Без очереди

Еще совсем недавно было довольно трудно устроить в детский сад ребенка. Мамы ставили своих детей в очередь, как только те рождались, частенько еще даже не выписавшись из роддома. К счастью, ситуация меняется. Из двадцати шести муниципалитетов очередь сохранилась только в трех. Четыре детских сада, которые будут построены в ближайшее время, решат эту проблему окончательно.
Еще один детский сад появится в Пскове в декабре 2021 года. Чиновники уверяют, что поводов для беспокойства нет – риск нарушения срока ввода в эксплуатацию объекта отсутствует.
Новенький детсад на 120 мест появится на улице Коммунальной, 56. В настоящее время производится подготовка технического задания на строительство, в том числе на привязку экономически эффективной проектной документации, проектирование наружных инженерных сетей и благоустройство.
Строительство детского сада будет осуществляться в рамках национального проекта «Демография». На данный объект предусмотрено 100 068,769 тыс. рублей, из них из средств федерального бюджета – 98 077,4 тыс. рублей, из средств областного бюджета - 990,681 тыс. рублей и из средств муниципального бюджета – 1 000,688 тыс. рублей.
Проект детского сада выбирала администрацией Пскова из реестра экономически эффективной проектной документации повторного использования. В итоге выбор пал на детский сад «Непоседы», который расположен в поселке Строитель Тамбовского района. Подобных детских садов в Псковской области пока не было.
Планируется, что половина мест в новом детском саду будут отданы малышам - детям до трех лет. Проектом предусмотрено открытие сразу трех групп для самых маленький воспитанников дошкольного учреждения.
Вопрос с кадрами власти начали решать уже сейчас. Важную роль в подготовке кадров играет Псковский университет.
- Вопрос обеспечения новых дошкольных образовательных организаций педагогическими кадрами решается заблаговременно в период строительства. На момент открытия руководитель имеет кадровый резерв
Александр Седунов, председатель комитета по образованию Псковской области
Доступность дошкольного образования в регионе для детей в возрасте от трех лет составляет 100%.
- В апреле начинается распределение детей, которым в текущем году исполняется три года, фактически зачисление осуществляется в августе, после того, как дети подготовительной к школе группы отчисляются из детского сада, - пояснил Александр Седунов.
Сегодня в 23 из 26 муниципальных образованиях Псковской области для детей от 2 месяцев до 3 лет очередь отсутствует. Сохраняется она пока в Псковском районе, Пскове и Великих Луках. Но и эта проблема скоро будет устранена.
На территории региона ведется строительство сразу нескольких дошкольных учреждений: в Пскове на ул. Алехина (270 мест) и пристройка в детскому саду на Рижском проспекте (80 мест), в деревне Борисовичи (140 мест) и деревне Неелово (270 мест) Псковского района, а также в Великих Луках на ул. Заслонова (140 мест) и в микрорайоне Дружба (140 мест). В общей сложности для детей будет создано еще 1040 мест.
На днях Александр Седунов выезжал на стройки дестадов. Первым объектом, который он посетил, стал детский сад в поселке Неелово. Рассчитан он на 270 детей, на его строительство выделено более 210 млн рублей из федерального бюджета.
Строительная готовность объекта составляет 60%. В здании ведутся работы по внутренней отделке помещений, в частности идет укладка плитки. Готовятся к подключению теплосети. Кроме того, заключен договор на поставку части оборудования. Одновременно уже идет набор персонала в учреждение, формируются детские группы.
- Ежедневно на объекте трудятся около 70 работников, - заверил начальника комитета подрядчик. - Выявленное ранее отставание от графика практически ликвидировано. До конца лета основные строительные работы будут завершены.
На ул. Алехина в Пскове строят такой же детский сад, как в Неелово – проекты одинаковые. Сейчас строители уже кладут второй этаж здания, строительная готовность объекта составляет около 25%.
А вот работы по строительству одноэтажной пристройки к детском саду № 25 «Золотой ключик» на Рижском проспекте, 56, практические завершены. На нее из федерального бюджета было получено более 65 млн рублей.
Сейчас благоустраивается территория вокруг садика. Уже установлены детские площадки. В течение ближайшей недели будет уложено асфальтное покрытие вокруг учреждения. Параллельно в помещениях собирается мебель. Планируется, что объект будет сдан в эксплуатацию в августе и уже в сентябре его смогут посещать 80 малышей.