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Общество / Образование

Большая перемена для псковских школьников

Как старшекласснику заработать деньги на обучение и попасть в «Артек»

Текст:
Ольга Нефёдова
13 мая 2020 года, 11:37
Фото: https://img.vz.ru
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Для российских школьников запущена совершенно новая образовательная и творческая площадка - конкурс «Большая перемена». Здесь нет привычных уроков и оценок, а задачи не берутся из учебников. Задания не имеют строгих ответов и готовых методов решения – любой подход, который работает, может оказаться выигрышным. Все финалисты получат путевки в «Артек», а 600 победителей - деньги на обучение. Среди участников – школьники из Псковской области.

Выбрать свой путь

Девятиклассник Александр Воронков из Невеля первоначально к участию в конкурсе отнесся не серьезно.

О нем я узнал от своего классного руководителя.  Подумал, да мало ли какие конкурсы сейчас проводятся, чтобы занять подростков во время самоизоляции.

Большая перемена для псковских школьниковАлександр Воронков, девятиклассник из Невеля


Но интерес пересилил сомнения и Александр зарегистрировался на сайте.

- Первый же этап дал понять, что участвовать в конкурсе я буду, - признается он. - Мне всегда нравилось узнавать свои скрытые черты и способности, а цель «Большой перемены», как раз в этом и состоит. Выполнение заданий меня затянуло.

Александр дошел до этапа выбора своего направления. Говорит, остановился на «Меняй мир вокруг!». В его рамках участники могут «предложить свои решения по тематике smart city, современных экопоселений, современных архитектурных и ландшафтных решений».

- Эта тема мне близка, она мой девиз по жизни, - объяснят он свое решение. – Я даже не заметил, как участие в конкурсе переросло в соревнование, в котором я стараюсь выполнить вызовы, как можно лучше, чтобы получить как можно больше баллов. Меня захватил этот конкурс, и я очень благодарен классному руководителю за предложение поучаствовать.

Большая перемена для псковских школьников
Призовой фонд конкурса впечатляет
фото с https://sch1133.mskobr.ru/

Состязания включают девять тематических блоков: искусство и творчество, экология, среда обитания, здоровый образ жизни, наука и технологии, новые медиа, добро, путешествия и туризм, историческая память. У каждого блока – свои эксперты, хорошо известные люди. Например – Владимир Машков и Герман Греф.

Выбрать свое направление школьнику помогают тесты: на тип интеллекта, особенности личности и профориентацию. Каждый состоит из 35-40 вопросов. В одном нужно, к примеру, решить, как поступить в той или иной ситуации, в другом – указать, что из перечисленного соответствует твой личности.

По итогам трех тестов участнику дается подсказка, в каком направлении двигаться, но при желании он может выбрать и свой собственный путь.

По результатам теста на 76% мне подошёл вызов «Познавай Россию» (он о путешествиях и туризме – прим. автора), но я решила выбрать «Расскажи о главном» (новые медиа – прим. автора), который подходит мне на 72%.

Большая перемена для псковских школьниковЕкатерина Плотникова, восьмиклассница из Великих Лук

 - Этот вызов для тех, кто мечтает стать журналистом, вести блог, хочет узнать об устройстве СМИ, прокачать свои медийные навыки, - говорит Екатерина. - Это как раз подходит для меня. Я предполагаю, что в рамках данного вызова, будут творческие задания: написать интересную статью, взять пробное интервью, то есть все, связанное с коммуникацией с людьми.

Мощный образовательный ресурс

Невельский девятиклассник Алексей Тарчевский – волонтер и активист Российского движения школьников. У него за плечами огромный опыт участия в разного рода конкурсах, олимпиадах и исследованиях. За свои достижения он уже несколько раз бывал в «Артеке». В прошлом году стал финалистом в «Добровольце России – 2019» с одним из своих проектов, в этом году снова подает заявку. При этом отмечает, что на площадке подобной этой ранее работать не приходилось.

О «Большой перемене» я узнал от мамы, которая видела публикацию о конкурсе на одном из новостных сайтов. Я уже дошел до этапа, где нужно рассказать о себе в любом формате. Не тороплюсь, отношусь к этому серьезно и сейчас нахожу в процессе создания видеоролика.

Большая перемена для псковских школьниковАлексей Тарчевский, девятиклассник из Невеля

Самым интересным в конкурсных этапах пока Алексей Тарчевский называет прохождение тестов.

- Я узнал о себе много нового, открыл неизвестные ранее качества и возможности, - говорит он. - По итогам теста оказалось, что мне больше всего подходит направление, связанное с биологией и химией, но при этом, на мой взгляд, я никогда не знал эти предметы хорошо. В итоге я выбрал вызов «Создавай будущее!» (наука и технология – прим. автора)

После прохождения всех тестов (они открыты до 23 июня – зарегистрироваться можно хоть сейчас) каждый участник получит доступ к образовательным ресурсам, позволяющим лучше узнать о выбранном направлении: книгам, подкастам, задачам.

Также школьники могут присоединиться к группе конкурсов, которые проходят в «ВКонтакте». За участие в них можно получать дополнительные баллы.

Шанс для каждого

Александр Воронков увлекается спортом и техникой, имеет опыт в написании грантов и проектов. Екатерина Плотникова много лет занимается танцами, увлечена фотографией, ораторским искусством, волонтерством. При этом ребята убеждены, что отсутствие достижений – не помеха для участия в конкурсе

- Благодаря понятному интерфейсу и прекрасной эргономике сайта, наипростейшим заданиям в начале, которые подводят участников к более серьезным этапам, принять участие в конкурсе может любой школьник, даже тот, который до этого не участвовали ни в чем подобном, - убежден Александр.

- Да, попробовать может каждый, - соглашается Екатерина. - В первую очередь это будет развивать человека, знания приобретаются в процессе участия, поэтому я считаю, что портфолио и результаты других конкурсов не так важны здесь.

Большая перемена для псковских школьников
Эксперты конкурса - известные люди
фото с https://bel.ru/

После этапа самопрезентации начнется серьезная работа: заочное решение кейсов-вызовов. А затем – полуфинальные кейс-чемпионаты, которые пройдут в каждом из федеральных округов. Очный финал состоится ближе к концу года в Москве.

Все частники конкурса могут номинировать на приз любимую школу, кружок или секцию, а также пригласить педагога к себе в наставники. Лучшие педагоги получат доступ к серьезным образовательным программам, а учебные заведения – денежные гранты по 2 млн рублей.

Все финалисты получат путевки в «Артек», а 600 победителей – деньги на обучение и развивающие программы (по 200 тысяч для 300 учеников 8-9 классов, по 1 миллиону – для 300 десятиклассников). Кроме того, старшеклассникам добавят по 5 баллов к портфолио, которые пригодятся в вузах.

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