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Общество / Образование

Нарисовали поправки

Каким псковские школьники видят главный документ страны

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Ольга Нефёдова
16 июня 2020 года, 16:47
Фото: Избирательная комиссия Псковской области
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Дельфины, резвящиеся в море, ребенок с воздушными шарами, лебеди в пруду, семья на пикнике, собака, заботливо спрятанная от дождя под зонтом, бережно держащие планету руки – псковские школьники нарисовали поправки в Конституцию.

Семиклассница Мария Гутовская живет в Невеле. За свою четырнадцатилетнюю жизнь ей доводилось участвовать в олимпиадах по литературе, русскому языку и математике, она не раз выступала со сцены в музыкальной школе, а в составе танцевального коллектива брала призы на фестивалях и смотрах, но вот побеждать в конкурсе рисунка еще не приходилось.

 Я и рисованием-то не занимаюсь, ни в художественной школе, ни в изостудии. До школы ходила на какие-то подготовительные занятия, где мы рисовали, но мне не понравилось и я заниматься дальше не стала.

Нарисовали поправкиМария Гутовская, невельская школьница


Про областной конкурс рисунков «Конституция РФ» девочка узнала от своего педагога. В тот момент Мария, как и все школьники региона, уже училась дистанционно.

- Я честно, даже не знала, что нарисовать, - признается Мария. - По совету учителя даже обратилась за помощью к интернету, там поискала какие-то идеи. В итоге решила изобразить школьника, который изучает свои права, читая Конституцию.

Нарисовали поправки
Рисунок Марии, на котором школьник изучает Конституцию, занял второе место
Фото из группы Избирательной комиссии Псковской области в социальной сети «ВКонтакте»

Каково же было удивление Марии, когда из всех работ ее одноклассников учитель выбрал несколько рисунков, среди которых был и ее.

- Я, конечно, порисовать в свободное время люблю, - говорит Мария. - Дома у меня на удивление очень много красок, альбомов и кисточек, которые непонятно откуда берутся, но я даже никогда не думала, что будут участвовать в конкурсе, да еще и займу на нем второе место.

А вот жительница Великих Лук - семиклассница Ксения Емельяненко – на победу хоть и не рассчитывала, но очень надеялась, что ее работа понравится членам жюри. И работа понравилась – Ксения получила приз зрительских симпатий.

- Сначала мы всей семьей думали над темой, - рассказывает Ксения. – В итоге остановились на поправке, в которой говорится о защите животных. Мне она близка, у меня у самой дома есть собака, кот и рыбки, о которых я стараюсь заботиться. Потом мама помогла мне определиться с рисунком.

Школьница нарисовала планету в виде капельки воды, которую в своих руках держит человек. В центре планеты олень, озеро и лес.

Своим рисунком я хотела показать, что все, что происходит на Земле, зависит от человека и его действий.  Хочется, чтобы люди ценили и берегли природу.

Нарисовали поправкиКсения Емельяненко, великолукская школьница

На создание рисунка она потратила около трех часов. Говорит, что намного больше времени ушло на то, чтобы понять, что нарисовать.

- До этого в конкурсах рисунков участвовать мне не приходилось, хотя рисую я с шести лет, - говорит школьница. – Пока жила в Мурманске, занималась в художественной школе, поэтому нарисовать задуманное было не сложно. Сейчас в художку больше не хожу, зато занимаюсь борьбой.

Нарисовали поправки
Рисунок Ксении Емельяненко завоевал приз зрительских симпатий
Фото из группы Избирательной комиссии Псковской области в социальной сети «ВКонтакте»

На конкурс поступило более 200 работ от школьников с 1 по 11 класс. Участие в нем приняли ученики почти из всех районов Псковской области. От некоторых образовательных учреждений поступало сразу несколько работ воспитанников. Например, великолукский Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей представлен на конкурсе работали сразу шестерых учащихся. В своих работах школьники старались отразить семейные ценности, сохранение природного богатства, ответственное отношение к животным.

Нарисовали поправки
Школьник из Великих Лук Валерий Алексеев занял первое место
Фото из группы Избирательной комиссии Псковской области в социальной сети «ВКонтакте

Нарисовали поправки
Второклассница Дарина Шарикова замыкает тройку призеров
Фото из группы Избирательной комиссии Псковской области в социальной сети «ВКонтакте
Победители и призеры конкурса

Первое место – Валерий Алексеев, 3-й класс, школа № 12, Великие Луки;

Второе место – Мария Гутовская, 7-й класс, Невельская гимназия, Невель;

Третье место – Дарина Шарикова, 2-й класс, Пыталовская средняя школа, Пыталово;

Приз зрительских симпатий – Ксения Емельяненко, 7-й класс, школа № 2, Великие Луки.



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