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Общество / Образование

(М)учение

Александр Седунов ответил на вопросы, которыми псковичи атакуют учителей

Текст:
Ольга Нефёдова
30 апреля 2020 года, 17:42
Фото: https://fs.znanio.ru/
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Обязательно ли начинать уроки в дистанционной школе в 8:30? Правильно ли устанавливать жесткие сроки по сдаче домашнего задания? И от кого зависит, когда наконец-то начнутся каникулы у школьников? На эти и другие злободневные вопросы родителей ответил глава областного комитета по образованию Александр Седунов.  

Вы держитесь

На прошлой неделе в родительскую среду просочилась информация о том, что апрель будет последним учебным месяцем. Родители тихонько ликовали, передавая новость друг другу. Она весело летела, как бумажный самолетик, пока разбилась о решение продлить учебный год в Псковской области до конца мая.

- В указе губернатора сказано, что все ограничительные мероприятия продолжаются, это касается и работы школ, - подтвердил информацию начальник комитета по образованию Псковской области Александр Седунов. - Мы продолжаем обучение в дистанционном формате.

И хотя подобное решение приняли в большинстве субъектов РФ, от этого ничуть не легче.

- Безусловно, есть сложности и трудности, и с точки зрения включения в процесс семьи, и с точки зрения объемов материала, но и мы на эти факты обращаем внимание, - отметил начальник комитета. - У нас есть горячая линия, которая отслеживает проблемы.

В среду, 29 апреля, Минпросвещения России отчиталось о том, что операторы горячей линии, специально открытой для учителей и родителей, за сутки приняли 1817 звонков. 98% из них поступили именно от родителей школьников.

Один из самых популярных вопросов: «А нельзя ли дистанционное обучение прекратить?» Из Псковской области звонки на федеральную линию тоже приходят.

- Было два звонка из нашего региона, - рассказал Александр Седунов. - Первый касался уточнения сроков окончания учебного года, а второй содержал просьбу дистанционное обучение отменить. Мы не считаем, что отменять надо, дети должны учиться. Мы понимаем, что качество знаний многих не вполне устраивает. Изъяны по качеству, конечно, очевидны: где-то школьники чего-то не поймут, где-то пропустят, что-то не досмотрят, но главная задача учителя, как раз и заключается в том, чтобы выдать материл, а потом к нему возвратиться и повторить, а еще подсказать ученику, на каких ресурсах можно посмотреть видеоуроки по теме.

(М)учение
Школьники целыми днями проводят за компьютерами
фото https://rostovdon.kupimama.ru/

Обращаясь на горячую линию родители жалуются, что их дети целый день проводят за компьютерами, выполняя бесконечные домашние задания, спрашивают, как будут выставляться итоговые оценки и переживают, что из-за нестабильности работы электронных платформ или невозможности своевременно отправить домашнее задание школьники получают двойки. Учителя, в свою очередь, интересуются отчетностью и правомерностью требований администрации школ о ведении ауди- видеозаписи уроков.

- Мы находимся в уникальной ситуации, к которой мало кто был готов, - раз за разом повторяет Александр Седунов. - Учителя тоже вынуждены использовать те гаджеты, которые есть у них, и это не всегда скоростной интернет, и это не всегда возможность воспользоваться теми программами, которые установлены в школе.

По чьим правилам учимся

Что касается еще одного камня преткновения дистанционного образования – большого объема материала - то, по словам чиновника, комитет образования прикладывает массу усилий, чтобы «притормаживать» разошедшихся учителей.

- Мы постоянно даем рекомендации по объему материала, - уверил Александр Седунов. - По целому ряду предметов, которые тоже важны, просим рассмотреть возможность в данной ситуации изменить количество и качество заданий, может даже выставить оценки по ним раньше.

Речь идет об ОБЖ, музыке, ИЗО, технологии и ряде других, занятия по которым с 30 апреля больше проводиться не будут.

Беспокоятся родители и о том, что детей, которые круглые сутки проводят дома, трудно поднять к началу занятий в 8:30, тогда как иные учителя просят отослать выполненное домашнее задание уже к 10:00.

- Нет ни одного указания, чтобы уроки начинались именно в 8:30, - пояснил Александр Седунов. - Каждая школа, более того, каждый класс время начала занятий могут регулировать.

(М)учение
Родители стали учителями
фото с https://deti.mail.ru/

Не должно быть и жестких сроков по сдаче домашнего задания.

Мы просим администрацию школ и учителей следить за тем, чтобы жестких дедлайнов не было, ни по началу уроков, ни по сдаче домашнего задания, - отметил начальник комитета. - Надо учитывать то, что многие работают с не самым высокоскоростным интернетом, не на самом хорошем устройстве, в режим онлайн тоже могут выйти далеко не все.

Если есть совсем уж сложные истории, то они, считает Александр Седунов, требуют индивидуального подхода. Третейским судьей в таких ситуациях должна выступать администрация школы, директор лично.

Ну что ж, учебный год в области планируют завершить в дистанционном формате. Рекомендованный управлением образования срок – 25 мая, но он не обязательный. День выхода на каникулы каждая конкретная школа может определить сама.

- Школы имеют определенную автономию в этом вопросе, - говорит Александр Седунов. – Учебный год можно закончить и раньше, особенно в начальной школе. Сроков точных нет, многое зависит от образовательных программ.

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