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Общество / Образование

Школа мечты для Пскова

Кристалл наверху, стеклянный купол, индивидуальные шкафчики и диваны, амфитеатр для домашки с видом на Великую - дети в Москве разработали проект школы для Пскова, которую предлагают построить на месте «Интуриста»

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Мария Соколова
16 января 2020 года, 11:22
Фото: Валерий Незымаев
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Вдохновение черпали у церкви Покрова Богородицы в Пскове, в «Гарри Поттере», в Древней Греции и Финляндии.

«Это проект школы под названием «Зимово». Дуся предложила ее спроектировать для Пскова, где ее подруга Ева учится во вторую смену» - с такой подписью фотографии макета школы появились в декабре на «Фейсбуке» у Варвары Пааль - псковички, пятнадцать лет живущей в Москве. В родном городе ее помнят как пресс-секретаря губернатора Михайлова и создателя Псковского агентства информации. Над проектом школы трудилась дочь Варвары - Евдокия. Каждое лето девочка проводит в Пскове, и на занятиях в столичной творческой студии «Блик» она подала идею сделать проект именно для Пскова.

Школа мечты для Пскова
Бело-голубой макет школы с кристаллом наверху выглядит космически.
Фото Валерия Незымаева

И далее везде

Мы с ребятами говорили о том, что их волнует и что бы они хотели изменить. Оказалось, что их волнует тема школ, так как школы в большинстве своем безликие, серые, детям не хочется туда идти. Они смотрят фильмы, сериалы — например, про Гарри Поттера - и видят, что в иностранных школах есть шкафчики, пуфики, зоны отдыха, там больше возможностей — тех же компьютеров, лабораторий и так далее.

Школа мечты для ПсковаЕкатерина Блиновская, архитектор, преподаватель московской студии "Блик"


Проект — это мечты детей о современной школе. Высказывание в форме макета — это желание ребят что-то изменить, чтобы в скором будущем такие школы появились везде. Название школы «Зимово» дети тоже придумали сами. Оно родилось после экскурсий по передовым московским школам «Летово» и «Сколково».

- Один из лидеров нашей команды Сергей Харлов сказал: если есть «Летово», то почему нет «Зимово»? Когда название уже было, мы подумали о Пскове, Дуся вот вспомнила свою историю с подругой. И рассказала об архитектуре псковских храмов и звонниц, которые нас вдохновили. Мы провели исследование, мониторили псковские новостные сайты, узнали, что в Пскове всего 30 школ, видели открытие новой разноцветной гимназии. Нашли и место для нашей школы — там, где уже тридцать лет стройка, сначала возводили гостиницу, теперь кампус для университета. Подумали, что если он еще не построен, то можно предложить поставить там школу, - объясняет архитектор.

Школа мечты для Пскова
Сделать проект для Пскова, где дети учатся в две смены, предложила московская школьница.
Фото Валерия Незымаева

Пять детей создали макет от идеи до физического объекта всего за пять недель — с учетом того, что занятия у них были раз в неделю. Первые две недели проводили исследование, гуглили, искали, ездили на экскурсии.

Снежинка с амфитеатром

Бело-голубой макет школы с кристаллом наверху выглядит космически. Здание псковской школы «Зимово» — двухэтажное, вписывается в архитектурную среду. Команда юных архитекторов изучала псковскую городскую и историческую застройку, белокаменные церкви и силуэты скатных кровель. Эти псковские мотивы повторились в проекте школы, чтобы она не была чем-то чужеродным. Также изучали и современные школы в Москве и за границей.

- Мы исследовали зарубежный опыт, географически близкие к Пскову финские школы, там интересные проекты с открытыми дворами, амфитеатрами. Оттуда мы взяли идею атриума, где дети могут собираться. Это такая лестница-амфитеатр, где можно сесть в компании или одному, делать уроки, - поясняет Екатерина Блиновская задумку. - И вообще, в этой школе, придуманной детьми, много зон отдыха, закутков, но при этом она соответствует всем нормам и по высоте класса, и по освещенности.

Школа должна стать сердцем и точкой притяжения в городе. Амфитеатр простирается на два этажа, над ними прозрачный стеклянный купол. Получается открытый зрительный зал с видом на Великую и на Кремль. Подобного плана морские амфитеатры строили в Древней Греции.

- Мы уважаем городскую среду и городскую застройку, поэтому наша постройка двухэтажная, возвышается только легкая стеклянная конструкция. Дети представляют, что в центре будет сиять и сверкать кристалл, который бьет светом, освещая по диагонали Кремль. Блок младших классов в одну сторону от ядра-кристалла, в другую сторону блок старших классов. Своеобразная снежинка, коридоры дальше могут расширяться, ответвления в сторону могут выращивать на себе классы, - архитектор знает, как масштабировать проект.

Школа мечты для Пскова
Псковские мотивы повторились в проекте школы, чтобы она не была чем-то чужеродным.
Фото Валерия Незымаева
Школа мечты для Пскова
Псковские мотивы повторились в проекте школы, чтобы она не была чем-то чужеродным.
Фото Валерия Незымаева

Источником вдохновения для создания школы послужила церковь Покрова и Рождества от Пролома. Екатерина и сама была в Пскове, делала зарисовки церквей. Эта церковь оказалась самой необычной:

- В ней одновременно в одном здании существует две церкви — Покрова Богородицы и Рождества Богородицы, и между ними находится стена. Отдельно с каждой стороны вход и с каждой стороны — свой алтарь. Вдохновением служили симметрия, эта ломаная кровля со скатом и то, что части церкви разделены. Потому что ребята уже на своем опыте московских школ считают, когда в школе перемешаны старшие и младшие классы, сложно учиться, а легче взаимодействовать в своей возрастной группе.

Школа мечты для Пскова
На защиту «Зимово» московские школьники пригласили Анну Шапиро, главного архитектора школы «Летово».
Фото Валерия Незымаева
Школа мечты для Пскова
На защиту «Зимово» московские школьники пригласили Анну Шапиро, главного архитектора школы «Летово».
Фото Валерия Незымаева

Дети даже думали колокольню пристроить на макете школы, но затем решили оставить как есть, без прямого намека на религиозную архитектуру.

На защиту «Зимово» московские школьники пригласили Анну Шапиро, главного архитектора школы «Летово». Эксперт заметила, что дети выдали хороший проект в плане норм и безопасности, продумали даже пути эвакуации и пожарные выходы. Классы рассчитаны в масштабе лего-человечка, но в пересчете на реальный масштаб соблюдены даже нормы высоты классов — 3,6 метра. Эксперт заметила, что не видит в проекте ничего, что бы противоречило нормам или нельзя было реализовать в настоящей школе.

Школа мечты для Пскова
В этой школе, придуманной детьми, много зон отдыха, закутков, есть шкафчики и диваны.
Фото Валерия Незымаева
КСТАТИ

Пока в Москве защищали «Зимово», в Пскове городские депутаты внесли изменения в Генплан ради строительства еще одной школы на 600 мест. Предположительно она появится в границах улиц Юбилейной, Максима Горького и Рижского проспекта.

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