Учитель на миллион

Лариса Епифанова из тех, кому на одном месте долго не сидится. Ей все интересно, все хочется попробовать, везде побывать. Эта черта и привела ее в Писковскую школу аж из Санкт-Петербурга, где у нее и жилье свое было, и зарплата в разы больше, да и возможности шире. Лариса — победитель программы «Земский учитель». Ее выбрали из ста с лишним претендентов и своему новому месту работы она нарадоваться не может.

Дух авантюризма

В Петербурге Лариса Епифанова жила восемь лет. В городе на Неве вышла замуж, окончила магистратуру, родила двух дочерей. Родом же она из Ижевска, там училась и свою трудовую деятельность начинала тоже там. - Я в Ижевске 4 года отработала, - рассказывает она. - Но меня там ничего не держало: ни мужа, ни детей. Решила ехать в Санкт-Петербург. Там довольно быстро нашла работу, вышла замуж, дети родились. Она находилась в декрете со второй дочерью, годовалой Настей, когда мама предложила ей принять участие в программе «Земский учитель», по которой педагоги переезжают в малые города и села на пять лет и получают за это миллион рублей.

- У нас на тот момент в Питере только комната в коммуналке была. Программа же, по мысли мамы, должна была помочь нам не только увеличить жилплощадь, но и перебраться в родную Удмуртию. Поначалу мамины слова Лариса не восприняла серьезно, но дух авантюризма в ней уже проснулся и покоя не давал. - Я стала смотреть варианты, - признается она. - Сначала посмотрела те, что есть в Удмуртии, но предложения там меня совсем не устроили: далеко от Ижевска, да и условия проживания оставляют желать лучшего. Потом я думала переехать куда-то поближе к морю - у старшей дочери аллергия и ей это пошло бы на пользу. Но учитывая тот факт, что в Санкт-Петербурге намерен был остаться работать муж, а летать взад-перед никаких денег не хватит, стала выбирать что-то поближе. Выбор пал на Псковскую область — 3,5 часа на «Ласточке» и семья вместе. - Писковичи я выбрала сама, правда, по фотографиям. Первое, что увидела — жилой комплекс «Видный». Подумала еще тогда: «О, да это вообще классно, чтоб в деревне, да еще и Видный». Решила, что хочу жить в этом месте и подала документы.

Баллы за семью

Лариса Епифанова — ценный сотрудник. Кроме того, что она учитель начальных классов, она еще имеет психологическое и логопедическое образование, неоднократно проходила курсы повышения квалификации. Участие и победы в различных конференциях, семинарах, конкурсах мастерства - послужной список приличный. Все это принесло ей баллы в «Земском учителе». На руку сыграло и то, что Лариса замужем, воспитывает двоих детей. - Я как-то пришла в питерскую школу устраиваться, а там как узнали, что я вот только из декрета и у меня двое детей, так сразу открытым текстом и сказали, что взять меня не могут. Я попыталась объяснить, что с младшей дочерью будет сидеть муж, так это их даже как-то возмутило. Одним словом, не приняли меня туда на работу, а очень зря. А, участвуя в этой программе, я наоборот получила за это дополнительные баллы.

Самым сложным при оформлении документов, по словам Людмилы, оказалось выбраться к нотариусу, чтобы все заверить. В остальном проблем не возникло. - Мое решение в случае победы уехать на пять лет в Псковскую область не понравилось ни мужу, ни маме, которая саму идею мне подсказала. Но я решила, что если все получится, то поеду, а нет — так нет. Пока ждала результаты всем уши, что называется, прожужжала, рассказывая о том месте, где нам предстоит жить, поэтому когда стало ясно, что я выиграла, никто уже не удивился и не расстроился из-за моего решения.

Удивительные дети

За пару дней до первого сентября Лариса с дочерьми перебралась в Псков. В Писковской школе ей достались второклассники, ребята, которые по той или иной причине испытывали трудности с обучением в первом классе. - Их всех собрали вместе и класс получился небольшим, чему я только рада, потому что получается уделять больше времени и внимания каждому ребенку. Лариса быстра нашла общий язык со своими учениками. Говорит, что они иные, нежели те, с которыми приходилось работать раньше и это ей в них и нравится. - У них отдачи больше, им все нравится, у них глаза горят, каждый раскрывается по-своему. Я когда их ближе узнала была удивлена: у каждого есть свой талант. Одни гимнастикой занимаются, шпагаты делают, другие рисуют шикарно, у третьих актерские данные.

После уроков Лариса ведет логопедические занятия и кружки для своего класса. - Они очень довольны, подходят ко мне и спрашивают, когда следующее занятие будет. Учительский коллектив встретил новую учительницу доброжелательно, на работу она ходит с удовольствием. - И коллектив, и школа - все очень нравится, люди добрые и отзывчивые. Единственное, как и везде, принимают меня за молодого и неопытного специалиста, поэтому стараются периодически поучить.

Дом с картинки

Людмила с дочерьми живет в жилом комплексе «Видный», в том самом, что был на фотографии. - Тут классно на самом деле. - говорит она. - Мы с детьми прошлой осенью каждые выходные ходили за грибами, рядом речка, леса, во дворе детская площадка, здесь же конный и теннисный клубы — что еще надо. Да и мне не надо до работы по часу добираться.