Обязательно ли начинать уроки в дистанционной школе в 8:30? Правильно ли устанавливать жесткие сроки по сдаче домашнего задания? И от кого зависит, когда наконец-то начнутся каникулы у школьников? На эти и другие злободневные вопросы родителей ответил глава областного комитета по образованию Александр Седунов.

Вы держитесь

На прошлой неделе в родительскую среду просочилась информация о том, что апрель будет последним учебным месяцем. Родители тихонько ликовали, передавая новость друг другу. Она весело летела, как бумажный самолетик, пока разбилась о решение продлить учебный год в Псковской области до конца мая.

- В указе губернатора сказано, что все ограничительные мероприятия продолжаются, это касается и работы школ, - подтвердил информацию начальник комитета по образованию Псковской области Александр Седунов. - Мы продолжаем обучение в дистанционном формате.

И хотя подобное решение приняли в большинстве субъектов РФ, от этого ничуть не легче.

- Безусловно, есть сложности и трудности, и с точки зрения включения в процесс семьи, и с точки зрения объемов материала, но и мы на эти факты обращаем внимание, - отметил начальник комитета. - У нас есть горячая линия, которая отслеживает проблемы.

В среду, 29 апреля, Минпросвещения России отчиталось о том, что операторы горячей линии, специально открытой для учителей и родителей, за сутки приняли 1817 звонков. 98% из них поступили именно от родителей школьников.

Один из самых популярных вопросов: «А нельзя ли дистанционное обучение прекратить?» Из Псковской области звонки на федеральную линию тоже приходят.

- Было два звонка из нашего региона, - рассказал Александр Седунов. - Первый касался уточнения сроков окончания учебного года, а второй содержал просьбу дистанционное обучение отменить. Мы не считаем, что отменять надо, дети должны учиться. Мы понимаем, что качество знаний многих не вполне устраивает. Изъяны по качеству, конечно, очевидны: где-то школьники чего-то не поймут, где-то пропустят, что-то не досмотрят, но главная задача учителя, как раз и заключается в том, чтобы выдать материл, а потом к нему возвратиться и повторить, а еще подсказать ученику, на каких ресурсах можно посмотреть видеоуроки по теме.