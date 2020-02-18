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Общество / Образование

Тренер с элементами танкиста

Школьный физрук вывел Куньинский район в спортивные лидеры

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Ольга Нефёдова
18 февраля 2020 года, 12:38
Фото: Александр Машкарин
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Небольшой Куньинский район вот уже несколько лет крепко держится на одной из высоких ступеней спортивного пьедестала. Юные спортсмены – постоянные призеры и победители региональных соревнований по самым разным видам спорта. Прошлый год район в очередной раз завершил первым местом в спартакиаде городов и районов и первым местом в спартакиаде учащихся Псковской области. А сколько спортсменов, которые потом стали чемпионами, мастерами спорта, членами сборных команд России и Белоруссии, вышло отсюда! В чем секрет? Все в один голос утверждают: в Арсеньеве.

Из комсомола в ссылку

Разговариваем с Сергеем Ивановичем в Центре внешкольной работы, который расположился в Куньинской средней школе. Сама школа — опрятная, аккуратная, большая. Непривычно большая. Когда-то здесь училось 1200 ребят, теперь — только 400.

На первом этаже — Центр. Одна из стен в фотографиях воспитанников-спортсменов. Красавцы и красавицы. Победители, гордость Куньи. За стеклом шкафов — кубки, места им уже нет.

Сергей Иванович встречает нас, на его столе куньинская районка «Пламя», он — на первой полосе. Редакция районки выдвинула его на премию «Народное признание». Голосовали все. «Район две недели не ел, не спал, не работал — все голосовали», - шутил на церемонии награждения Арсеньев, получая приз. В небольших районах всегда так — за своих горой. В Кунье — тем более.

Сергей Иванович родился в Тверской области, а вот мама из Идрицы Себежского района.

Молодой Сергей после школы честно отслужил в Советской армии, на Украине.

- У меня с детства была мечта стать танкистом или тренером, - смеется он. - Сходил в армию, посмотрел, что там бардак был, и вот - тренер.

Спортом начал увлекаться еще в школе. Любимые — легкая атлетика и баскетбол, играл за школьную сборную.

Тренер с элементами танкиста
Сергей Арсеньев получил премию «Народное признание»
Фото Дарья Хваткова

- Когда вернулся из армии, то пошел работать, потому что просить у родителей денег на учебу было совестливо, - рассказывает он.

Два года отработал на Кременчугском колесном заводе, а потом взял и поехал в Великие Луки поступать в институт физкультуры и спорта.

- Почему туда? После двух лет в армии и двух лет на заводе уже не те показатели, чтобы поступать, куда хочется. Чтобы поступить в физкультурный вуз на Украине, надо было иметь первый разряд, а в Великие Луки брали с третьим.

На четвертом курсе его пригласили в Великолукский райком комсомола, где он три года отработал инструктором, а потом направили первым секретарем в Куньинский район.

Но карьера по комсомольской линии не задалась: чересчур ершистым он оказался по тем меркам.

- Правду любил говорить, которая не всем нравилась, - прячет улыбку Сергей Иванович. - Вот и отправили в ссылку учителем физкультуры.

Мест «для ссылки» предложено было два. Одно — деревня Кресты, что в 70 км от Куньи, второе — деревня Долговица, до нее 60 км.

- В Долговице был молодой директор, решил ехать туда, подумал, что проще будет найти общий язык.

Физкультурно-рыночные отношения

О своей работе физруком особо не рассказывает. Ну а что? Работа как работа.

В те годы в районе не было спортивной школы, решили создавать. Сначала открыли в Кунье Детский спортивный клуб физической подготовки. Три года Арсеньев отработал его директором, а потом произошло объединение.

Тренер с элементами танкиста
Сергей Иванович ведет общефизическую подготовку с элементами баскетбола и стрельбу из пневматической винтовки
Фото Александра Машкарина

- Решили нас объединить с Домом пионеров. У нас не было своего помещения, мы, педагоги собирались на местном рынке - и планерку там проводил. Нам сказали, что если мы объединимся, то выделят нам целый детский сад, мы и согласились. С тех пор мы под Центром внешкольной работы, я его возглавляю уже лет двенадцать-тринадцать.

Помимо директорской деятельности Сергей Иванович занимается преподавательской — ведет общефизическую подготовку с элементами баскетбола и стрельбу из пневматической винтовки.

С последней вообще интересно получилось.

- У меня сын есть младший, и надо было его тоже как-то привлекать к занятиям спортом, - объясняет он. - А физические данные у него, такие как быстрота да выносливость, не очень были развиты, вот и вспомнил о многоборье, пулевой стрельбе.

В итоге - сын мастер спорта, был членом сборной команды России, занимал призовые места на международных соревнованиях. А в школе теперь лучший в области тир.

В Кунье старт спортивной карьере получили десятки юных спортсменов, ставших впоследствии чемпионами, мастерами спорта, членами сборных команд России, Белоруссии.

- Михаил Семенов (белорусский, а ранее российский лыжник и биатлонист, участник Олимпийских игр в Сочи, призер Универсиады – авт.) начинал у нас, - рассказывает он. - Сейчас за сборную Белоруссии бегает. В трех Олимпиадах участвовал. На сочинской Олимпиаде в масс-старте на 50 км стал семнадцатым, хотя десять километров лидировал, но мы им все равно гордимся.

Сергей Арсеньев – популяризатор физкультуры и спорта. Благодаря этому, например, поселок дважды входил в число победителей конкурса на лучшее поселение области в номинации «Самое здоровое поселение», а куньинский центр тестирования ГТО – один из лучших в регионе.

Тренер из Сергея Ивановича получился хороший. И танкист получился бы не хуже. Может, появится в Кунье танковый биатлон? Тогда и станет Арсеньев физруком-танкистом.

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