Большая перемена для псковских школьников

Для российских школьников запущена совершенно новая образовательная и творческая площадка - конкурс «Большая перемена». Здесь нет привычных уроков и оценок, а задачи не берутся из учебников. Задания не имеют строгих ответов и готовых методов решения – любой подход, который работает, может оказаться выигрышным. Все финалисты получат путевки в «Артек», а 600 победителей - деньги на обучение. Среди участников – школьники из Псковской области.

Выбрать свой путь

Девятиклассник Александр Воронков из Невеля первоначально к участию в конкурсе отнесся не серьезно.

О нем я узнал от своего классного руководителя. Подумал, да мало ли какие конкурсы сейчас проводятся, чтобы занять подростков во время самоизоляции. Александр Воронков, девятиклассник из Невеля



Но интерес пересилил сомнения и Александр зарегистрировался на сайте. - Первый же этап дал понять, что участвовать в конкурсе я буду, - признается он. - Мне всегда нравилось узнавать свои скрытые черты и способности, а цель «Большой перемены», как раз в этом и состоит. Выполнение заданий меня затянуло. Александр дошел до этапа выбора своего направления. Говорит, остановился на «Меняй мир вокруг!». В его рамках участники могут «предложить свои решения по тематике smart city, современных экопоселений, современных архитектурных и ландшафтных решений». - Эта тема мне близка, она мой девиз по жизни, - объяснят он свое решение. – Я даже не заметил, как участие в конкурсе переросло в соревнование, в котором я стараюсь выполнить вызовы, как можно лучше, чтобы получить как можно больше баллов. Меня захватил этот конкурс, и я очень благодарен классному руководителю за предложение поучаствовать.

Состязания включают девять тематических блоков: искусство и творчество, экология, среда обитания, здоровый образ жизни, наука и технологии, новые медиа, добро, путешествия и туризм, историческая память. У каждого блока – свои эксперты, хорошо известные люди. Например – Владимир Машков и Герман Греф. Выбрать свое направление школьнику помогают тесты: на тип интеллекта, особенности личности и профориентацию. Каждый состоит из 35-40 вопросов. В одном нужно, к примеру, решить, как поступить в той или иной ситуации, в другом – указать, что из перечисленного соответствует твой личности. По итогам трех тестов участнику дается подсказка, в каком направлении двигаться, но при желании он может выбрать и свой собственный путь.

По результатам теста на 76% мне подошёл вызов «Познавай Россию» (он о путешествиях и туризме – прим. автора), но я решила выбрать «Расскажи о главном» (новые медиа – прим. автора), который подходит мне на 72%. Екатерина Плотникова, восьмиклассница из Великих Лук

- Этот вызов для тех, кто мечтает стать журналистом, вести блог, хочет узнать об устройстве СМИ, прокачать свои медийные навыки, - говорит Екатерина. - Это как раз подходит для меня. Я предполагаю, что в рамках данного вызова, будут творческие задания: написать интересную статью, взять пробное интервью, то есть все, связанное с коммуникацией с людьми.

Мощный образовательный ресурс

Невельский девятиклассник Алексей Тарчевский – волонтер и активист Российского движения школьников. У него за плечами огромный опыт участия в разного рода конкурсах, олимпиадах и исследованиях. За свои достижения он уже несколько раз бывал в «Артеке». В прошлом году стал финалистом в «Добровольце России – 2019» с одним из своих проектов, в этом году снова подает заявку. При этом отмечает, что на площадке подобной этой ранее работать не приходилось.

О «Большой перемене» я узнал от мамы, которая видела публикацию о конкурсе на одном из новостных сайтов. Я уже дошел до этапа, где нужно рассказать о себе в любом формате. Не тороплюсь, отношусь к этому серьезно и сейчас нахожу в процессе создания видеоролика. Алексей Тарчевский, девятиклассник из Невеля

Самым интересным в конкурсных этапах пока Алексей Тарчевский называет прохождение тестов. - Я узнал о себе много нового, открыл неизвестные ранее качества и возможности, - говорит он. - По итогам теста оказалось, что мне больше всего подходит направление, связанное с биологией и химией, но при этом, на мой взгляд, я никогда не знал эти предметы хорошо. В итоге я выбрал вызов «Создавай будущее!» (наука и технология – прим. автора) После прохождения всех тестов (они открыты до 23 июня – зарегистрироваться можно хоть сейчас) каждый участник получит доступ к образовательным ресурсам, позволяющим лучше узнать о выбранном направлении: книгам, подкастам, задачам. Также школьники могут присоединиться к группе конкурсов, которые проходят в «ВКонтакте». За участие в них можно получать дополнительные баллы.

Шанс для каждого

Александр Воронков увлекается спортом и техникой, имеет опыт в написании грантов и проектов. Екатерина Плотникова много лет занимается танцами, увлечена фотографией, ораторским искусством, волонтерством. При этом ребята убеждены, что отсутствие достижений – не помеха для участия в конкурсе - Благодаря понятному интерфейсу и прекрасной эргономике сайта, наипростейшим заданиям в начале, которые подводят участников к более серьезным этапам, принять участие в конкурсе может любой школьник, даже тот, который до этого не участвовали ни в чем подобном, - убежден Александр. - Да, попробовать может каждый, - соглашается Екатерина. - В первую очередь это будет развивать человека, знания приобретаются в процессе участия, поэтому я считаю, что портфолио и результаты других конкурсов не так важны здесь.