Двойки в сторону

В школах региона возобновилось дистанционное обучение. Первая неделя дистанционки показала, что не все так просто. Родители и ученики жаловались на большой объем домашних заданий, «письменную физкультуру», теоретические труды и один компьютер на троих. Может, ребенок просто не успевает делать «виртуальные уроки», а ему, бац - и двойка. Так вот, теперь двоек больше не будет. Полина учится в шестом классе. С уроками вполне справляется самостоятельно. Во время первой недели дистанционного обучения засиживалась за домашкой долго — тяжело давались новые темы. - По биологии дома надо было пройти новый материл, - рассказывает ее мама Наталья. - Да, была ссылка на видеоурок, но разбираться-то все равно самой пришлось. По итогам требовалось выполнить тест. Поля сидела за биологией ни один час, потому как не смогла найти в видеоуроке ответы на вопросы в тесте, перечитывала учебник, подключилась даже мама. - И что вы думаете она получила по тесту? Тройку. Обидно было даже мне, - сокрушается Наталья.

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О том, с чем пришлось столкнуться школьникам, учителям и родителям в первую неделю дистанционного обучения в нашем материале «Большая перемена».



Предложение не ставить плохих оценок, пока дети находятся на дистанционном обучении, поступило от уполномоченного по правам ребенка в Московской области. Ксения Мишонова предложила ввести мораторий на двойки. Комитет по образованию Псковской области такое предложение полностью поддерживает. Сам председатель комитета Александр Седунов выступает против плохих оценок. - Гораздо важнее всяких оценок отметить, что ребенок работает и что-то делает дома, - сказал он. - Понять, с чем он справляется, а что у него не получается, но не с точки зрения поставить двойку, а с точки зрения помочь.

«Тревожным сигналом» в такой ситуации скорее является ситуация, когда школьник за несколько дней ни разу не вышел на связь, не выполнил ни одно задание. - Мне бы очень хотелось, чтобы мы не ставили двойки в этот сложный период. Главное — понимание учениками материала, - добавил председатель комитета. В первую неделю дистанционного обучения многие родители жаловались на большой объем домашнего задания, подчас непосильный для выполнения школьником. В некоторых семьях к выполнению домашки пришлось привлекать родителей. - Важно уметь не подменять большим количеством заданий сам процесс образования, - рассказал Александр Седунов — Может, имеет смысл детально разобраться в одном ключевом параграфе, используя, к примеру, Российскую электронную школу или другие ресурсы. В любом случае, мы все это отработаем. Но нам нужна помощь родителей, которые могут проследить, что ребенок успевает делать, а что нет. И в том случае, если возникают какие-то проблемы, возможно, следует обращаться к классному руководителю, который вместе с учителем-предметником отработает конкретную ситуацию. Для наших школ столь длительное дистанционное образование — это первый опыт. Да, возникает много сложностей, но есть и очевидные плюсы. Нестандартно выстроенный урок, оригинальное домашнее задание — все это может сделать процесс обучения увлекательным и затягивающим. - Мы не привыкли так долго учиться дистанционно, поэтому возникают уникальные рецепты проведения уроков, - говорит Александр Седунов. - Например, учителя могут давать задания по предмету не на один день, а на неделю, а итогом такой недели станет реферат. К заданию по таким второстепенным предметам, как ИЗО, физкультура, труды, можно подойти нестандартно: придумать какой-то челлендж, чтобы школьникам было интересно. В комитете образования уверяют, что обо всех проблемах, с которыми сталкиваются ученики и их родители знают, все замечания и предложения учитывают. - Дистант развивает навык самостоятельной работы, он заставляет ребенка планировать свою деятельность, отбрасывая то, что ему не нужно или не интересно в данный момент. И думается, что вот этому сегодня и надо учить и учиться нам самим, - сказал Александр Седунов.

СПРАВКА По вопросам организации дистанционного обучения в регионе работает «горячая линия». По вопросам методической поддержки можно звонить по телефону 8 (8112) 790-889, обращаться на электронную почту ict@pskovedu.ru или в группу в соцсети «ВКонтакте». По техническим вопросам функционирования региональных информационных систем дистанционного обучения следует звонить по телефону 8 (8112) 790-887 или писать на электронную почту do-support@pskovedu.ru.

