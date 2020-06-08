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Общество / Образование

Выжить и не сойти с ума

Студенты ПсковГУ придумали квест-игру про пандемию

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Ольга Нефёдова
8 июня 2020 года, 11:39
Фото: PskovHack
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Вам носки с жирафиками, котятками или угрюмые с серыми тучками? А на соседского питона, которого вы наши у себя в квартире, как отреагируете: придушите, убежите из дома или примите как факт? И помните, что от вашего ответа зависит ваша жизнь.

Если носок потерялся

Игру «Выбирай и живи», которая на днях появилась в Google Play, псковские студенты придумали за 30 часов, из которых 8 ушли на сон. Она о том, как преодолеть препятствия, появившиеся во время пандемии Covid-19 и не умереть. Среди них: пустой холодильник, незапланированные траты вашего партнера на всякие безделушки, старый ковер, за который вы зацепились ногой, и даже потерянный носок. Необычно?

Игра была разработана для хакатона Local Hack Day. Это международное мероприятие, которое проходит 3 раза в год на постоянной основе и призвано объединить сообщество разработчиков. В этом году его проводили дистанционно, но это не помешало псковской команде получить высокие оценки жюри, в состав которого входили преподаватели факультета геймдизайна Высшей школы экономики, и занять первое место.

Выжить и не сойти с ума
А вы что будете делать с питоном?
Фото автора

- С момента зарождения идеи до первых строк кода и набросков картинок прошло около пары минут: оттягивать реализацию нам не позволяли дедлайны хакатона Local Hack Day, - рассказывает лидер команды, студент второго курса института математического моделирования и игропрактики ПсковГУ Роман Бухарев. - Идея общая, так как каждый участник внёс определенный вклад в механику и смысл игры.

Над игрой работали четыре человека: Роман Бухарев (программирование, сюжет), Илья Ливеров (орфографическая редактура, сюжет), Никита Подковырин (сюжет, аудио) и Анастасия Палкина (вся графика и весь интерфейс).

Все они - члены IT-сообщества PskovHack, которое было создано 8 ноября 2019 года. Его участники участвуют в хакатонах и организуют свои, участвуют в грантовых конкурсах, создают сайты, мобильные приложения и прочую IT-продукцию на заказ, строят ПсковГУ в Minecraft и разрабатывают свои игры.

Играми студенты занимаются с декабря прошлого года, а программированием — уже около двух лет.

-Лично у меня интерес ко всему этому возник после посещения VK Tech Talks | Backend (мероприятие, где собираются эксперты в определенной области, ведущие разработчики и рассказывают о своих технологиях, проблемах и как они их решают), а так же после победы на моём первом хакатоне, - Selectel Hackaton, - говорит Роман. - Большая часть команды заинтересовалась развитием сообщества после победы на хакатоне Tender Hack SPB, где мы выиграли 130 тысяч рублей. И это не первая наша игра. В январе мы делали ещё два игровых проекта, но они пока заморожены.

Довести до ума

Суть придуманной игры в том, чтобы выжить 4 недели, удерживая характеристики (физическое здоровье и психическое состояние — в первой главе, в последующих добавляются другие) выше нуля. Не скажу, что это просто, потому, что если выберите носки с жирафиками, ваша шкала психического состояния просядет. Почему? А это уже из игры поймете.

-Изначально упор игры был сделан на правила поведения во время пандемии, но сейчас она стала более статистической, нежели поучительной, однако условие про карантин осталось, - отмечает лидер команды.

Выжить и не сойти с ума
С момента зарождения идеи до первых строк кода и набросков картинок прошло около пары минут
Фото из сообщества PskovHack в Вконтакте

В игре есть юмор, она приятна по дизайну, понятна по механике, с ненавязчивой музыкой и возможностью пользователя попробовать себя в разных ситуациях, которые могут и не произойти в реальной жизни.

-У нас герой в одном из вариантов становится великим магом, а также заводит хомяков, которые хотят захватить мир, - рассказывает Роман. - Прочие весёлые моменты вы можете сами отыскать в нашей игре.

Каждая команда, участвующая в хакатоне, сама решает - развивать ей дальше проект или нет. Псковичи, получив обратную связь, поняли свои ошибки и решили довести проект до полноценного релиза.

-Сюжет, программирование, дизайн - ничего в процессе создания продукта легко не далось. Однако назвать это не интересным у меня язык не поворачивается, - говорит Роман. - За 30 часов на хакатоне мы сделали лишь MVP (минимально жизнеспособный продукт), сейчас же работа ведется почти каждый день.

Цитата

Лидер команды Роман Бухарев: «Мы, как и любые уважающие себя и свою целевую аудиторию разработчики, не можем не играть в свою игру, так как она нам очень нравится. И да, конечно же, мы уже прожужжали уши всем своим друзьям».

Как и любой IT-проект - этот довольно затратный, а получение прибыли хотя и возможно, но маловероятно.

-Первые игры без должной маркетинговой компании много денег не приносят, - уверяет Роман. - А мы не можем вложить большие деньги и продвинуть ее, и делаем сейчас все пока на своем энтузиазме.

Ребята провели закрытое бета-тестирование игры. Его участникам они предлагали две гугл-формы — одна для технических, а вторая для эмоциональных отзывов.

Выжить и не сойти с ума
Когда носки имеют значение
Фото автора

-В процессе закрытого тестирования всплыли ошибки в коде, проблемы с интерфейсом, дизайном и контентом, однако мы всё это полностью переработали перед открытым тестированием.Игра тестировщикам понравилась. Многие игравшие отметили красивые картинки, интересные истории и забавные шутки. 

Сейчас запущено открытое бета-тестирование, отныне скачать игру и оставить отзывы в гугл формах может любой желающий.


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