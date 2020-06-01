Кузница умников

«Ах, да это Локня!» - эта фраза ни раз звучала в эфире популярного интеллектуального шоу «Умницы и умники». Произносил её бессменный ведущий передачи Юрий Вяземский. За семь лет четверо локнянских школьников участвовали в популярной олимпиаде, демонстрируя отличные результаты. Мало кто знает, что готовила их всех учитель истории Анжелика Захарова.

Сразили наповал

Роддом она из Новорожевского района. В Локне оказалась по собственной инициативе. - Я окончила истфак Псковского института как раз в тот год, когда отменили распределение, - вспоминает Анжелика Витальевна. - Ехать работать в Локнянской район я решила сама. Ей дали место учителя в Марьинской школе.



А ведь когда поступала на исторический факультет, педагогом быть не собиралась.

Я была комсоргом в школе, вела активную общественную работу и планировала двигаться по комсомольской и партийной линии. На исторический факультет я поступала не потому, что учителем хотела стать, а для того, чтобы заниматься общественной работой. Анжелика Захарова, учитель истории Локнянской школы

В июле 1991 года Анжелика Захарова в институт поступила, а в августе, после путча стало понятно, что Советский Союз рушится, а с ним и все ее планы. Но не забирать же документы, даже не начав учиться? - У нас был дружный курс, мы поддерживаем связи до сих пор, - говорит она. - Совершенно потрясающие педагоги: Маргарита Тимофеевна Маркова, Нина Александрова Королева, Борис Петрович Селецкий, Зоя Александровна Тимошенкова. Нас окружал такой преподавательский состав и такую они в нас вливали историческую энергию, что не заразиться ею было просто невозможно. Она не помнит, в какой момент это произошло, но к окончанию пятого курса точно знала, что хочет работать только учителем. Никаких сомнений, колебаний, поисков самореализации. 1 сентября 1995 года она стояла на торжественной линейке в Марьинской школе в окружении своих пятиклашек.

- Они — мой первый выпуск, - вспоминает Анжелика Захарова. - Мы чудесно наладили сотрудничество, работая с ними я получала удовольствие, не было отторжения, разочарования. Мне нравилось преподавать. Выпустив своих ребята, она перешла работать в Локнянскую школу, в которой преподает уже более 18 лет. За эти годы ее ученики ни раз достигали звездного Олимпа, а о небольшом поселке Локня знают теперь по всей России.

Локнянские Умники и Умницы

В 2014 году выпускник школы Кирилл Семенов победил в финале олимпиады «Умницы и умники» и стал студентом одного из самых престиженых вузов страны. Он окончил отделение международных отношений Международного института энергетической политики и дипломатии в структуре МГИМО. Сейчас продолжает обучение в Австралии, в Мельбурнском университете, по магистерской программе «Менеджмент в сфере культуры и искусства». Через несколько лет по следам брата пошла его сестра Анастасия. Девушка стала призером регионального этапа. К сожалению, в четвертьфинале удача отвернулась от нее, однако это не помешало ей успешно поступить в вуз.

В этом году повторить путь Кирилла мог бы одиннадцатиклассник Локнянской школы Николай Блинов. Он дошел до самого финала, но на семейном совете было принято решение на заключительную игру не ехать. Она проходила в апреле, когда уже начинал свирепствовать коронавирус. - Я уверена, что Николай достиг бы того же результата, что и Кирилл несколько лет назад, - говорит Анжелика Витальевна. - На съемках передачи Юрий Вяземский поинтересовался, откуда он. И получив ответ, сказал: «Ах, да это Локня!» Наш поселок уже на слуху. Ребята сделали его достоянием всей России. Жалко, конечно, что объективные обстоятельства не позволили Коле довести до конца такой кропотливый труд.

В следующем году в Москву, бороться за победу в «Умницах и умниках», поедет еще одна ученица Анжелики Захаровой - Александра Быстрова. - В ней столько потенциала! - говорит о ней учитель. - Трудолюбивая, целеустремлённая. Чего мы с нею только не попробовали в этом году. Но самая отправная точка нашей результативности - поездка в Москву на тренинг по подготовке ко Всероссийской олимпиаде школьников. Результат: Саша стала победителем регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по истории среди десятиклассников. А еще - участие в отборочном (она прошла) и заключительном этапах олимпиады «Покори Воробьёвы горы» (результаты пока не выложены). Шестнадцатого мая она дистанционно выполняла эту олимпиаду МГУ, а девятнадцатого уже участвовала в «Умницах…». А ведь в условиях режима изоляции нам было даже трудно отыскать нужную книгу — библиотеки не работали с читателями.

