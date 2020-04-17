Загрузили в Сеть

Карантин — учебе не помеха. Студенты, как и школьники, продолжают учиться. Только теперь лекции, семинары и даже олимпиады проходят в дистанционном режиме. Заданий много, нагрузка увеличилась, но не только у студентов. Педагогам тоже срочно пришлось осваивать новые формы работы. О плюсах и минусах образовательного процесса на «удаленке» «Псковской правде» рассказали преподаватели Псковского государственного университета.

Вебинар не заменяет живую лекцию

- В нашем университете уже давно на университетском сервере установлено специализированное программное обеспечение для дистанционного обучения, которое называется Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment ) - модульная объектно-ориентированная динамическая обучающая среда, - говорит Валентин Мельник, заведующий кафедрой прикладной информатики и математического моделирования. С помощью этой платформы весь процесс обучения реально перевести в «цифру». Преподаватель может в этой системе создавать лекции, задания, форумы, глоссарии, чаты, вебинары. Moodle предоставляет как ресурсы студентам, так и интерактивные возможности по взаимодействию с учащимися преподавателям.

Сейчас к системе в Псковской области подключены 10 тысяч человек. Система Moodle хорошо себя зарекомендовала, ее используют многие вузы. - Сейчас ресурсы компьютеров и серверов достаточно мощные, и система хорошо отлажена. Поэтому проблем с доступом не возникает. Никаких сбоев, зависаний, - говорит наш собеседник. - Сложность была, наверное, одна — не все преподаватели смогли сразу переключиться на новую форму работы. Но у нас было время: в начале была адаптационная неделя, в течение которой был организован курс обучения. А потом, во время каникул, были проведены курсы повышения квалификации для всех преподавателей университета. За это время они успели перевести свои учебные курсы в цифровой формат, - отмечает преподаватель вуза. Валентин Мельник по специальности математик и информатик, и систему дистанционного обучения использует уже давно. - Это удобно. Но, честно говоря, я по работе со студентами «вживую» очень скучаю. Даже вебинар не заменяет лекцию в аудитории. Особенно по математике, когда нужно показывать не заранее заготовленную презентацию, а как рождается доказательство теоремы, формулы. Живой процесс лучше, потому что видишь глаза, сразу обратную связь получаешь. По его словам, в дистанционном обучении большая часть времени проходит в «асинхронном формате», то есть студент в удобное для себя время знакомится с материалами, выполняет задания, выбирает нужный себе темп и загружает выполненные задания или проходит тесты, которые ему приготовлены в качестве контроля. Большинство студентов ПсковГУ имеют доступ в интернет через широкополосный канал. А если есть проблемы, например, учащийся находится в самоизоляции по месту жительства, и там качество интернета не настолько хорошее, преподаватели держат связь с ним по электронной почте. По словам Валентина Мельника, в дистанционной форме вполне реально даже принимать экзамены. Экзамен может проводиться в режиме тестирования. Второй способ: студент в традиционной форме готовит ответ на билет, передает его преподавателю на проверку, а тот в режиме веб-конференции задает ему вопросы.





Олимпиада на дистанционке



- В системе Moodle каждый преподаватель имеет возможность разработать свой собственный интерактивный курс для каждой учебной группы, - говорит Екатерина Ковалевская, преподаватель кафедры психологии и сопровождения ребенка Института образования и социальных наук ПсковГУ. - Причем, можно разрабатывать не только текстовые документы, но и интерактивные задания, которые позволяют организовать взаимодействие со студентами. Студенты могут выкладывать свои ответы в виде текстов, файлов, видео, аудио. Лекции в этой системе тоже можно выкладывать в разных форматах: - Я, например, использую такой способ, как съемка с экрана. Делаю презентацию по теме, а потом с помощью экранной камеры снимаю экран и наговариваю текст. То есть, получается такая небольшая видео-лекция в виде презентации с голосовым сообщением. А для закрепления материала и контроля знаний можно использовать тесты. К тексту лекции преподаватель тоже может добавить контрольные вопросы: - Система позволяет посмотреть отчет, в котором видно, в какое время заходил студент, сколько времени он изучал лекцию, и конечно же, его ответы, и за это начислять баллы, - отмечает преподаватель. В дистанционном режиме была проведена даже студенческая олимпиада. - В рамках Moodle сделали тест, усложненный — чтобы на вопросы не было очевидных ответов. Ограничили время. И даже смогли организовать единовременную работу студентов с этим тестом, - рассказывает Екатерина Ковалевская. По ее словам, олимпиада в дистанционном режиме даже лучше, чем подобные мероприятия, проходившие в аудитории: - Потому что это действительно самостоятельная работа, у студентов не было возможности пообщаться: время было ограничено, а количество заданий было таким, что отвлечься невозможно. То есть они должны были активно отработать этот час, который им выделялся. Правда, были и проблемы, например, открытые вопросы в тесте — когда надо написать фамилию автора, название или какой-то термин. - В данном случае возникали проблемы именно в написании ответов. Потому что компьютер сверяет то, что требует преподаватель и то, что ответил студент. Малейшая неточность — и ответ засчитывается как неправильный. На первых этапах работы на удаленке были проблемы с освоением студентами новой системы. Сейчас обнаруживается другая проблема — перегруженность студентов заданиями. Но, по словам Екатерины Ковалевской, и преподаватели перегружены тоже, потому что проверяют огромное количество заданий.

Опробовали все мессенджеры



- Я преподаю технические дисциплины: вычислительная техника, электронная техника, материаловедение, - рассказывает Галия Абдуллаева, преподаватель колледжа ПсковГУ, председатель предметной цикловой комиссии по информационным технологиям. - И дистанционное обучение в этом помогает, потому что мы сейчас используем как раз технические средства. Если это занятие по предмету «Вычислительная техника», студенты могут работать на компьютере и потом отправить мне документ. В основном это расчеты. Конечно, есть сложности — все-таки привыкли к личному общению. Но в принципе, неплохо.



В начале было тяжело. Но проблемы были не с техникой, а с неорганизованностью ребят: - Проблемой была их несобранность. Сейчас уже легче. Мы работаем в системе Moodle. А вообще опробовали все: и в WhatsApp, и в «ВКонтакте» и Skype. Легче всего работать в Moodle, потому что он дает больше возможностей. Здесь можно и общаться со студентами, и параллельно что-то проверять, и тесты давать. Но нравится и Skype, так как я их всех вижу, они могут в ходе беседы задать вопросы.



Дистанционка дисциплинирует

