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Общество / Образование

Девочки на миллион

Псковские школьницы рассказали, как заработали деньги своим умом

Текст:
Ольга Нефёдова
12 ноября 2020 года, 14:56
Фото: Фото со страницы Анастасии Ахметовой в «ВКонтакте»
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Весной, когда пандемия короновируса поработила мир и посадила школьников на дистанционку, стало известно о проведении самого, наверное, масштабного за последние годы конкурса «Большая перемена». Принять участие в нем могли ученики, начиная с 8 класса, и это было единственным ограничением. Попробовать свои силы могли: деревенские школьники и столичные, двоечники и отличники, активисты и тихони. У всех у них были равные шансы получить главный приз — 1 млн рублей и поездку в легендарный «Артек». Учащиеся Псковской области в стороне не остались. Результаты превзошел все ожидания: три старшеклассницы стали победительницами.

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С мечтою об Артеке

Анастасия Ахметова учится в 11 классе великолукского лицея № 11. С самого раненного детства занимается в вокальной студии «Терминал», увлекается изучением английского языка.

В конкурсе «Большая перемена» решилась поучаствовать после того, как по весне увидела рекламу в интернете. Говорит, денежный приз ее не впечатлил. Главным мотиватором стала путевка в «Артек».

- Я уже была в этом центре и мне очень хотелось вернуться в эту страну детства.

Девочки на миллионАнастасия Ахметова, ученица великолукского лицея №11

В конкурсе было десять этапов, два из которых очные. Нужно было пройти несколько тестов, презентовать себя, а потом уже работать над проектами. - Главными заданиями этапов были кейсы. Их особенностью было то, что... на них нельзя ответить правильно. Просто не существует правильного ответа: важна сама идея.

Анастасия выбрала для себя направление «Твори!». Свой выбор объясняет тем, что с детства живет музыкой. Свою жизнь она хочет связать именно с ней и поступать собирается на направление эстрадно-джазового вокала.

Девочки на миллион

Фотография из группы конкурса в социальной сети «ВКонтакте»

Самым сложным для нее оказался полуфинал. Именно в нем предстояла совместная работа школьников. Все участники были разбиты на команды по 10-11 человек.

- За несколько дней предстояло познакомиться с ребятами, подружиться и стать настоящей командой ради общего проекта. Но при этом очные этапы были самыми интересными и полезными. С нами работали эксперты, которые давали много важной информации и советов для реализации наших проектов.

Финал конкурса изначально должен был проходить в Москве, но в связи с эпидемиологической обстановкой было принято решение перенести его в «Артеке».

- Для участия в конкурсе не так были важны знания химии или физики. Основой стали soft skills, то есть, умение работать в команде, нацеленность на результат, креативность и так далее. Не все ребята были отличниками или гениями наук, но при этом они мыслили нестандартно, что во многом и помогло им выиграть.

Девочки на миллион

Фотография со страницы Анастасии Ахметовой в социальной сети в «ВКонтакте»

В следующем году Анастасию ждет интересная смена в «Артеке», а выигранный миллион девушка потратит на обучение.

- Других мыслей о том, на что его потратить, и не было. И если бы даже не было никаких ограничений по использованию этих средств, я бы все равно выбрала образование.

В лучший вуз

Вторая победительница конкурса, Варвара Маслова, тоже одиннадцатиклассница, только живет в Пскове и учится в Псковской инженерно-лингвистической гимназии в физико-математическом классе. Ее увлечение — спорт. Девушка много лет успешно занималась теннисом и акробатикой на воздушных полотнах. Сейчас почти все свое свободное время проводит за решением заданий ЕГЭ. Собственно и в «Большой перемене» участвовать она решила именно по этой причине.

- Так как я выбрала институт с высоким проходным баллом, я не могла упустить возможность и не побороться за, возможно, решающие 5 баллов.

