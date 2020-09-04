Лучшие авиационные ВУЗы России

С каждым годом списки поступающих в летные ВУЗы России увеличиваются. Бодро растет и актуальность профессии. И если раньше человек, который сидел в кабине пилота казался кем-то с другой планеты, то теперь мы понимаем – все реально. Нужно лишь желание – огромное желание. Страсть к небу, к самолетам, к адреналину должна прочно сидеть внутри. В этой статье оглашаем все явки-пароли для тех, кто планирует поступить в авиационный ВУЗ России и стоит на коварном распутье: какой же университет выбрать?

Манипуляции для поступления в авиационный вуз нельзя назвать простыми. Ваши действия будут зависеть от того, какое направление и какую специализацию ВУЗа вы выберете – будете служить в военной авиации или предпочтете гражданскую. Как правильно, поступающие усердно готовят русский, математику и английский, либо физику. Предупреждаем, что дисциплины авиационных университетов не стоят на первом месте по легкости. Но кто говорит, что будет просто? Рассекать с гордостью по небесным просторам явно стоит того, правда?

Для того, что облегчить ваше раздумье, мы потрудились над рейтингом лучших авиационных ВУЗов России. Итак, наш ТОП.