Всё по-новому

Этот год выдался трудным для одиннадцатиклассников. Долгое время они находились в подвешенном состоянии: отменят ЕГЭ или не отменят, продолжать готовиться или можно расслабиться. В итоге экзамен сделали обязательным только для тех, кто в этом году будет поступать в вузы. Таких в Псковской области оказалось порядка 2 500 человек.

Уникальный экзамен

- Ситуация, конечно, уникальная, - отметил председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов. – Впервые с 2002 года экзамен проходит в таком формате. Единый государственный экзамен в Псковской области проходит в штатном режиме: все стороны оказались к нему хорошо подготовлены. Серьезных нарушений зарегистрировано не было. Маски, санитайзеры, термометрия, несколько входов, чтобы исключить пересечения потоков выпускников, ограниченное количество школьников в аудитории и увеличение их общего числа – все соблюдается. Однако два нарушения в организации процесса все-таки нашли. Кроме того, поступали замечания, касающиеся времени начала и конца экзамена, но были они незначительными. Пока не было замечено, чтобы школьники пользовались шпаргалками или запрещенными гаджетами.

- Ситуационный центр в Псковской области работает третий год подряд. Наши представители ведут наблюдение за аудиториями. Меток (зарегистрированных фактов списывания – прим. автора) в этом году не было. Александр Седунов, председатель комитета по образованию Псковской области

В регионе работают 35 пунктов сдачи ЕГЭ. На каждом присутствуют медицинские работники. Обращения к ним были, но, по словам начальника комитете, совершенно не критические. Гораздо больше возмущались родители. Нет, не касательно здоровья своих детей. На сайт губернатора они писали, что экзамен по химии оказался неожиданно сложным и школьных знаний, чтобы его написать хорошо, было явно недостаточно. Впрочем, волна таких возмущений прокатилась по всей стране. - Я не буду пока комментировать ситуацию. Чтобы оценить сложность экзамена, надо сначала проверить работы, а потом делать заключения, - сказал Александр Седунов. – Мы знаем только, что большинство заданий находились в базе, известны были с сентября и все состояли из материалов обычной школьной программы.

Русский за два дня

Еще из нового – ЕГЭ по русскому языку выпускники сдавали два дня. Пока еще не все экзамены состоялись и не по всем предметам результаты пришли, но известно, что среди школьников, которые сдавали русский язык в первый день девять стобалльников. Кроме того, четверо выпускников – из псковского лицея № 8 и школы № 24 Пскова, гимназии им. С. В. Ковалевской в Великих Луках и Усвятской средней школы - на 100 баллов написали литературу. - Одно из главных наших достижений – мы перестали выстраивать рейтинги образовательных учреждений по баллам на экзаменах. Не скрою, мы знаем школы, которые всегда в топе лучших, знаем те, которые не достигают необходимого результата и с ними проводится работа, - отметил Александр Седунов, добавив, что очень надеется, что это не окончательные цифры по стобалльникам.

Как не верно выстраивать рейтинг школ, так же не верно говорить о том, что в одном муниципалитете выпускники всегда сдают экзамены лучше, чем в другом. - У нас есть выпускники из Псковского технического лицея, Псковской инженерно-лингвистической гимназии, Пустошкинского центра образования, Усвятской школы, которые набирали и набирают по сто баллов. Это заслуга учителей, которые там работают, самих детей, которые сумели мобилизоваться и показать замечательный результат. Говорить, что экзамен сдают где-то лучше, а где-то хуже - в корне неправильно. Мы говорим о том, что во всех школах области есть высокобалльники.

Обойтись без репетиторов

Большинство псковских выпускников преодолевают пороговое значение. Количество тех, кто не смог набрать нужные баллы на экзаменах, в этом году пока неизвестно. Ясно только одно: пересдать ЕГЭ теперь они смогут лишь через год.