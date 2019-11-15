В кружок по сертификату

Навигатор дополнительного образования запустили в регионе с этого учебного года. Понравившиеся кружки и секции — а в списке более 1 700 образовательных программ — дети и их родители могут выбрать на электронном портале и записаться на них онлайн. Как работает Навигатор, рассказал директор государственного образовательного учреждения «Дом детства и юношества «Радуга» Владислав Семенов.

— Как присоединиться к системе?

— Зайти на портал dop.pskovedu.ru и зарегистрироваться. Это может сделать сам ребенок, если он достиг 14 лет, или один из родителей. Если по какой-то причине самостоятельно сделать это не получается, то можно обратиться за помощью в образовательное учреждение. Регистрируясь, ребенок получает персональный сертификат, по которому можно будет оплатить обучение за счет бюджетных средств по выбранной программе,

— Как конкретно работает сертификат?

— За ребенком «закрепляются» бюджетные денежные средства, которые позволяют ему посещать выбранную программу. В последующем эти средства передаются организации допобразования, обналичивать их нельзя, т. е. деньги пойдут именно в то учреждение, которое заинтересует ребенка. Особо отмечу, что учреж­дения, представленные на портале, имеют соответствующую лицензию, а их программы прошли экспертизу. Таким образом, родители могут быть уверены, что с их ребенком занимаются настоящие специалисты. Навигатор открыт для всех. Частные организации тоже могут разместить свои программы. Они оповещены, некоторые выразили желание участвовать, некоторые пока раздумывают. Их всего 20 по всей области, большая часть в Пскове и Великих Луках. Муниципальные учреждения дополнительного образования, а также общеобразовательные школы, реализующие программы дополнительного образования; образовательные учреждения, подведомственные комитетам по культуре, — всего в Навигаторе 255 учреждений.