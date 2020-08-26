Троица ПсковГУ

Электронная приемная компания, двести дополнительных бюджетных мест, на 40% больше поданных заявлений — приемная компания для бюджетников в псковском университете завершается. Каким специальностям абитуриенты отдавали предпочтения в этом году?
Электронная приемная компания, двести дополнительных бюджетных мест, на 40% больше поданных заявлений — приемная компания для бюджетников в псковском университете завершается. Каким специальностям абитуриенты отдавали предпочтения в этом году?
Приоритеты школьников существенно не изменились. Тройка специальностей-лидеров, — лингвистика, лечебное дело, IT-технологии, — осталась прежней.
Первое место по востребованности у «лингвистики», что объясняется сильной лингвистической школой в регионе. Второе направление - «лечебное дело». Как бы нас не критиковали, но если на территории региона нет своего медицинского института или факультета, система здравоохранения никогда не восполнит медицинские кадры.
По словам Натальи Ильиной, 80% выпускников факультета медицинской кибернетики этого года заключили целевые договоры с лечебными учреждениями региона и поступили в ведущие вузы РФ в ординатуру.
- А это значит, что через два года они точно вернутся и наша система здравоохранения пополнится новыми кадрами, - отметила она. - Да, их надо учить, да, они станут классными специалистами с течением времени, но, уважаемые врачи, вы тоже асами не становились одномоментно!
Замыкают список IT-специальности. Интерес к ним подогревается и созданным недавно на базе университета IT-сообществом Pskov Hack. Его участники довольно успешно представляют Россию на международных конкурсах.
- Есть у нас и недооцененные, на мой взгляд, специальности, - говорит Наталья Ильина. - К таким относится «Дорожное хозяйство». Казалось бы сейчас, когда в регионе идут дорожные работы и специалисты требуются, спрос должен быть. Но почему-то у абитуриентов востребована она не была: то ли они не увидели ее потенциала, то ли наша кафедра не смогла правильно разъяснить необходимость.
- Да и вообще все инженерные специальности не популярны у абитуриентов, - сетует ректор. - Мы в этом году будем для себя этот вопрос отрабатывать. Но что здесь хорошо? Хорошо то, что у нас есть специальности, на которые зашли наши резиденты ОЭЗ «Моглино» и заключили договора целевого обучения. Яркий тому пример — завод «Титан-Полимер».
Будущим абитуриентам вуза Наталья Ильина советует не бояться ЕГЭ и выбирать сразу несколько предметов для сдачи.
- Не бойтесь набирать как минимум пять дисциплин, не ограничивайтесь только тремя, - говорит она. - Потому что, во-первых, могут измениться федеральные правила приема. Во-вторых, университету дана свобода и он может самостоятельно поменять предметы под ту или иную специальность. Риск не добрать баллы всегда существует, но в таком случае у абитуриента будут запасные
дисциплины и он сможет поступить на смежную специальность, а потом перевестись на желаемую программу. Но сначала надо поступить.
В этом году количество заявлений на бюджетные места в ПсковГУ увеличилось.
- Все наши опасения по поводу проведения приемной кампании в дистанционном режиме развеялись, - отметила Наталья Ильина. - Электронная комиссия себя оправдала: количество заявлений на бюджетные места, а их на 200 стало больше, выросло на 40% по сравнению с прошлым годом.
В новом учебном году в университете на бакалавриате начнут учиться 700 студентов. Руководство вуза решило, что электронная комиссия продолжит свою работу и в следующем году. Если потребуется, в очном режиме будут проходить консультации.
- Спасибо нашим партнерам! В отделениях банков наши абитуриенты могли получить ответы по всем интересующим их вопросам касательно приемной кампании этого года, а также проконсультироваться по получению образовательного кредита, который со следующего года мы хотим распространить и на ребят, поступающих по программам среднего профессионального образования (СПО).
Ну, а новый учебный год начнется в ПсковГУ с соблюдением всех правил и мер. Учебные корпуса закроют вход для посторонних: ни родители, ни родственники, ни друзья не смогут попасть внутрь. Всем входящим будут измерять температуру.
Для студентов и преподавателей вводится обязательный масочный режим. Маски для них закупили централизовано, их можно будет стирать и гладить.
- Абсолютно для всех групп состоятся классные часы, где под роспись будут обозначены обязательные пункты для исполнения, - отметила ректор.