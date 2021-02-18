Повод стать лучше

Анастасия Димитриева — молодой педагог, в псковской школе работает пять лет. За это время успела влюбить в себя учеников, родителей и коллег. Трижды побеждала в конкурсах профессионального мастерства. Дошла до финала «Учителя года», но останавливаться не собирается.

Просто праздник

- Чтобы победить в конкурсе, нужно желание, - говорит Анастасия. - Но не желание победить, а желание работать и наполнять образовательный процесс чем-то новым и интересным. Кроме того, важно уметь взаимодействовать с детьми. Ну и без везения и удачи тоже не обойтись. Я считаю, что мне, как минимум, повезло попасть в тот коллектив, который помог мне многого добиться, в том числе побед на конкурсах профессионального мастерства. Победа в региональном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года» и выход в финал - не первая для Анастасии. В 2017 году она выиграла в «Педагогическом дебюте», в 2019 — стала лучшим учителем Пскова. - Выход на всероссийский уровень и знакомство с коллегами из 84 регионов нашей страны — это потрясающая возможность, которую ждет каждый педагог в своей профессиональной карьере, - уверена она. - Это такой праздник! Тебя окружают сотни профессионалов, посвятивших свою жизнь самому важному делу - учительству. Свежее дыхание, потрясающие люди, море общения, обмен опытом — все это помогает расти в профессиональном плане, двигаться вперед и развиваться.



Конкурс «Учитель года» на этот раз был не совсем обычным. Из-за пандемии часть конкурсных занятий была отменена, однако свои уроки учителя провели все же по старинке: школьники за партами, педагоги у доски. - Не было конкурса эссе, защиты проектных работ, презентации личного сайта учителя за что раньше тоже баллы начислялись, - рассказывает Анастасия. – Остались привычные испытания — педагогическая мастерская и урок. Но сложность заключалась в том, что за эти два, пусть и привычных, испытания нужно было успеть показать себя так, чтобы превзойти 84 других конкурсантов. В своем регионе, где тебя знают и любят, конечно, сделать это намного легче.

Учитель или журналист

Преподавать в школу Анастасия пришла сразу после окончания псковского университета. - Мне нравилась филология, - рассказывает она. – Да и учителем всегда хотела быть, в школе постоянно помогала своим одноклассникам. Правда, одно время я колебалась между этой профессией и профессией журналиста. Проблему выбора решил случай. В старших классах Анастасия писала проект по литературе с преподавателем из ПсковГУ. Как-то зашла на филологический факультет и влюбилась в его атмосферу: колонны, портреты писателей и поэтов, развешенные на стенах. Сомнения ушли и она поступила на филфак. Уже будучи студенткой, проходя практику в школе, еще раз убедилась, что с выбором не ошиблась.

- Я была одним из тех студентов, который уходя с практики, рыдал. Преподаватели думали, что я расстраиваюсь из-за того, что мне по какому-то предмету четверку поставили. А я рыдала, потому что с детьми приходилось расставаться. Практика помогла понять, что у меня получается. Анастасия родилась в Балашове, что в Саратовской области. О себе шутит: «Я - дочь военного, родом из России». Во Псков с семьей переехала в 2004 году. Когда окончила университет, родители опять переехали. - У меня на тот момент даже не было своего жилья, а за съемную комнату мне пришлось бы отдавать все заработанные учительским трудом деньги. Поэтому, конечно, я сомневалась, надо ли идти в школу. Но мне очень повезло, к моменту окончания вуза у меня появилась хорошая поддержка в лице моего будущего мужа, который сказал мне: «Хочешь работать в школе, иди и работай».

Молодость - не помеха

Её сразу сделали классным руководителем пятого класса. Она и не отказывалась, потому что была уверена, что у учителя должен быть свой класс. Первую встречу с родителями своих будущих учеников до сих пор вспоминает со смехом. - Проходило организационное собрание. Я стою и машу табличкой, призываю свой 5 «Г», призываю, призываю…. Ко мне подходят родители, долго-долго на меня смотрят, а потом один из них спрашивает: «А сколько вам лет? В школе-то давно работаете?». Конечно, первое время было недоверие. И я их понимаю. Стоит перед ними молодая девочка какая-то, которая выглядит на 15 лет. Какой там вуз? Да она сама ничего не знает, чему она детей может научить?

Со временем Анастасия смогла завоевать авторитет не только у родителей, но и у самих учеников. - С любыми детьми сложно взаимодействовать. Мне, наверное, в силу своего возраста чуть легче, потому что я больше понимаю чувства подростков. Я им об этом так и говорю порой: «Я была вами совсем недавно и прекрасно вас понимаю». Бывает, что я вот только что общалась ребенком, мы с ним разошлись и попрощались, а через 15 минут приходит сообщение от него, в котором он мне пишет, что его волновало. И выясняется, что он подходил совсем не для того, что спросить, почему у него двойка по литературе, а потому что у него какие-то личные проблемы. Я очень надеюсь, что они мне доверяют.

Командная работа

Со Всероссийского конкурса Анастасия приехала окрыленная: с телефонными номерами новых знакомых, страницами сайтов педагогов, работающих по всей стране, со свежими идеями и планами о том, что можно еще сделать, чтобы образовательный процесс получился более насыщенным и интересным. - Участие в конкурсе — это, безусловно, рост, это обмен знаниями и опытом с коллегами. В нашей профессии важно и себя показать, и посмотреть, как работают другие. Я с удовольствием поехала бы еще на этот праздник. Если вдруг меня попросят и выпадет такая возможность, я отказываться не буду. Но мне кажется, что и тот результат, который есть на сегодняшний день, он тоже очень неплох. Если честно, я до сих пор не понимаю, за что мне такое счастье - лучший коллектив, лучшие ученики, лучшие возможности. Но знаю точно: это повод завтра стать лучше самой. Так и будет!