Будучи студенткой магистратуры, я решила улучшить свое материальное состояние. 28 августа 2018 года я отправилась на поиски. Решила попытать счастье и зайти в школу на собеседование. Первые вопросы задали будущие коллеги: «А 50 тетрадей сможешь проверить? Муж есть? Или хоть родители смогут деньгами помогать? Зарплата учителя маленькая».

Вот так я нашла прибыльное место.

«В два часа будешь свободна», — говорили они.

50 тетрадей плюс 50 листочков проверить быстро, всего каких-то два часа. Заполнить электронный журнал, отправить заявку на конкурс — еще часик работы.

А как приятно выслушать стихи наизусть должников. Начало года: басни однофамильца я знаю наизусть, конечно, когда 50 раз слушаешь одно и то же. При этом они же забывают слова все в одних и тех же строках.

Так, домой ты «прилетаешь» часов в шесть вечера, без сил и желания на существование.

Подготовку к уроку я оставляю на вечер. Где-то к 11 ночи открывается второе дыхание и есть возможность творить — придумывать «хитрые» задания.

В первый год работы в моей голове не укладывалось — как школьник может не сделать домашнее задание. Вопиющий нонсенс! Чем ребенок может заниматься в выходные дни? Как он может спокойно спать или гулять, если он не сделал мой предмет?

И все же быть учителем здорово. Эти горящие глаза, искренняя забота о твоем здоровье, звонкий смех и вечная просьба: «Повторите, что нужно сделать». Когда уже все 10 раз объяснила.

Самое приятное — видеть результаты своего труда.