Секрет в интересе

«Умницы и умники» - это лишь вершина айсберга. За эти годы ученики Анжелики Захаровой брали первые места и в викторинах, и КВНах, и в конкурсах, и в научно-практических конференциях. - Если выстраивать некий рейтинг, то победа моих учеников в региональном и федеральном этапе «Умниц и умников» - это самое значимое достижение, - говорит она. - Но в этой олимпиаде как раз ставка больше на удачливость, это все-таки игра. Например, Настя Семенова - очень трудолюбивый, усердный человек. В «Умницах и умниках» снималась в четвертьфинале, просто удача оказалась не на её стороне. Она очень серьёзно занималась обществознанием, участвовала в олимпиадах. - Как вы находите таких школьников? В чем секрет? - Здесь нет никакой тайны, - смеется она. - Так получалось, что меня никогда не окружали случайные дети. Во время работы со всей массой школьников всегда так или иначе выполняешь функцию психолога, наблюдателя и обращаешь внимание на детей, на цели, которые они ставят перед собой. Далеко не сразу вырисовываются ребята с высоким уровнем трудолюбия, целеустремленности, желанием самореализоваться. Не могу сказать, что я выбираю конкретного ученика. Хотя бывает, что замечаю кого-то и тогда просто подбрасываю идеи, чаще же создаю почву и жду отклика.

Более десяти лет в Локнянской школе работает научное общество учащихся, которое Анжелика Захарова возглавляет. - Прийти и получить совет и поддержку может любой ученик нашей школы, неважно веду я у него уроки или нет. Как правило, это индивидуальная работа с заинтересованными школьниками. Я учу их работать с источниками, помогаю выбрать направление работы, даю советы по структуре проекта. С каждым годом число школьников, которые приходят в общество, растет. С ребятами интересно работать, когда они сами копают, добывают информацию, задают вопросы, это здорово стимулирует идти с ними в ногу, быть всегда в тонусе.

Анжелика Витальевна сыграла большую роль в моей жизни. Она открыла для меня удивительный мир истории. С теплотой вспоминаю ее интереснейшие уроки и более того - использую некоторые приёмы обучения в своей педагогической деятельности. Она стала для меня не просто учителем, но и своего рода проводником идей, вдохновителем, образом, которому я хотела соответствовать выбирая будущую профессию. Радует что несмотря на прошедшие годы, я могу обратиться к ней с любым вопросом и получить точный, ёмкий ответ. Александра Белоусова, учитель истории и обществознания в школе №618 Санкт-Петербурга

Анжелика Витальевна преподает у меня с пятого класса историю, обществознание и несколько лет преподавала искусство. Она бесспорно профессионал своего дела. Конечно, как и любой учитель требовательна, если ты отличник или сдаешь предмет из ее дисциплин, то должен знать и очень хорошо понимать историю и обществознание. С пятого класса она учит нас работать с текстами, быть внимательными и уметь вычленять самое важное. Она понимает, что среди учеников есть не только гуманитарии, но даже для них она умеет сделать свой предмет интересным. Для тех, кто особо заинтересован в истории или обществознании, она всегда готова помочь применить навыки в олимпиадах и конкурсах. Александра Быстрова, ученица Локнянской школы

Сложно в нескольких предложениях описать всю ту благодарность и уважение, которое я испытываю к Анжелике Витальевне. Именно с ее предложения написать эссе начался мой путь поступления в МГИМО. Именно с Анжеликой Витальевной я прошел все этапы телевизионной гуманитарной олимпиады «Умницы и Умники». Для меня Анжелика Витальевна - не только талантливый педагог, способный заинтересовать любого ученика в изучении истории, но и поддержка и опора. Уверен, что без ее наставничества я бы не смог добиться таких высоких результатов. Кирилл Семенов, студент Мельбурнского университета

КСТАТИ Если в вашем окружение есть учителя, которые своим интересом к предмету заражают своих учеников, помогают, подсказывают и переживают вместе с ними победы и поражения, направляют и поддерживают, расскажите нам, а мы обязательно сделаем о них материал. Эти люди - наша гордость, достойные того, чтобы о них знали.