Псковская школьница лучше всех в стране собирает «Калаш» и доказала это в Севастополе

Лиза Лихолет десятиклассница. Она учится в псковском социально-экономическом лицее № 21. Два года назад с подачи мамы пришла в псковский военно-патриотический центр «Патриот».

- Об этом центре мама узнала от своих знакомых и предложила мне пойти, - рассказывает она. - Поначалу я очень сомневалась. Мне почему-то не хотелось туда идти, боялась, что не полажу с остальными ребятами, не приживусь в коллективе. Но в то же время было интересно попробовать.

К счастью, Лизины страхи и переживания не подтвердились. «Патриот» встретил ее теплой семейной атмосферой.

- Почти все мои друзья здесь занимаются, - говорит школьница. - А самой мне больше всего нравятся поездки и подготовка к крупным соревнованиям.

Одно из таких соревнований в первых числах декабря прошло в Севастополе. Это был слет активистов движения «Пост № 1».

Чтобы попасть в команду, а состояла она из пяти человек (две девочки и три мальчика), надо было пройти строгий отбор.

- Требовалось продемонстрировать знание истории, умения в строевой и силовой подготовке, а также навыки по выполнению разборки макета автомата, - объясняет школьница.

В итоге были отобраны самые умелые и опытные школьники в возрасте от 14 до 16 лет. В их числе оказалась и Лиза.