Тренер с элементами танкиста

Небольшой Куньинский район вот уже несколько лет крепко держится на одной из высоких ступеней спортивного пьедестала. Юные спортсмены – постоянные призеры и победители региональных соревнований по самым разным видам спорта. Прошлый год район в очередной раз завершил первым местом в спартакиаде городов и районов и первым местом в спартакиаде учащихся Псковской области. А сколько спортсменов, которые потом стали чемпионами, мастерами спорта, членами сборных команд России и Белоруссии, вышло отсюда! В чем секрет? Все в один голос утверждают: в Арсеньеве.

Из комсомола в ссылку

Разговариваем с Сергеем Ивановичем в Центре внешкольной работы, который расположился в Куньинской средней школе. Сама школа — опрятная, аккуратная, большая. Непривычно большая. Когда-то здесь училось 1200 ребят, теперь — только 400. На первом этаже — Центр. Одна из стен в фотографиях воспитанников-спортсменов. Красавцы и красавицы. Победители, гордость Куньи. За стеклом шкафов — кубки, места им уже нет. Сергей Иванович встречает нас, на его столе куньинская районка «Пламя», он — на первой полосе. Редакция районки выдвинула его на премию «Народное признание». Голосовали все. «Район две недели не ел, не спал, не работал — все голосовали», - шутил на церемонии награждения Арсеньев, получая приз. В небольших районах всегда так — за своих горой. В Кунье — тем более. Сергей Иванович родился в Тверской области, а вот мама из Идрицы Себежского района. Молодой Сергей после школы честно отслужил в Советской армии, на Украине. - У меня с детства была мечта стать танкистом или тренером, - смеется он. - Сходил в армию, посмотрел, что там бардак был, и вот - тренер. Спортом начал увлекаться еще в школе. Любимые — легкая атлетика и баскетбол, играл за школьную сборную.

- Когда вернулся из армии, то пошел работать, потому что просить у родителей денег на учебу было совестливо, - рассказывает он. Два года отработал на Кременчугском колесном заводе, а потом взял и поехал в Великие Луки поступать в институт физкультуры и спорта. - Почему туда? После двух лет в армии и двух лет на заводе уже не те показатели, чтобы поступать, куда хочется. Чтобы поступить в физкультурный вуз на Украине, надо было иметь первый разряд, а в Великие Луки брали с третьим. На четвертом курсе его пригласили в Великолукский райком комсомола, где он три года отработал инструктором, а потом направили первым секретарем в Куньинский район. Но карьера по комсомольской линии не задалась: чересчур ершистым он оказался по тем меркам. - Правду любил говорить, которая не всем нравилась, - прячет улыбку Сергей Иванович. - Вот и отправили в ссылку учителем физкультуры. Мест «для ссылки» предложено было два. Одно — деревня Кресты, что в 70 км от Куньи, второе — деревня Долговица, до нее 60 км. - В Долговице был молодой директор, решил ехать туда, подумал, что проще будет найти общий язык.

Физкультурно-рыночные отношения

О своей работе физруком особо не рассказывает. Ну а что? Работа как работа. В те годы в районе не было спортивной школы, решили создавать. Сначала открыли в Кунье Детский спортивный клуб физической подготовки. Три года Арсеньев отработал его директором, а потом произошло объединение.