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Общество / Образование

«В два часа будешь свободна»

Как я в школу учителем пришла

Текст:
Инна Крылова
7 октября 2019 года, 09:34
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Будучи студенткой магистратуры, я решила улучшить свое материальное состояние. 28 августа 2018 года я отправилась на поиски. Решила попытать счастье и зайти в школу на собеседование. Первые  вопросы задали будущие коллеги: «А 50 тетрадей сможешь проверить? Муж есть? Или хоть родители смогут деньгами помогать? Зарплата учителя маленькая».

«В два часа будешь свободна»
Инна Крылова — молодой учитель, работает год в школе № 2 Пскова. Ее классы — 6 «Б» и 6 «В». Окончила Псковский государственный университет.
Фото из личного архива.
Вот так я нашла прибыльное место.

«В два часа будешь свободна», — говорили они.

50 тетрадей плюс 50 листочков проверить быстро, всего каких-то два часа. Заполнить электронный журнал, отправить заявку на конкурс — еще часик работы.

А как приятно  выслушать стихи наизусть должников. Начало года: басни однофамильца я знаю наизусть, конечно, когда 50 раз слушаешь одно и то же. При этом они же забывают слова все в одних и тех же строках.

Так, домой ты «прилетаешь» часов в шесть вечера, без сил и желания на существование. 

Подготовку к уроку я оставляю на вечер. Где-то к 11 ночи открывается второе дыхание и есть возможность творить — придумывать «хитрые» задания. 

В первый год работы  в моей голове не укладывалось — как школьник может не сделать домашнее задание. Вопиющий нонсенс! Чем ребенок может заниматься в выходные дни? Как он может спокойно спать или гулять, если он не сделал мой предмет? 

И все же быть учителем здорово. Эти горящие глаза, искренняя забота о твоем здоровье, звонкий смех и вечная просьба: «Повторите, что нужно сделать». Когда уже все  10 раз объяснила.

Самое приятное — видеть результаты своего труда. 

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