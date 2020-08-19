До первого сентября осталась пара недель. Самое время отправляться по школьным базарам: выбирать новый рюкзак, понравившиеся пеналы и дневники, мерить рубашки, сарафаны и пиджаки. Школьники готовы, а вот в родительской среде царит замешательство. Всех мучает один и тот же вопрос: «А надо ли?»

Страшилки нашего городка

В страшных историях про очередной переход на дистанционное обучение фигурирует цифра 20. 20 сентября – «день икс», день после которого, якобы в школу больше ходить не надо будет. Откуда она взялась - никто толком сказать не может, но разговоры на эту тему не утихают. - Нам про 20 сентября учитель знакомая рассказала, - говорит мама шестиклассника Елена. – Якобы, дети выходят в школу только для того, чтобы успеть написать всероссийские проверочные работы. А как напишут, так их сразу и распустят. А в школах все уже подготовлено для дистанционного обучения. Мы и не против, как-то уже втянулись. Меня только один вопрос беспокоит: стоит ли покупать новую форму или эти дни в старой походить? Дома-то можно в шортах и футболке учиться.

Ожидание «дня икс» срикошетило по кружкам и секциям. Во многих сейчас идет набор, в некоторых надо платить деньги за сентябрьские занятия вперед. А платить боязно: вдруг всех закроют. - Дочь решили пока в бассейн не отправлять, - признается Ирина, мама девятиклассницы Ксении. – Пугает неопределенность. Все-таки месячный абонемент стоит больше 2 000 рублей. Сейчас заплачу, а они до середины месяца позанимаются и разбегутся. Мы и так, когда вся эта заварушка весной началась, деньги на кружках потеряли. Чиновники от образования только разводят руками, в один голос заявляя, что никаких директив и распоряжений на сей счет нет.

Карантин с 20 сентября - досужие домыслы. Они ни на чем не основаны. Александр Седунов, председатель комитета по образованию Псковской области

- Уважаемые родители, уважаемые наши дети и уважаемые наши педагоги! – обратилась ко всем заинтересованные сторонам и начальник городского управления образования Анна Кузыченко. - Никакого официального приказа, рекомендации или постановления, закреплённого чьей-то важной подписью, или секретного документа, ни у управления образования администрации города Пскова, ни у директоров школ на сегодняшний момент нет. Наоборот, у нас есть очень чёткие и строгие инструкции, что мы должны обеспечить безопасность наших детей в очном режиме обучения и воспитания с учётом сложившейся пандемической ситуации. Однако переход на дистанционное обучение все же не исключают, ведь вторую волну заболеваемости коронавирусом специалисты прогнозируют как раз осенью. - Мы очень хотим учиться в обычном режиме классного школьного образования, - отметил Александр Седунов. – При этом понимаем, что здоровье и безопасность важнее всего. И если будет складываться негативный сценарий, то формат дистанционного обучения может быть использован. Опыт весны показал, что ученики справились с удалённым обучением, хотя были и негативные эмоции, и переживания. Второй раз спокойнее будет. Но мы все же надеемся на возобновление и продолжение очного режим обучения.

Замерят всех

Меж тем в школах идет активная подготовка к первому сентября. Все массовые мероприятия отменены, но нельзя же совсем оставить без праздника первоклашек, а также школьников 9 и 11 классов, для которых этот учебный год выпускной. В этой связи в усеченном виде и не для всех линейки все же пройдут у школ.

- Мы с Роспотребнадзором сегодня согласуем такую формулу. В любом случае за этим ведомством последнее слово, - отмечает Александр Седунов. - Пока мы проводим консультации, чтобы понимать ситуацию. Ведь в одной школе может быть только один первый класс, а в другой их пять. Пришкольная территория одного учебного учреждения позволяет свободно разместить некоторое количество людей с соблюдением всех норм, а другого – нет. В новом учебном году ученики одного класса будут сидеть в отдельном кабинете, а учитель будет приходить к ним на урок. В каждой школе будет решен вопрос разделения потоков детей, приходящих в школу. На входе каждому теперь будут измерять температуру. При этом уроки раньше 8 утра точно начинаться не будут. Разработают и график приёма пищи. Сотрудники столовой работают в масках, будут ли пускать в столовую сопровождающих класс учителей пока не ясно. А вот что точно известно – никакие уроки отменять не будут. Музыка, рисование, технология, черчение – часть образовательного стандарта, предметы останутся в программе. Ученики вместе с родителями сами смогут решить, будет ли ребенок находиться в маске на уроках или нет. Насильно ее носить никто не заставит. - Дезинфекция, маски и термометры будут включены в учебные расходы в школах. С родителей деньги на это брать не нужно, - успокоил Александр Седунов. – Ряд школ приобретают безопасные рециркуляторы воздуха. Если все же коронавирус подтвердится хоть у одного школьника, класс сразу же закроют на карантин. Практика, в принципе, не новая. Во время эпидемий гриппа и ОРВИ на карантин закрываются целые школы.

Каждому по контрольной

Почти сразу по приходу в школу школьникам предстоит писать всероссийские проверочные работы. Их будет несколько, они призваны проверить качество дистанционного обучения в Псковской области.