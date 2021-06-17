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Общество / Образование

С героем за партой

Псковские студенты рассказали о своих сокурсниках, погибших в горячих точках

Текст:
Ольга Нефёдова
17 июня 2021 года, 11:00
Фото: Арсений Тимашов
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Евгения Боечко унесло течением реки Шаро-Аргун, когда он пытался спасти своего товарища. Михаил Травин погиб в бою 1 марта 2000 года: раненый, он прикрывал отход бойцов. Дмитрий Платонов подорвался на растяжке, ему перебило обе ноги, но никто не смог ему помочь: из-за большого числа боевиков к нему было не подобраться. Владимир Козлов был убит, пойдя в разведку вместо заболевшего товарища, хотя должен был лететь домой.

Десять жизней 

Псковский политехнической колледж, наверное, единственное учебное учреждение в регионе, которое в современных военных конфликтах потеряло десять своих выпускников. Десять историй, десять жизней. За каждой стоит герой - обычный мальчишка, отдавший свою жизнь за других. Историю каждого из них по крупинкам воспоминаний собрали сами студенты.

- С 1979 по 2002 год мы потеряли десять наших ребят, участвуовавших в боевых действиях в Афганистане, Ингушетии, Чечне, - рассказывает преподаватель колледжа Ирина Стояновская.

Она работает в колледже почти 30 лет и ребят, которые погибли в Чечне, учила сама, знает и хорошо помнит. Пашка Александров, Андрей Богданов, Володя Козлов, Дима Платонов, Миша Травин, Женя Боечко — их имена в памяти навечно.

Но были еще и Дима Базил, Леня Сергеев, Сергей Смирнов, жизнь у которых отняла война в Афганистане, а Коля Кожемякин погиб при выполнении боевого задания в Ингушетии. Почти все они награждены посмертно.

С героем за партой
Десять выпускников колледжа не вернулись с войны домой
Фото Арсения Тимашова

В родном колледже память о ребятах живет, передается от старшекурсников новичкам.

- Говорить о патриотическом воспитании голословно — бесполезно, - считает Ирина Стояновская. - А вот когда студенты встречаются с родителями погибших сокурсников, видят их детские фотографии, слушают рассказы о том, что любили и чем увлекались их сыновья, знакомятся с их подвигами, тогда в душе что-то происходит и по-другому начинают относится ко всему происходящему.

Герои колледжа — обыкновенные ребята, они занимались в этих классах, сидели за этими партами, иногда прогуливали уроки, учились на тройки и четверки, порой сбегали, чтобы поиграть в футбол.

С героем за партой
Каждый год первого марта студенты колледжа собираются в актовом зале, чтобы почтить память тех, кого потеряли
Фото Арсения Тимашова

- Конечно, всякое бывало. Но есть и другая сторона их жизни: когда встал вопрос о том, чтобы отдать свою жизнь, они не задумываясь сделали это.

Наши герои 

Каждый год первого марта студенты колледжа собираются в актовом зале, чтобы почтить память тех, кого потеряли. Со сцены звучат истории жизни каждого героя, с их фотографиям, с отрывками из писем родным и друзьям, с воспоминаниями сослуживцев, с наградами и благодарностями.

- В какой-то момент во время общения студентов с родителями пришла идея написать о судьбе каждого из мальчишек, - говорит Ирина Стояновская. - Родители согласились, хотя многим это далось тяжело, ведь тема очень болезненная и скорбная.

С героем за партой
Историю каждого героя студенты собирали по крупицам
Фото Арсения Тимашова

В течение года тринадцать студентов колледжа собирали материал по крупицам: встречались с родителями погибших парней, ходили в школы, в которых они учились, школьные музеи, военкоматы, общались с классными руководителям. Итогом стал альманах, в который вошел уникальный материал по каждому герою.

- Сначала ребята писали эссе - воспоминание о каждом парне. Когда эссе собрали, то отметили, что получилось хорошо, душевно, трогательно, тепло. Встреча с родителями прошла очень эмоционально: были слезы, воспоминания, слова благодарности. Пришла идея объединить все работы и создать альманах.

Дизайнером, верстальщиком, а в дальнейшем и редактором выпуска, выступил студент 4-го курса колледжа Исмаил Кучуков.

- Клим Климов - один из создателей первого альманаха, а посвящен он героям Великой Отечественной войны, предложил мне выступить в качестве дизайнера для альманаха в память о ребятах, погибших в горячих точках, - говорит Исмаил Кучуков. - Я подумал, а почему бы не сделать хорошее дело и согласился помочь.

С героем за партой
Итогом работы стал альманах
Фото Арсения Тимашова

К тому моменту, как Исмаил приступил к работе, истории о многих героях были готовы.

- Я их читал и во мне все больше зрело желание написать об одном из ребят, - рассказывает он. - Говорить с родителями мне не пришлось, материал уже был собран, на основе этой информации и диктофонной записи я написал о Евгении Боечко. Таким образом выступил не только дизайнером, но и редактором.

Альманах вышел в этом учебном году тиражом 50 экземпляров, которые быстро разошлись среди родных, друзей и близких. Было принято решение о том, чтобы напечатать еще 30 экземпляров, которые раздали по школам, музеям, библиотекам.

На основе альманаха был создан проект «Наши герои», с которым студенты колледжа участвуют во Всероссийской конкурсе «Моя страна — Моя Россия».

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