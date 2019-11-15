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Общество / Образование

В кружок по сертификату

Увлечения псковских школьников поддержат материально

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Ольга Нефёдова
15 ноября 2019 года, 10:32
Фото: Андрей Степанов
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Навигатор дополнительного образования запустили в регионе с этого учебного года. Понравившиеся кружки и секции — а в списке более 1 700 образовательных программ — дети и их родители могут выбрать на электронном портале и записаться на них онлайн. Как работает Навигатор, рассказал директор государственного образовательного учреждения «Дом детства и юношества «Радуга» Владислав Семенов.

— Как присоединиться к системе?

— Зайти на портал dop.pskovedu.ru и зарегистрироваться. Это может сделать сам ребенок, если он достиг 14 лет, или один из родителей. Если по какой-то причине самостоятельно сделать это не получается, то можно обратиться за помощью в образовательное учреждение. Регистрируясь, ребенок получает персональный сертификат, по которому можно будет оплатить обучение за счет бюджетных средств по выбранной программе,

— Как конкретно работает сертификат?

— За ребенком «закрепляются» бюджетные денежные средства, которые позволяют ему посещать выбранную программу. В последующем эти средства передаются организации допобразования, обналичивать их нельзя, т. е. деньги пойдут именно в то учреждение, которое заинтересует ребенка. Особо отмечу, что учреж­дения, представленные на портале, имеют соответствующую лицензию, а их программы прошли экспертизу. Таким образом, родители могут быть уверены, что с их ребенком занимаются настоящие специалисты. Навигатор открыт для всех. Частные организации тоже могут разместить свои программы. Они оповещены, некоторые выразили желание участвовать, некоторые пока раздумывают. Их всего 20 по всей области, большая часть в Пскове и Великих Луках. Муниципальные учреждения дополнительного образования, а также общеобразовательные школы, реализующие программы дополнительного образования; образовательные учреждения, подведомственные комитетам по культуре, — всего в Навигаторе 255 учреждений.

В кружок по сертификату
Школьники старше 14 лет могут самостоятельно зарегистрироваться в Навигаторе, за остальных это сделают родители.
Фото Андрея Степанова.
— Какая сумма заложена в сертификат?

— Для каждого муниципалитета она будет своя. Вопрос еще решается. В стоимость сертификата входят только расходы, связанные с образовательной деятельностью. У ребенка будет индивидуальный номер, и на этот номер будет прикреплена некоторая сумма.

— Значит ли это, что без сертификата ребенок не сможет посещать кружки?

— Это заблуждение, как и то, что теперь обучение будет дороже. Не будет. Пока останется две формы финансирования: новая персонифицированная и старая через муниципальное задание. Новая форма даст возможность выбирать детям те кружки, которые им нравятся, но родители оплатить их по какой-то причине раньше не могли. Предполагается, что переход от старой формы к новой будет постепенным. К 2024 году в стране 80% детей в возрасте от 5 до 18 лет должны быть охвачены дополнительным образованием по нацпроекту «Образование». По нашим данным, в регионе охват уже составляет 71%. Регистрация на портале даст возможность проверить эту цифру.

— Что будет с теми программами и учреждениями, которые окажутся не востребованы?

— Навигатор рассчитан на родителей, а также представителей учреждений допобразования и органов местной власти, принимающих управленческие решения в области дополнительного образования — где есть дефицит мест в популярных кружках, а какие нужно перепрофилировать. Если какая-то программа окажется невостребованной, то это сигнал для администрации учреждения и педагогов ее пересмотреть, придумать, что будет интересно ребенку, это еще и стимул повышать квалификацию. 

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