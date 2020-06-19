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Общество / Образование

Бриллианты в каморке

Делают люди из пыталовского поселка

Текст:
Ольга Нефёдова
19 июня 2020 года, 10:48
Фото: Молодежный клуб «#Каморка»
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Поселок Белорусский практически примыкает к Пыталово. Живут здесь около тысячи человек. Развлечений немного: дискотека по субботам да редкие концерты в сельском Доме культуры. Когда-то в ДК были и своя рок-группа, и молодежный театр, и множество кружков для разных возрастов. Жизнь кипела.

Из 112 учеников школы в Белорусском только шесть занимаются в школе искусств, которая находится в Пыталово. В местном же Доме культуры есть танцевальный коллектив «Пируэт» и пара кружков для дошколят. Молодых педагогов нет, материальная база учреждения не обновлялась уже больше 20 лет.

И тут открылась каморка. Точнее, «#Каморка». Молодежный клуб с таким названием появился в Белорусском прошлой зимой.

Потоки энергии

- Энергии у нынешней молодежи хватает, но вот направить её в правильное русло стало сложнее, - рассказывает основательница «#Каморки» Ольга Шлапакова. - Беда наших детей в том, что они просто не знают, чем себя занять. У них нет хобби, они не умеют мастерить, не приучены к ручному труду. Не хотят и боятся пробовать, проще в телефоне или компьютере зависнуть, чем пристать к отцу: «Научи!»

Бриллианты в каморке
В клуб ребята приходят играть в настольный теннис
Фото предоставлено молодежным клубом «#Каморка»

В «#Каморке» потоки энергии забили в нужном направлении. Ребята приходят играть в настольный теннис, слушать музыку, общаться. Есть кружки шахмат, настольных игр и разговорного английского. В танцклассе занимаются подростковая и женская группа.

- Заниматься с детьми по очереди приходят добровольцы, - говорит Ольга. - Например, Юра Кустоваров - учитель в пыталовской школе-интернате, человек, к которому ребята тянутся. Мальчишки постоянно спрашивают: «Когда дядя Юра приедет?» В интернате на уроках труда такие вещи делает с детьми, что все наши тоже просят, чтобы он и их научил. Или вот Валентина Макаровна, пенсионерка, от своего завода на соревнования по шахматам ездила, теперь иногда приходит ребят учить.

В «#Каморку» сейчас регулярно приходят 28 детей и подростков, многие вместе с родителями. У них появился интерес, просят открыть столярный и художественный кружки, готовы пробовать себя в разных направлениях.

Кухонный проект

Когда появилась идея создания «#Каморки», сейчас уже и не вспоминать.

- У нас в поселке, когда мы в школе учились, были «каморки»: места, где молодежь собиралась по вечерам, - вспоминает Ольга. - Даже в ДК некоторое время была такая. В основном, для старших, и, конечно, без взрослых. Меня вот родители в такие места не пускали.

Года два назад в поселке задумались, как организовать «законное» место для вечерних посиделок.

- У нас летом в селе хорошо: речка, озерцо, лесопарки, - говорит руководитель проекта. - А вот когда сырость и холод - только в гости друг к другу ходить. Не все родители к такому готовы.

Ольгин муж Артем давно работает с детьми. В школьные годы сам организовывал спортивные мероприятия, потом работал учителем и тренером в школе, несколько лет в молодежном центре.

- Про проблемы детей и молодежи на нашей кухне всегда говорилось, - отмечает Ольга. - А сейчас, когда свои дети подрастают - старшему 11 - я уже не только как советчик и критик действий мужа выступаю, но и как активист.

Бриллианты в каморке
В семье Ольги и Артема трое своих детей
Фото предоставлено молодежным клубом «#Каморка»

Однажды Ольга получила приглашение на проектную школу и решила съездить.

- Интересно было, что такое социальное проектирование, - рассказывает она. – Может, это действенный инструмент для работы на местах? Не ожидала, что так понравится. За три дня мы оформили проект, который похвалили, назвали перспективным. Тут уж нельзя было останавливаться, и мы отправили его на конкурс президентских грантов, а параллельно начали искать пути реализации «без денег».

Когда в ноябре прошлого года Ольга попросила разрешения начать ремонт в помещениях Дома культуры и обещала до Нового года пригласить всех на чаепитие, в администрации ей не поверили.

