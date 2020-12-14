И снова в бой

В школах Пскова началось дистанционное обучение. И хоть продержаться надо всего неделю, для многих родителей переход детей на дистанционку - настоящее бедствие. Как организовать ребенку дома рабочее место, что сделать, чтобы он проснулся вовремя, кто уследит, чтобы не пропустил никакие задания, все выполнил и вовремя сдал – от вопросов голова кругом. Выдохните! Для вас мы собрали советы псковских родителей, которые помогут эту неделю пережить. Совет 1: Расслабьтесь - до каникул осталась всего одна неделя. Примите новость о переходе на дистанционку, как данность, неизбежность, которую вы не в силах поменять. Вспомните, как долго школьники учились на дистанционке весной. К летним каникулам практически в каждой семье появилась более-менее рабочая схема, как справиться с учебой в таком формате. Воспользуйтесь приобретенным опытом и проживите эту неделю спокойно.

Совет 2: Проверьте пароли от всех образовательных платформ, на которых регистрировались весной. «Учи.Ру», «Лекта», «Якласс», «Яндекс.Учебники», «Российская Электронная школа» – их довольно много. Скорее всего, учителя снова предложат выполнять задания на них. Тем, кому предстоит участвовать в онлайн-уроках, стоит проверить исправность микрофона, веб-камер. Одним словом, настройте рабочее место.

Совет 3: Бросьте все силы на те уроки, которые просели за время учебы в школе. Дистанционное обучение – хороший шанс подтянуть хвосты. Согласитесь, что получить пятерку, находясь на дистанционке, намного проще, чем в классе у доски. Вот и воспользуйтесь представившимся шансом: сделать конспект куда легче, чем выучить и ответить параграф устно. Кроме того, у учителя, по предмету которого оценки вас не устраивают, всегда можно попросить дополнительное задание и подтянуть успеваемость. Одним словом, не увлекайтесь пением и рисованием.

Совет 4: Напомните своему школьнику, что онлайн-занятие – это отличная возможность увидеться и пообщаться со своими одноклассниками, особенно, когда учитель покинул чат. К сожалению, не все учителя готовы проводить такие уроки, но если вашему школьнику повезло и у него они есть, это может стать отличной мотивацией и для того, чтобы вовремя проснуться, и для того, чтобы подготовиться к встрече с учителем. Как правило, проходят они весело и по-дружески и разительно отличаются от уроков в школе.