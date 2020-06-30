Без очереди

Еще совсем недавно было довольно трудно устроить в детский сад ребенка. Мамы ставили своих детей в очередь, как только те рождались, частенько еще даже не выписавшись из роддома. К счастью, ситуация меняется. Из двадцати шести муниципалитетов очередь сохранилась только в трех. Четыре детских сада, которые будут построены в ближайшее время, решат эту проблему окончательно.

Первый в области

Еще один детский сад появится в Пскове в декабре 2021 года. Чиновники уверяют, что поводов для беспокойства нет – риск нарушения срока ввода в эксплуатацию объекта отсутствует. Новенький детсад на 120 мест появится на улице Коммунальной, 56. В настоящее время производится подготовка технического задания на строительство, в том числе на привязку экономически эффективной проектной документации, проектирование наружных инженерных сетей и благоустройство. Строительство детского сада будет осуществляться в рамках национального проекта «Демография». На данный объект предусмотрено 100 068,769 тыс. рублей, из них из средств федерального бюджета – 98 077,4 тыс. рублей, из средств областного бюджета - 990,681 тыс. рублей и из средств муниципального бюджета – 1 000,688 тыс. рублей. Проект детского сада выбирала администрацией Пскова из реестра экономически эффективной проектной документации повторного использования. В итоге выбор пал на детский сад «Непоседы», который расположен в поселке Строитель Тамбовского района. Подобных детских садов в Псковской области пока не было. Планируется, что половина мест в новом детском саду будут отданы малышам - детям до трех лет. Проектом предусмотрено открытие сразу трех групп для самых маленький воспитанников дошкольного учреждения. Вопрос с кадрами власти начали решать уже сейчас. Важную роль в подготовке кадров играет Псковский университет.

- Вопрос обеспечения новых дошкольных образовательных организаций педагогическими кадрами решается заблаговременно в период строительства. На момент открытия руководитель имеет кадровый резерв Александр Седунов, председатель комитета по образованию Псковской области

Доступность дошкольного образования в регионе для детей в возрасте от трех лет составляет 100%. - В апреле начинается распределение детей, которым в текущем году исполняется три года, фактически зачисление осуществляется в августе, после того, как дети подготовительной к школе группы отчисляются из детского сада, - пояснил Александр Седунов. Сегодня в 23 из 26 муниципальных образованиях Псковской области для детей от 2 месяцев до 3 лет очередь отсутствует. Сохраняется она пока в Псковском районе, Пскове и Великих Луках. Но и эта проблема скоро будет устранена.

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