- Ключевой момент – команда, - убеждена руководитель проекта. - Все мои движения бессмысленны, если я не могу рассчитывать на наших поселковых активистов. Мы работали в две смены. Расчистили, отмыли, заменили электрику, где это было необходимо, сколотили из валявшихся остатков стулья и столы. Народ приносил шторы, настольные игры, кружки, стулья...

Бриллианты в каморке
Проектная школа стала настоящим открытием и кладезем знаний
Фото предоставлено молодежным клубом «#Каморка»

«#Каморка» начала работать, но президентского гранта ее организаторы не получили. Тогда Ольга снова поехала в проектную школу, теперь уже в Псков.

- Это супер-опыт! – уверяет она. – Еще полгода назад я вообще не особо понимала, что такое НКО, а здесь узнала, что в нашей области можно бесплатно любому человеку обратиться в такую организацию и получить помощь и поддержку.

И жнец, и чтец

Результатом этой поездки стал проект мини-театра, как некого единого творческого и развлекательного пространства. В нем дети смогут не только развивать актерские таланты, но и научаться работать руками: шить костюмы, изготавливать декорации. Вместе они будут думать над сценарием, постановкой спектаклей, организацией гастролей, например, в Дом ветеранов.

- Мы снова отправили проект на конкурс президентских грантов, а он - раз, и в числе победителей. Хожу третий день и думаю: «Как же все успеть?» - признается Ольга. - Столько теперь работы предстоит. Одних документов - тьма. Но это такой кайф: нырять в новое, строить. Страшно, конечно. Главный страх - насколько нужно это детям и подросткам, готовы ли они взяться за театр, не сдуются ли. Спасение опять же в команде, в том, что люди горят идеей и других, значит, зажгут.

Бриллианты в каморке
Клуб собрал вокруг себя настоящих подвижников, они и окна в мороз моют, и стены красят, и игры для детей приносят
Фото предоставлено молодежным клубом «#Каморка»

Мини-театр получил 486 263 рублей. По условиям конкурса, у каждого проекта должно быть софинансирование – собственные средства организации. У « #Каморки» это чуть более 124 000 рублей.

- Денег у нас нет, но есть помощь от местных предпринимателей, хотя этого, конечно, мало, - признается Ольга. - Основное наше богатство - мы с руками, ногами и головами. Ремонт перед открытием это доказал. Вы часто встречали людей, которые после работы по первой просьбе спешат мыть окна на морозе или полы? А у нас такие есть! Музыку включат, и работа кипит до самой ночи. В феврале у нас проходили практику ребята из профтехучилища - будущие маляры-штукатуры. Они часть помещений преобразили: выровняли, заштукатурили, покрасили. Мы много сделали, но не все, далеко не все. Хочется, чтобы было лучше, комфортнее, безопаснее. А некоторые окна даже помыть не получается - настолько рамы прогнили.

Пока еще в клубе танцуют на старом деревянном полу, от него занозы, одежда грязная и в дырочку, а Ольга уже видит красивый танцзал, новые кулисы и танцующих «Вредных принцесс» - так называется танцевальный коллектив девочек. Теперь дело за воплощением.

Бриллианты в каморке
В «#Каморку» сейчас регулярно приходят 28 детей и подростков
Фото предоставлено молодежным клубом «#Каморка»

- Наш поселок не оставляет равнодушным: уютный, окружён лесами, между рекой и маленьким озером... Всего две улицы: трехэтажные, пятиэтажные дома и коттеджи. Очень европейский, на первый взгляд, - говорит Ольга. - Свой сад, школа, магазинчики. «Поселок мечты», если бы не некоторые «но». И, если какие-то проблемы (например, доступность медицинского обслуживания) мы решить не можем, то беремся за меньшие, но тоже нужные дела. В этом году мы и два ТОСа организовали, один из них получил поддержку в конкурсе на ремонт центральной детской площадки. Приятно, что народ становится активным. Мы ещё помним, каким был поселок 20 лет назад, но своим детям можем только рассказать о нем или показать на фотографиях. Остаётся одно - стараться вернуть или сделать новое, чтобы нашим детям было здесь хорошо, а родители не с тоской вспоминали былое, а радовались настоящему.

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