есть студенты из стран, которые не так давно стали сотрудничать с университетом: арабские государства, в числе которых Иран, Египет, Алжир.