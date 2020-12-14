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Общество / Образование

И снова в бой

Как пережить дистанционку

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Ольга Нефёдова
14 декабря 2020 года, 15:20
Фото: Андрей Степанов
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В школах Пскова началось дистанционное обучение. И хоть продержаться надо всего неделю, для многих родителей переход детей на дистанционку - настоящее бедствие. Как организовать ребенку дома рабочее место, что сделать, чтобы он проснулся вовремя, кто уследит, чтобы не пропустил никакие задания, все выполнил и вовремя сдал – от вопросов голова кругом. Выдохните! Для вас мы собрали советы псковских родителей, которые помогут эту неделю пережить.

Совет 1: Расслабьтесь - до каникул осталась всего одна неделя. Примите новость о переходе на дистанционку, как данность, неизбежность, которую вы не в силах поменять. Вспомните, как долго школьники учились на дистанционке весной. К летним каникулам практически в каждой семье появилась более-менее рабочая схема, как справиться с учебой в таком формате. Воспользуйтесь приобретенным опытом и проживите эту неделю спокойно.

И снова в бой
Школы Пскова хоть и опустели, но в них работают дежурные группы из учеников начальной школы
Фото Андрея Степанова

Совет 2: Проверьте пароли от всех образовательных платформ, на которых регистрировались весной. «Учи.Ру», «Лекта», «Якласс», «Яндекс.Учебники», «Российская Электронная школа» – их довольно много. Скорее всего, учителя снова предложат выполнять задания на них. Тем, кому предстоит участвовать в онлайн-уроках, стоит проверить исправность микрофона, веб-камер. Одним словом, настройте рабочее место.

И снова в бой
Можно составлять план работы на каждый день
Фото Андрея Степанова

Совет 3: Бросьте все силы на те уроки, которые просели за время учебы в школе. Дистанционное обучение – хороший шанс подтянуть хвосты. Согласитесь, что получить пятерку, находясь на дистанционке, намного проще, чем в классе у доски. Вот и воспользуйтесь представившимся шансом: сделать конспект куда легче, чем выучить и ответить параграф устно. Кроме того, у учителя, по предмету которого оценки вас не устраивают, всегда можно попросить дополнительное задание и подтянуть успеваемость. Одним словом, не увлекайтесь пением и рисованием.

И снова в бой
Старайтесь, чтобы ваш школьник соблюдал режим и не накапливал долги по домашке
Фото Андрея Степанова

Совет 4: Напомните своему школьнику, что онлайн-занятие – это отличная возможность увидеться и пообщаться со своими одноклассниками, особенно, когда учитель покинул чат. К сожалению, не все учителя готовы проводить такие уроки, но если вашему школьнику повезло и у него они есть, это может стать отличной мотивацией и для того, чтобы вовремя проснуться, и для того, чтобы подготовиться к встрече с учителем. Как правило, проходят они весело и по-дружески и разительно отличаются от уроков в школе.

И снова в бой
Занимаясь дома, школьник может гораздо меньше времени тратить на учебу
Фото Андрей Степанов

Совет 5: Хвалите, хвалите и еще раз хвалите. Если в ваше отсутствие ваш школьник смог хоть какое-то задание выполнить самостоятельно и отослать учителю, не оставьте это без внимания. Если вы по достоинству оцените его силу воли и усилия, поверьте, на следующий день он постарается порадовать вас и себя еще больше. Ну, а то, что еще пять уроков остались не выполненными – так разве это проблема? Просто возьмите и помогите.

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