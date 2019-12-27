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Общество / Образование

Псковская школьница лучше всех в стране собирает «Калаш» и доказала это в Севастополе

Перед этим были три месяца тренировок и стертые в мозоли руки

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Ольга Нефёдова
27 декабря 2019 года, 12:37
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Лиза Лихолет десятиклассница. Она учится в псковском социально-экономическом лицее № 21. Два года назад с подачи мамы пришла в псковский военно-патриотический центр «Патриот».

Псковская школьница лучше всех в стране собирает «Калаш» и доказала это в Севастополе
Больше всего Лизе нравятся поездки и подготовка к крупным соревнованиям
фото из социальной сети ВК

- Об этом центре мама узнала от своих знакомых и предложила мне пойти, - рассказывает она. - Поначалу я очень сомневалась. Мне почему-то не хотелось туда идти, боялась, что не полажу с остальными ребятами, не приживусь в коллективе. Но в то же время было интересно попробовать.

К счастью, Лизины страхи и переживания не подтвердились. «Патриот» встретил ее теплой семейной атмосферой.

- Почти все мои друзья здесь занимаются, - говорит школьница. - А самой мне больше всего нравятся поездки и подготовка к крупным соревнованиям.

Одно из таких соревнований в первых числах декабря прошло в Севастополе. Это был слет активистов движения «Пост № 1».

Чтобы попасть в команду, а состояла она из пяти человек (две девочки и три мальчика), надо было пройти строгий отбор.

- Требовалось продемонстрировать знание истории, умения в строевой и силовой подготовке, а также навыки по выполнению разборки макета автомата, - объясняет школьница.

В итоге были отобраны самые умелые и опытные школьники в возрасте от 14 до 16 лет. В их числе оказалась и Лиза.

10 секунд на волнение

Соревнования включали несколько этапов: творческий конкурс представлений команд «Вахта Памяти - моя гордость», конкурс по строевой подготовке «Тверже шаг», тесты «Вехи Великой Отечественной войны 1941-1945 годов», «Вооруженные Силы РФ и вооружение», «Основы безопасности жизнедеятельности. Первая медицинская помощь», силовую эстафету, тактическую игру «Путь до Победы».

- Увереннее всего я чувствовала себя на силовой эстафете, на сборке и разборке макета автомата, - рассказывает Лиза.

Псковская школьница лучше всех в стране собирает «Калаш» и доказала это в Севастополе
Сразу и не скажешь, что эта хрупкая девушка так здорово ладит с автоматом
фото из социальной сети ВК

В итоге в личном первенстве по разборке-сборке макета автомата Калашникова среди девушек псковская школьница оказалась лучшей.

- Автомат я училась собирать чуть больше трех месяцев, - говорит она. - Давалось мне не все сразу, я очень усердно над этим работала, получила множество травм. Все руки были в ссадинах и мозолях. Но это того стоило. У меня были неплохие шансы на победу благодаря тренировкам.

Лиза признается, что не ожидала победы, потому как конкуренция была довольно сильной.

- Я была безумно счастлива, когда узнала результат, это было не лучшее мое время, но лучшее среди остальных, - говорит она.

Автомат Лиза собрала за 29 секунд. Для сравнения: дома ее результат 19 секунд.

- Сложность была только в том, что автомат немного отличался от того, на каком мы тренировались, - говорит девушка. - Сказалось, конечно, и волнение.

Вернулись с триумфом

В общем зачете команда воспитанников псковского военно-патриотического центра «Патриот» заняла первое мест по неполной разборке и сборке макета массогабаритного автомата Калашникова.

Всего псковичи привезли четыре диплома: второе место школьники получили на конкурсах и соревнованиях слета и третьи места в силовой эстафете и в строевой подготовке «Тверже шаг».

В Севастополе псковские школьники провели пять дней. Погуляли по историческому центру и Сапун-горе, посетили «Пост № 1» у мемориала в честь обороны Севастополя, где школьники стоят в почетном карауле уже не один десяток лет, с экскурсией побывали на бронебашенной береговой батарее № 35, где была минута молчания и памятное возложение цветов к мемориалу «Вечный огонь». Кроме этого, участвовали в мастер-классах, творческих конкурсах и показывали строевую подготовку.

- Я много раз была в Крыму, - говорит Лиза — А в Севастополе оказалась впервые. Мне очень понравился этот солнечный город.

Всего на слете активистов было 300 участников из 30 регионов страны.

СПРАВКА

Движение «Пост № 1» организовано для школьников, воспитанников кадетских училищ и членов общественных организаций, участвующих в церемониях смены почетного караула. Его цель - повышение уровня физической подготовки и совершенствование знаний по военно-прикладным и техническим дисциплинам у подрастающего поколения.

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