Девочки на миллионВарвара Маслова, ученица Псковской инженерно-лингвистической гимназии

Для себя Варвара выбрала направление «Расскажи о главном», оно о новых медиа. Ей всегда нравилось делать школьные проекты, презентации, доклады, рассказывать о чем-либо людям, делиться с ними интересной информацией.

Первые несколько этапов Варвара прошла с легкостью. А вот последний, когда работать пришлось в команде, дался ей непросто.

Девочки на миллион

Фотография из группы конкурса в социальной сети «ВКонтакте»

- Мне не всегда легко даётся работа в команде, потому что я беспокоюсь, что человек, которому я доверила какое-то задание, сделает его не так хорошо, как можно было бы. Мне проще все всегда делать самой. Кроме того, последний этап был самым напряженным, так как я понимала, что от моей работы зависит будущая победа. Не выиграть на последнем этапе — самое обидное, что могло случиться.

Но все страхи оказались напрасными. Финальное задание, которое досталось ее команде, состояло в решении кейса на тему «Искусство в будущем». Ребята за два дня разработали отличный проект «Арт-завод».

- Когда я увидела списки суперфиналистов, я сначала не поверила, потом села, закрыла глаза и заплакала. Как было здорово понимать, что все труды были не зря, что я смогла дойти до конца и что это только начало новой жизни, новых побед и достижений.

Девочки на миллион

Фотография из группы конкурса в социальной сети «ВКонтакте»

Свой миллион, как и другие победительницы, Варвара потратит на образование.

- Этот выигрыш позволит мне приблизиться к своей профессиональной цели и выбрать профессию, которая мне по душе. Хочу верить, что мои шансы получить образование в любом понравившемся мне вузе увеличиваются.

В поисках нового

Великолучанка Анастасия Болдова до сих пор с трудом верит в то, что стала победительницей в таком грандиозном конкурсе. Настя — ученица великолукской гимназии им. Софьи Ковалевской, учится в одиннадцатом классе гуманитарной направленности. Любит искусство, спортивное «Что? Где? Когда?».

- Поучаствовать в конкурсе я решила, потому что в принципе люблю все новое. О деньгах до финала я вообще и не думала, считая это абсолютно невозможным.

Девочки на миллионАнастасия Болдова, ученица великолукской гимназии им. Софьи Ковалевской

По совету директора школы на конкурсе выбрала вызов «Познавай Россию», посвященный туризму.

- Сначала сомневалась, ведь есть «Твори», «Расскажи о главном», «Помни», и все они мне по душе. Однако сейчас понимаю, что выбрать этот вызов было самым правильным решением. Тема была для меня новой, но интересной. Я люблю путешествовать.

Девочки на миллион

Фотография из группы конкурса в социальной сети «ВКонтакте»

Из всех этапов самыми интересными, но одновременно и сложными, Анастасия называет полуфинал и финал конкурса, где пришлось работать в команде.

- Командная работа - это своего рода искусство, такому не учат в школе. Мы решали определенные поставленные задачи. В полуфинале наша команда говорила об экологических проблемах Северо-запада, в финале мы представляли искусство будущего. Было непросто, но интересно.

Школьница уверена, что шанс выиграть был у каждого. Не имело значение, из какого города и школы был участник, как хорошо или плохо он учится и толстое ли у него портфолио с достижениями.

- Знание формул и теорем никто не требовал, нужны были скорее навыки общения, эрудиция, грамотная речь. По сути этому нас тоже учат в течение одиннадцати лет в школе.

Девочки на миллион

Фотография из группы конкурса в социальной сети «ВКонтакте»

На протяжении всего конкурса Анастасию поддерживали родные и друзья, за что она им очень благодарна. Ну, а выигранный миллион намерена направить на свое обучение.

- Миллион можно будет потратить не только на образование, но оно стоит на первом месте. Думаю, что знания - это важно, это то богатство, которое у тебя никогда не отберут. В образования нужно вкладываться, это лучший вариант траты такой суммы.

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