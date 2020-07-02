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Общество / Образование

Большие планы

Как за четыре года построить двенадцать новых школ

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Ольга Нефёдова
2 июля 2020 года, 13:25
Фото: Андрей Степанов
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Строительство новых школ и детских садов в регионе перестало считаться чем-то из ряда вон выходящим. Когда анонсировалось появление первого за четверть века образовательного учреждения в Пскове, сомневающихся было хоть отбавляй. Меж тем новая школа работает уже три года, после нее одна за другой появились школы в Дно и Великих Луках и, судя по всему, это только начало.

За последние четыре года в регионе было построено три школы на 2 657 мест. Открытие учебных заведений позволило продвинуться в выполнении поручения президента РФ по ликвидации второй смены в школах.

В области используются внутренние ресурсы существующих учебных учреждений, а также перераспределение общеобразовательных организаций в рамках территориального прикрепления школ к месту проживания обучающихся и современные технологии организации образовательного процесса. Это позволило создать дополнительно 1 934 места, но проблему полностью не решило.

«Строительство нескольких новых школ в Пскове необходимо, чтобы уйти от второй смены. Где-то образовательные учреждения нуждаются в пристройках», - сказал на одной из пресс-конференций председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов.

По информации областного комитета по образованию, на начало учебного 2019-2020 года в 157 школах области обучались 67,3 тысяч учеников, в том числе во вторую смену – 12% школьников из 39 школ. В Пскове это процент доходит до 23.

«Организация образовательного процесса в две смены остается проблемой в городе, - отметил, отчитываясь о результатах своей деятельности за 2019 год, глава администрации Пскова Александр Братчиков. - В настоящее время во вторую смену обучается более 5 тысяч 800 учащихся в 20 образовательных учреждениях, что составляет 23% от общего количества обучающихся. В 2019-2020 учебном году количество детей, обучающихся во вторую смену, увеличилось на 463 человека. Для решения этой проблемы необходимо строительство новых школ».

Чтобы уйти от вторых смен в одиннадцати школах области до 2024 года требуется создать около 6 000 дополнительных мест. Сделать это возможно только путем строительства двенадцати новых школ.

Особенно остро этот вопрос стоит в Пскове, где необходимо построить четыре школы общей наполняемостью 3 750 мест, в том числе школы с бассейном на 500 мест для реализации дополнительных образовательных программ художественно-эстетической и духовно-нравственной направленности. Инициатором строительства такой школы выступает Псковская епархия Русской православной церкви.

Кроме этого, существует особая необходимость возведения новых школ в тех районах области, которые граничат с государствами – членами Европейского союза.

В Печорах, граничащих с Эстонией, работает Печорская лингвистическая гимназия. В ней учатся 218 школьников, учатся они в две смены. Здание 1870 года постройки совсем обветшало, в нем до сих пор используется печное отопление.

Не лучше ситуация в Линовской школе, что находится в деревне Линово Пыталовского района на границе с Латвией. Школа двухэтажная, деревянная, была построена в 1934 году, она не имеет ни собственной столовой, ни собственного спортивного зала. Занимаются в ней 136 детей и 25 дошкольников.

В деревне Кузнецовка Себежского района, граничащей с Латвией и Белоруссией, школа 1962 года постройки, но выглядит она не лучше двух предыдущих. В одноэтажном кирпичном здании без столовой, но с печкой учатся 220 детей.

«С целью решить эти вопросы было направлено обращение губернатора Михаила Ведерникова в адрес заместителя правительства РФ Татьяны Голиковой, - рассказал Александр Седунов. – В свою очередь, Татьяной Голиковой дано поручение Министерству просвещения проработать вопрос строительства школ в Пскове и в приграничных районах области»

В этом году в рамках реализации национального проекта «Образование» федерального проекта «Современная школа» новую школу построят в Великих Луках. Она будет рассчитана на 800 учеников, а еще у нее будет собственных бассейн. Объем средств федеральной субсидии – 602 595,3 тысяч рублей.

В 2021-2022 годах планируется строительство новой школы на 1 350 мест в Пскове (объем средств федеральной субсидии – 950 033,2 тысяч рублей). А В 2022 году в рамках мероприятия «Модернизация инфраструктуры общего образования» будет начато строительство школы на 825 мест в Гдове (объем средств федеральной субсидии на 2022 год – 177 259,7 тысяч рублей).

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