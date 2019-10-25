Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        

Общество / Образование

Псковские школьники разработают проекты в помощь предпринимателям

200 талантливых детей из Пскова, Великих Лук и соседней Беларуси объединились на две недели

Текст:
Ольга Нефёдова
25 октября 2019 года, 16:28
Фото: Андрей Степанов
0

В детском технопарке «Кванториум Псков» проходит кампус молодежных инноваций. Он является частью проекта «Цифровая экономика» и нацпроекта «Образование».

- В центре внимания кампуса - ребенок и его возможности, - отметила заместитель директора детского технопарка «Кванториум Псков» Оксана Петрова на пресс-конференции в «Псковской правде» 24 октября. - На занятиях школьники познакомятся со сквозными технологиями цифровой экономики. Их четыре: новые производственные технологии, виртуальная дополненная реальность, большие данные, робототехника и сенсорика.

Партнер проекта - Центр инноваций социальной сферы с проектом «Свое дело в своем регионе», поэтому программа называется «Технопредпринимательство и цифровые технологии».

- С центром, предпринимателями и администрацией города, мы подготовили почти двадцать кейсов, - рассказала Оксана Петрова. - Школьники выберут понравившиеся и будут с помощью современных технологий и своих нестандартных идей, предлагать свои решения. Среди предпринимателей - «Хлебный хутор», сыроварня «Бебешкино» и многие другие. И они ждут детский идей, прототипов решения проблем.

Псковские школьники разработают проекты в помощь предпринимателям
Смена первого кампуса молодежных инноваций в Псковской области уже стартовала.
Фото Андрея Степанова.
КСТАТИ

Кампус проходит с 25 октября по 7 ноября

Средства в размере 7,3 млн рублей на организацию кампуса удалось выиграть в грантовом конкурсе Минпросвещения. Заявок на участие было подано в четыре раза больше, чем оказалось выигравших.

- В этом году в проекте поучаствовали более 55 организаций из 29 регионов России, - отметил директор технопарка Вячеслав Гордин. - Ожидаемое число детей, которые пройдут через программу - более 13 000 человек, из них 200 - в Псковской области.

В течение двух недель со школьниками из Пскова, Великих Лук и Беларуси будут заниматься педагоги «Кванториума», бизнес-тренеры, преподаватели из школ и вузов. Поучаствовать в работе кампуса мог любой желающий в возрасте от 12 до 17 лет, для этого достаточно было подать заявление. Итогом станут 15 проектов. Их защита намечена на 7 ноября. Лучшие примут участие в международном кейс-чемпионате.

  Подпишись на нас в соцсетях

Комментарии

Авторизация
No comments
Королева в стране тишины

Общество
25 октября 09:31

Королева в стране тишины

Ухоженная, высокая и стройная, она вежливо кивает в ответ на приветствие и радушно улыбается, вот только сказать ничего не может — Регина глухонемая
Более 35 килограмм корма собрали для бездомных животных псковские дети

Общество
22 октября 14:57

Более 35 килограмм корма собрали для бездомных животных псковские дети

В награду за доброту они стали зрителями собачьего шоу, которое тоже устроили дети
Волонтёры сбились с ног

Общество
22 октября 11:58

Волонтёры сбились с ног

За день в кол-центре принимают около ста заявок на подключение оборудования для приема цифрового телесигнала
  • Порывистый ветер и небольшие дожди ожидаются в Псковской области 26 октября
  • На воскресные соревнования по велоспорту в «Мальскую долину» могут попасть псковичи
  • Уроженка Пскова Оксана Фёдорова выберет рисунки для коллекционных новогодних открыток
  • Пять фермеров из Псковской области получат 12,5 миллионов рублей на развитие хозяйства
  • Александр Котов: Желаю псковским таможенникам высоких достижений в службе на благо Отечества
  • Псковская область готова к ликвидации возможных аварий в период отопительного сезона
  • Михаил Ведерников: Псковские таможенники блестяще справляются с защитой национальных интересов
  • Юная великолучанка погибла на улице вместе с парнем из-за переохлаждения
  • Нужны новые люди – Александр Котов о своём уходе с поста руководителя реготделения «ЕР»
  • Зампрокурора области Виктор Тепляков приедет в Плюсский район 29 октября
  • Неосторожно курящая хозяйка квартиры в Дедовичах лишилась балкона
  • Названы имена золотых, серебряных и бронзовых призёров Кубка Пскова по фехтованию
  • Как День народного единства отпразднуют в Псковской области: куда сходить, что посмотреть
  • Полицейские назвали приметы пропавшей в Великих Луках Галины Королёвой
  • Tele2 позаботилась о здоровье своих клиентов и предлагает им сервис «Телемед»

    • 24 октября

  • Уборка острова Залита от мусора продолжается
  • О возможном дожде 25 октября предупредили жителей Псковской области
  • Автора YouTube-канала «Деревенский блокнот» выдвинули на премию «Народное признание – 2019»
  • Режиссёр Дмитрий Месхиев: Фильм «Джокер» может стать поворотным во всём мировом кино
  • Мамы Пскова смогут бесплатно обучиться основам бизнеса в рамках проекта «Мама-предприниматель»
  • Псковская область за год нарастила производство сыра
  • Кира Яковлева: Врачи госпиталя ветеранов помогли очень быстро «вернуться в строй»
  • Благодарная врачам псковичка: Медсестры с ребёнком даже за ручку ходили
  • Псковичи с помощью гаджета смогут получить бесплатный доступ к бестселлерам
  • Последний раз пропавшего 66-летнего великолучанина видели на автовокзале (ФОТО)
  • Телефонные мошенники наживаются на родителях участников конкурса «Живая классика»
  • Михаил Ведерников поручил повысить эффективность работы многофункциональный центров

    • 23 октября

  • Синоптики: 24 октября в Псковской области разогреет до 13 градусов тепла
  • Капитальный ремонт в Печорской районной больнице планируют закончить в 2020 году
  • Житель Острова ответит перед судом за попытку дать 30-тысячную взятку полицейскому

    • Новости

    Путину понравилось

    Экономика / Инвестиции
    Наталья Баранова 25 октября 10:21

    Путину понравилось

    В Пскове построят большой ярмарочный комплекс в средневековом духе, в Псковском районе роботы будут доить коров, а на границе с Латвией создадут современный терминал

    Трусцой за мусором

    Общество
    21 октября 11:32

    Трусцой за мусором

    Тренировку по бегу во время субботника провели на стадионе «Электрон» псковичи
    Муки совести, косые взгляды и штрафы

    Общество / Коммуналка
    24 октября 10:30

    Муки совести, косые взгляды и штрафы

    Как жители Европы, Азии и США сортируют и сдают бытовой мусор, сколько они за это платят и за какой мусор могут вернуть деньги — выяснили спецагенты «Псковской правды»