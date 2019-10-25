Псковские школьники разработают проекты в помощь предпринимателям

В детском технопарке «Кванториум Псков» проходит кампус молодежных инноваций. Он является частью проекта «Цифровая экономика» и нацпроекта «Образование».

- В центре внимания кампуса - ребенок и его возможности, - отметила заместитель директора детского технопарка «Кванториум Псков» Оксана Петрова на пресс-конференции в «Псковской правде» 24 октября. - На занятиях школьники познакомятся со сквозными технологиями цифровой экономики. Их четыре: новые производственные технологии, виртуальная дополненная реальность, большие данные, робототехника и сенсорика.

Партнер проекта - Центр инноваций социальной сферы с проектом «Свое дело в своем регионе», поэтому программа называется «Технопредпринимательство и цифровые технологии».

- С центром, предпринимателями и администрацией города, мы подготовили почти двадцать кейсов, - рассказала Оксана Петрова. - Школьники выберут понравившиеся и будут с помощью современных технологий и своих нестандартных идей, предлагать свои решения. Среди предпринимателей - «Хлебный хутор», сыроварня «Бебешкино» и многие другие. И они ждут детский идей, прототипов решения проблем.