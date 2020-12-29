Продолжая преодолевать границы

Уходящий 2020 год, несмотря на серьезные трудности и испытания, в том числе - разобщение людей в условиях пандемии, останется для Псковской областной общественной организации «Ассоциация гуманитарной культуры» годом успешной реализации социокультурного проекта «Преодолевая границы…», поддержанного в 2019 году Фондом президентских грантов. Несмотря на эпидемиологические барьеры, организации удалось не только провести запланированные мероприятия, но и вовлечь в них большое число иностранных граждан – благодаря доверительным и прочным отношениям с партнерами из Риги, Минска и Таллина.
Так, весной 2020 года в дистанционном формате состоялась Международная молодежная викторина «Узнаешь соседа – познаешь себя», побудившая студентов и школьников Псковской области, Белоруссии, Латвии, Эстонии пристальнее познакомиться с культурным наследием пограничья. В октябре состоялся VIII Международный форум проектных инициатив «Наследники», в котором оффлайн и онлайн приняли участие около 400 человек.
Фото предоставлено ПООО «Ассоциация гуманитарной культуры»
Торжественное открытие Форума, просветительские лекции на темы русской культуры, обширную конкурсную программу, флешмоб «Наследники Победы» благодаря видеотрансляции посмотрели не только в Псковском регионе, но и в Риге, Огре, Таллине, Тарту, Нарве и Полоцке. Более 60 учителей русского языка школ Латвии, Белоруссии и Эстонии в декабре этого года прослушали лекции, приняли участие в круглом столе и мастер-классе, составившим программу научно-методического онлайн-семинара «Формирование ценностных ориентаций в преподавании предметов гуманитарного цикла», проведенного преподавателями Псковского государственного университета. Зарубежные слушатели в очередной раз высоко оценили профессионализм псковских филологов и высказали пожелание продолжать подобное взаимодействие в будущем.
Помимо поддержки русского языка и культуры в соседних государствах важнейшей задачей проекта «Преодолевая границы…» является популяризация истории и культуры Псковской земли среди жителей собственного региона. Совместно с научно-образовательной лабораторией «Социогуманитарная регионика» ПсковГУ и Центром народного творчества Псковской области в сентябре 2020 года состоялся мастер-класс по древнейшему ремеслу – плетению (ранее ПООО «Ассоциация гуманитарной культуры» уже организовывала мастер-классы по традиционной псковской вышивке). Организаторы рассказали собравшимся о традиционной национальной русской культуре и ее различных формах, об определяющей ее функции в жизни общества в прошлом и настоящем. Участники узнали об истории ремесла, познакомились с уникальными по художественному воплощению изделиями мастеров, получили возможность самим изготовить свое первое изделие. Но главное – прикоснулись к творчеству, которое требует немалого труда, упорства, терпения.
Фото предоставлено ПООО «Ассоциация гуманитарной культуры»
Говоря о своих впечатлениях от мастер-класса, студенты ПсковГУ отмечали удовольствие от вовлеченности в творческий процесс: «Интересная лекция об истоках плетения сделала мастер-класс более увлекательным», «никогда в жизни подобного не пробовала». Взаимное расположение участников также рождало интерес и вдохновение: мастер-класс «был пропитан особой, очень уютной атмосферой. Приятно было окунуться в исконно нашу, русскую стихию». Практически каждый слушатель признавался: «Мне понравился творческий процесс, обстановка и сам продукт, который мы сделали. Подставка, которую мы сплели, помогает мне в быту». Обмен творческим опытом стал толчком к тому, «чтобы мы, современные люди, не забывали, чем жили наши предки», а это «помогает развивать народную культуру нашей страны и сохранять самобытность».
Проект «Преодолевая границы…» будет продолжен в 2021 году, а значит − он и дальше будет способствовать поиску новых форматов поддержки и укрепления русского языка и культуры в современных обществах России и ближнего зарубежья. Но уже сегодня можно сказать, что псковским филологам удалось найти путь соединения новых возможностей, открываемых технологиями информационного общества, с традиционными способами формирования сознания на образцах культуры – как народной, так и элитарной.