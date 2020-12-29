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Общество / Образование

Продолжая преодолевать границы

Чем 2020 год запомнится участникам «Ассоциации гуманитарной культуры»

Текст:
Аида Разумовская
29 декабря 2020 года, 10:04
Фото: ПООО «Ассоциация гуманитарной культуры»
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Уходящий 2020 год, несмотря на серьезные трудности и испытания, в том числе - разобщение людей в условиях пандемии, останется для Псковской областной общественной организации «Ассоциация гуманитарной культуры» годом успешной реализации социокультурного проекта «Преодолевая границы…», поддержанного в 2019 году Фондом президентских грантов. Несмотря на эпидемиологические барьеры, организации удалось не только провести запланированные мероприятия, но и вовлечь в них большое число иностранных граждан – благодаря доверительным и прочным отношениям с партнерами из Риги, Минска и Таллина.

Продолжая преодолевать границы

Фото предоставлено ПООО «Ассоциация гуманитарной культуры»
Так, весной 2020 года в дистанционном формате состоялась Международная молодежная викторина «Узнаешь соседа – познаешь себя», побудившая студентов и школьников Псковской области, Белоруссии, Латвии, Эстонии пристальнее познакомиться с культурным наследием пограничья. В октябре состоялся VIII Международный форум проектных инициатив «Наследники», в котором оффлайн и онлайн приняли участие около 400 человек. 

Торжественное открытие Форума, просветительские лекции на темы русской культуры, обширную конкурсную программу, флешмоб «Наследники Победы» благодаря видеотрансляции посмотрели не только в Псковском регионе, но и в Риге, Огре, Таллине, Тарту, Нарве и Полоцке. Более 60 учителей русского языка школ Латвии, Белоруссии и Эстонии в декабре этого года прослушали лекции, приняли участие в круглом столе и мастер-классе, составившим программу научно-методического онлайн-семинара «Формирование ценностных ориентаций в преподавании предметов гуманитарного цикла», проведенного преподавателями Псковского государственного университета. Зарубежные слушатели в очередной раз высоко оценили профессионализм псковских филологов и высказали пожелание продолжать подобное взаимодействие в будущем.

Продолжая преодолевать границы

Фото предоставлено ПООО «Ассоциация гуманитарной культуры»
Помимо поддержки русского языка и культуры в соседних государствах важнейшей задачей проекта «Преодолевая границы…» является популяризация истории и культуры Псковской земли среди жителей собственного региона. Совместно с научно-образовательной лабораторией «Социогуманитарная регионика» ПсковГУ и Центром народного творчества Псковской области в сентябре 2020 года состоялся мастер-класс по древнейшему ремеслу – плетению (ранее ПООО «Ассоциация гуманитарной культуры» уже организовывала мастер-классы по традиционной псковской вышивке). Организаторы рассказали собравшимся о традиционной национальной русской культуре и ее различных формах, об определяющей ее функции в жизни общества в прошлом и настоящем. Участники узнали об истории ремесла, познакомились с уникальными по художественному воплощению изделиями мастеров, получили возможность самим изготовить свое первое изделие. Но главное – прикоснулись к творчеству, которое требует немалого труда, упорства, терпения.

Говоря о своих впечатлениях от мастер-класса, студенты ПсковГУ отмечали удовольствие от вовлеченности в творческий процесс: «Интересная лекция об истоках плетения сделала мастер-класс более увлекательным», «никогда в жизни подобного не пробовала». Взаимное расположение участников также рождало интерес и вдохновение: мастер-класс «был пропитан особой, очень уютной атмосферой. Приятно было окунуться в исконно нашу, русскую стихию». Практически каждый слушатель признавался: «Мне понравился творческий процесс, обстановка и сам продукт, который мы сделали. Подставка, которую мы сплели, помогает мне в быту». Обмен творческим опытом стал толчком к тому, «чтобы мы, современные люди, не забывали, чем жили наши предки», а это «помогает развивать народную культуру нашей страны и сохранять самобытность».

Проект «Преодолевая границы…» будет продолжен в 2021 году, а значит − он и дальше будет способствовать поиску новых форматов поддержки и укрепления русского языка и культуры в современных обществах России и ближнего зарубежья. Но уже сегодня можно сказать, что псковским филологам удалось найти путь соединения новых возможностей, открываемых технологиями информационного общества, с традиционными способами формирования сознания на образцах культуры – как народной, так и элитарной.

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