Повод стать лучше

Анастасия Димитриева — молодой педагог, в псковской школе работает пять лет. За это время успела влюбить в себя учеников, родителей и коллег. Трижды побеждала в конкурсах профессионального мастерства. Дошла до финала «Учителя года», но останавливаться не собирается.
- Чтобы победить в конкурсе, нужно желание, - говорит Анастасия. - Но не желание победить, а желание работать и наполнять образовательный процесс чем-то новым и интересным. Кроме того, важно уметь взаимодействовать с детьми. Ну и без везения и удачи тоже не обойтись. Я считаю, что мне, как минимум, повезло попасть в тот коллектив, который помог мне многого добиться, в том числе побед на конкурсах профессионального мастерства.
Победа в региональном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года» и выход в финал - не первая для Анастасии. В 2017 году она выиграла в «Педагогическом дебюте», в 2019 — стала лучшим учителем Пскова.
- Выход на всероссийский уровень и знакомство с коллегами из 84 регионов нашей страны — это потрясающая возможность, которую ждет каждый педагог в своей профессиональной карьере, - уверена она. - Это такой праздник! Тебя окружают сотни профессионалов, посвятивших свою жизнь самому важному делу - учительству. Свежее дыхание, потрясающие люди, море общения, обмен опытом — все это помогает расти в профессиональном плане, двигаться вперед и развиваться.
Каждый урок Анастасия старается сделать интересным
Фото со страницы Анастасии Димитриевой в ВКонтакте
Конкурс «Учитель года» на этот раз был не совсем обычным. Из-за пандемии часть конкурсных занятий была отменена, однако свои уроки учителя провели все же по старинке: школьники за партами, педагоги у доски.
- Не было конкурса эссе, защиты проектных работ, презентации личного сайта учителя за что раньше тоже баллы начислялись, - рассказывает Анастасия. – Остались привычные испытания — педагогическая мастерская и урок. Но сложность заключалась в том, что за эти два, пусть и привычных, испытания нужно было успеть показать себя так, чтобы превзойти 84 других конкурсантов. В своем регионе, где тебя знают и любят, конечно, сделать это намного легче.
Преподавать в школу Анастасия пришла сразу после окончания псковского университета.
- Мне нравилась филология, - рассказывает она. – Да и учителем всегда хотела быть, в школе постоянно помогала своим одноклассникам. Правда, одно время я колебалась между этой профессией и профессией журналиста.
Проблему выбора решил случай. В старших классах Анастасия писала проект по литературе с преподавателем из ПсковГУ. Как-то зашла на филологический факультет и влюбилась в его атмосферу: колонны, портреты писателей и поэтов, развешенные на стенах. Сомнения ушли и она поступила на филфак.
Уже будучи студенткой, проходя практику в школе, еще раз убедилась, что с выбором не ошиблась.
Знакомые коллеги есть во всех регионах страны
Фото со страницы Анастасии Димитриевой в ВКонтакте
- Я была одним из тех студентов, который уходя с практики, рыдал. Преподаватели думали, что я расстраиваюсь из-за того, что мне по какому-то предмету четверку поставили. А я рыдала, потому что с детьми приходилось расставаться. Практика помогла понять, что у меня получается.
Анастасия родилась в Балашове, что в Саратовской области. О себе шутит: «Я - дочь военного, родом из России». Во Псков с семьей переехала в 2004 году. Когда окончила университет, родители опять переехали.
- У меня на тот момент даже не было своего жилья, а за съемную комнату мне пришлось бы отдавать все заработанные учительским трудом деньги. Поэтому, конечно, я сомневалась, надо ли идти в школу. Но мне очень повезло, к моменту окончания вуза у меня появилась хорошая поддержка в лице моего будущего мужа, который сказал мне: «Хочешь работать в школе, иди и работай».
Её сразу сделали классным руководителем пятого класса. Она и не отказывалась, потому что была уверена, что у учителя должен быть свой класс. Первую встречу с родителями своих будущих учеников до сих пор вспоминает со смехом.
- Проходило организационное собрание. Я стою и машу табличкой, призываю свой 5 «Г», призываю, призываю…. Ко мне подходят родители, долго-долго на меня смотрят, а потом один из них спрашивает: «А сколько вам лет? В школе-то давно работаете?». Конечно, первое время было недоверие. И я их понимаю. Стоит перед ними молодая девочка какая-то, которая выглядит на 15 лет. Какой там вуз? Да она сама ничего не знает, чему она детей может научить?
Несколько лет Анастасия занимала призовые места на профессиональных конкурсах
Фото со страницы Анастасии Димитриевой в ВКонтакте
Со временем Анастасия смогла завоевать авторитет не только у родителей, но и у самих учеников.
- С любыми детьми сложно взаимодействовать. Мне, наверное, в силу своего возраста чуть легче, потому что я больше понимаю чувства подростков. Я им об этом так и говорю порой: «Я была вами совсем недавно и прекрасно вас понимаю». Бывает, что я вот только что общалась ребенком, мы с ним разошлись и попрощались, а через 15 минут приходит сообщение от него, в котором он мне пишет, что его волновало. И выясняется, что он подходил совсем не для того, что спросить, почему у него двойка по литературе, а потому что у него какие-то личные проблемы. Я очень надеюсь, что они мне доверяют.
Со Всероссийского конкурса Анастасия приехала окрыленная: с телефонными номерами новых знакомых, страницами сайтов педагогов, работающих по всей стране, со свежими идеями и планами о том, что можно еще сделать, чтобы образовательный процесс получился более насыщенным и интересным.
- Участие в конкурсе — это, безусловно, рост, это обмен знаниями и опытом с коллегами. В нашей профессии важно и себя показать, и посмотреть, как работают другие. Я с удовольствием поехала бы еще на этот праздник. Если вдруг меня попросят и выпадет такая возможность, я отказываться не буду. Но мне кажется, что и тот результат, который есть на сегодняшний день, он тоже очень неплох. Если честно, я до сих пор не понимаю, за что мне такое счастье - лучший коллектив, лучшие ученики, лучшие возможности. Но знаю точно: это повод завтра стать лучше самой. Так и будет!
Участие в конкурсе - настоящий праздник для учителя
Фото со страницы Анастасии Димитриевой в ВКонтакте
Вернувшись из Вологды, где в этом году проходил конкурс, Анастасия написала на своей страничке в соцсести: «Спасибо ученикам и их родителям за терпение и понимание. Мы всё наверстаем! Спасибо любимой команде за помощь и поддержку. 5,5 лет моего стажа вы моя школьная семья. Та самая, за которой можно и в огонь. Спасибо комитету по образованию за оперативное решение трудных вопросов. Спасибо самому понимающему мужу, терпеливо сносящему тягости проживания со звездой педагогики».