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Общество / Образование

Лучшие авиационные ВУЗы России

Если глядя на небо вы думаете не о вечном, а о самолетах – возможно, вам нужно узнать о том, как стать студентом авиационного университета

Текст:
Алексей Кедров
4 сентября 2020 года, 11:17
Фото: Википедия
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С каждым годом списки поступающих в летные ВУЗы России увеличиваются. Бодро растет и актуальность профессии. И если раньше человек, который сидел в кабине пилота казался кем-то с другой планеты, то теперь мы понимаем – все реально. Нужно лишь желание – огромное желание. Страсть к небу, к самолетам, к адреналину должна прочно сидеть внутри. В этой статье оглашаем все явки-пароли для тех, кто планирует поступить в авиационный ВУЗ России и стоит на коварном распутье: какой же университет выбрать?

Манипуляции для поступления в авиационный вуз нельзя назвать простыми. Ваши действия будут зависеть от того, какое направление и какую специализацию ВУЗа вы выберете – будете служить в военной авиации или предпочтете гражданскую. Как правильно, поступающие усердно готовят русский, математику и английский, либо физику. Предупреждаем, что дисциплины авиационных университетов не стоят на первом месте по легкости. Но кто говорит, что будет просто? Рассекать с гордостью по небесным просторам явно стоит того, правда?

Для того, что облегчить ваше раздумье, мы потрудились над рейтингом лучших авиационных ВУЗов России. Итак, наш ТОП.

Московский авиационный институт (МАИ)

Лучшие авиационные ВУЗы России
Пожалуй, первый летный российский вуз, который приходит в голову. Ведь московский авиационный институт – самый крупный авиационный вуз матушки России. Вы словно попадаете в отдельный мир, где все больны особой болезнью – небом. Огромное количество студентов с горящими снуют по этажам в поиске нужной аудитории. Говорят, что МАИ может конкурировать лишь с МГУ по количеству учащихся. МАИ славится тем, что кроме достойного обучения, студенты могут сразу же попробовать свои силы. Здесь ставки на практику. Учения проводят на специальной базе «Алферьево». И приятный бонус – МАИ любят за возможность учиться на бюджете. Здесь достаточно бюджетных мест по сравнению с другими вузами.

Московский физико-технический институт (МФТИ)

Название вуза говорит за себя – придется подружиться с физикой и высшей математикой. После успешного окончания бакалавриата, можно попробовать силы в магистратуре – летная инженерия ждет вас. Здесь учащиеся знакомятся с программами по авиационной экологии, аэродинамике и аэроакустике. Кстати, МФТИ – гордый обладатель немалого количества студенческих общежитий.

Московский государственный технический университет гражданской авиации

Московский государственный технический университет гражданской авиацииЗаветный документ об окончании этого университета торжественно покажет дорогу к авиации. Под началом вуза – 4 колледжа. Да-да, здесь ждут студентов уже после окончания средней школы. Университет знакомит студентов с 16-ю программами. Более того, получив диплом, вы сможете попробовать свои силы не только в российских авиакомпаниях. Международные сертификаты дают зеленый свет к мировым авиамонстрам.

Университет аэрокосмического приборостроения

Наша следующая остановка – северная столица. Один из самых знаменитых авиационных университетов уютно расположился в Санкт-Петербурге. Университет аэрокосмического приборостроения гордиться сотрудничеством с зарубежными компаниями и радует своих подопечных новыми технологиями. В стенах вуза обучают таким загадочным специальностям, как правильное использование авиационных энергосистем, изучают азы пользования летательными аппаратами. Обычно, счастливые выпускники спокойны за свое будущее. Ведь таких специалистов с нетерпением ждут в лучших международных отраслях.

Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации

Университет, который отличается своим видением на гражданскую авиацию. Во-первых, здесь с удовольствием ждут талантливых представительниц прекрасной половины человечества. Девушки поступают на одинаковых правах с мужчинами. Кроме стандартных авиационных программ, тут можно стать профессионалом и по другим специальностям. Например, попробовать себя в мире международных коммуникаций и пиара, стать профессиональным менеджером или управлять персоналом.

Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королева

Добро пожаловать на родину Алексея Николаевича Толстого. Самара тепло встречает студентов, которые решили связать жизнь с авиацией. Более того, здесь открыто онлайн-обучение для абитуриентов. В стенах самарского университета можно освоить не только летные программы, но и инженерные, технические. Университет любят за высокий профессионализм преподавательского состава и доступные цены.

Надеемся, что после этой статьи вы точно окрепли в своих желаниях. Не бойтесь мечтать об авиации, не бойтесь воплощать мечты в реальность. Небо – оно большое и примет всех влюбленных в него. Помните, что в ваших руках не только штурвал, но и сотни людей, которые в вас верят. Удачи!

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