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Общество / Образование

Троица ПсковГУ

Какие специальности выбирали абитуриенты в этом году

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Ольга Нефёдова
26 августа 2020 года, 18:17
Фото: Андрей Степанов
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Электронная приемная компания, двести дополнительных бюджетных мест, на 40% больше поданных заявлений — приемная компания для бюджетников в псковском университете завершается. Каким специальностям абитуриенты отдавали предпочтения в этом году?

Врач, лингвист и хакер

Приоритеты школьников существенно не изменились. Тройка специальностей-лидеров, — лингвистика, лечебное дело, IT-технологии, — осталась прежней.

Первое место по востребованности у «лингвистики», что объясняется сильной лингвистической школой в регионе. Второе направление - «лечебное дело». Как бы нас не критиковали, но если на территории региона нет своего медицинского института или факультета, система здравоохранения никогда не восполнит медицинские кадры.

Троица ПсковГУНаталья Ильина, ректор Псковского государственного университета 


По словам Натальи Ильиной, 80% выпускников факультета медицинской кибернетики этого года заключили целевые договоры с лечебными учреждениями региона и поступили в ведущие вузы РФ в ординатуру.

- А это значит, что через два года они точно вернутся и наша система здравоохранения пополнится новыми кадрами, - отметила она. - Да, их надо учить, да, они станут классными специалистами с течением времени, но, уважаемые врачи, вы тоже асами не становились одномоментно!

Замыкают список IT-специальности. Интерес к ним подогревается и созданным недавно на базе университета IT-сообществом Pskov Hack. Его участники довольно успешно представляют Россию на международных конкурсах.

Эх, дорожники....

- Есть у нас и недооцененные, на мой взгляд, специальности, - говорит Наталья Ильина. - К таким относится «Дорожное хозяйство». Казалось бы сейчас, когда в регионе идут дорожные работы и специалисты требуются, спрос должен быть. Но почему-то у абитуриентов востребована она не была: то ли они не увидели ее потенциала, то ли наша кафедра не смогла правильно разъяснить необходимость.

- Да и вообще все инженерные специальности не популярны у абитуриентов, - сетует ректор. - Мы в этом году будем для себя этот вопрос отрабатывать. Но что здесь хорошо? Хорошо то, что у нас есть специальности, на которые зашли наши резиденты ОЭЗ «Моглино» и заключили договора целевого обучения. Яркий тому пример — завод «Титан-Полимер».

Троица ПсковГУ
В этом году поступить в ПсковГУ было много желающих
Фото Андрея Степанова

Будущим абитуриентам вуза Наталья Ильина советует не бояться ЕГЭ и выбирать сразу несколько предметов для сдачи.

- Не бойтесь набирать как минимум пять дисциплин, не ограничивайтесь только тремя, - говорит она. - Потому что, во-первых, могут измениться федеральные правила приема. Во-вторых, университету дана свобода и он может самостоятельно поменять предметы под ту или иную специальность. Риск не добрать баллы всегда существует, но в таком случае у абитуриента будут запасные

дисциплины и он сможет поступить на смежную специальность, а потом перевестись на желаемую программу. Но сначала надо поступить.

В универ через банк

В этом году количество заявлений на бюджетные места в ПсковГУ увеличилось.

- Все наши опасения по поводу проведения приемной кампании в дистанционном режиме развеялись, - отметила Наталья Ильина. - Электронная комиссия себя оправдала: количество заявлений на бюджетные места, а их на 200 стало больше, выросло на 40% по сравнению с прошлым годом.

В новом учебном году в университете на бакалавриате начнут учиться 700 студентов. Руководство вуза решило, что электронная комиссия продолжит свою работу и в следующем году. Если потребуется, в очном режиме будут проходить консультации.

Троица ПсковГУ
В три раза выросло число абитуриентов, которые поступали на программы СПО
Фото Андрея Степанова

- Спасибо нашим партнерам! В отделениях банков наши абитуриенты могли получить ответы по всем интересующим их вопросам касательно приемной кампании этого года, а также проконсультироваться по получению образовательного кредита, который со следующего года мы хотим распространить и на ребят, поступающих по программам среднего профессионального образования (СПО).

Ну, а новый учебный год начнется в ПсковГУ с соблюдением всех правил и мер. Учебные корпуса закроют вход для посторонних: ни родители, ни родственники, ни друзья не смогут попасть внутрь. Всем входящим будут измерять температуру.

Для студентов и преподавателей вводится обязательный масочный режим. Маски для них закупили централизовано, их можно будет стирать и гладить.

- Абсолютно для всех групп состоятся классные часы, где под роспись будут обозначены обязательные пункты для исполнения, - отметила ректор.

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