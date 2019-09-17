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Общество / Образование

Вкалывает человек

Подбить подметки, сшить всего за четыре часа блузку с манжетами и горловиной, связать трехцветную салфетку и сплести браслет из бисера, переодеть лежачего больного — они только учатся, но уже профессионалы

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Светлана Синцова
17 сентября 2019 года, 11:09
Фото: Андрей Степанов
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«Псковская правда» побывала на площадках регионального этапа чемпионата «Абилимпикс». Соревнуются школьники и студенты с ограниченными возможностями, они осваивают реальные профессии, которые никогда не заменят роботы.

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Чемпионат «Абилимпикс» среди школьников и студентов

ПЯТЬ ЛУЧШИХ

На площадке «Ремонт обуви» работа идет полным ходом. Конкурсанты — студенты и студентки Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса. За три с половиной часа им нужно выполнить две задачи — прикрепить профилактические подметки к обуви и заменить подпряжечные ремешки. Но скорость выполнения заданий — не единственный критерий. Присутствующие на площадке эксперты оценивают и качество работы, и организацию рабочего места, и соблюдение норм безопасности.

Ребята в прошлом году учились по профессии «Сборщик обуви», а с навыками по ремонту обуви познакомились только в этом году. И вот уже пять лучших учащихся из группы участвуют в конкурсе. С заданием справляются, хотя это непросто, и сказывается волнение.


Вкалывает человекВалентина Иванова, эксперт, мастер учебной практики группы «Обувщик по ремонту обуви и сборщик обуви»
По ее словам, мастерскую привели в соответствие с требованиями проведения конкурса. По нацпроекту «Образование» закупили оборудование и хорошие качественные материалы, которые используют также и в учебном процессе.

Вкалывает человек
Освоить навыки бисероплетения могут даже мальчики.
Фот Андрея Степанова.
По специальности «Обувщик» в колледже учатся, в том числе, студенты с ограниченными возможностями здоровья. Для них здесь созданы все необходимые условия: мастерская находится на первом этаже, есть пандусы и специально оборудованный туалет с широкими дверными проемами. Правда, инвалидов-колясочников среди учащихся нет, но 11 ребят — выпускники коррекционных школ-интернатов и центров специального образования. Они учатся по специальной программе, предусматривающей большое количество часов учебной практики.

— Профессия «Обувщик» востребована. Сейчас все пишут, что роботы заменят людей. Но обувь ремонтировать все равно придется — и скорее всего вручную, хоть и с использованием машин. Поэтому у ребят гарантированно будет работа, — отметила мастер.

БЛУЗКУ ЗА ЧЕТЫРЕ ЧАСА

В мастерстве по другой востребованной профессии соревнуются конкурсантки на площадке по компетенции «Портной». Второкурсницы Великолукского политехнического колледжа получили задание — сшить блузку с поясом.

Модель не самая сложная. Но все равно: за четыре часа изготовить блузку с манжетами, с горловиной, все это обработать профессионально и качественно — это сложно.


Вкалывает человекСветлана Соколова, главный эксперт площадки, старший мастер Псковского колледжа технологий и сервиса Светлана Соколова
По ее словам, девочки все ответственно подошли к заданию.

— Волнуются, но действуют профессионально. Есть какие-то недочеты, но они исправляют их сразу же по ходу выполнения задания.

Светлана Соколова напомнила, что в Псковской области чемпионат по компетенции «Портной» проходит уже второй год.

— В прошлом году победительница регионального этапа конкурса приняла участие в национальном чемпионате «Абилимпикс», где показала хороший результат — заняла 14-е место из 60.

БЕЗ СУРДОПЕРЕВОДЧИКА

На чемпионате «Абилимпикс» участвуют и школьники. Так, на площадке «Вязание крючком» над созданием трехцветных салфеток трудятся дети из центров специального образования города Пскова.

Вкалывает человек
Салфетку нитями трех цветов вязали девочки, освоившие мастерство на школьном кружке.
Фот Андрея Степанова.

Девочки занимаются вязанием в школьных кружках. Это полезно не только для их развития, но и модно. Сейчас народное творчество возрождается, поэтому для детей только плюс, если у них будет такое увлечение.


Вкалывает человекИрина Сидельникова, эксперт, преподаватель Великолукского политехнического колледжа
В другой аудитории также идет кропотливая работа по плетению браслетов из бисера. Рабочие места школьников оснащены новым оборудованием: хорошими приборами освещения, увеличительными стеклами, качественными расходными материалами. Участники чемпионата по компетенции «Бисероплетение» — школьники из коррекционных учреждений Великих Лук, Пыталово, Красногородска.

Эти дети, можно сказать, уже мастера, потому что, ознакомившись с конкурсными заданиями, они прекрасно выполняют работу, и, думаю, многие справятся с заданием досрочно.


Вкалывает человекТатьяна Яковенко, главный эксперт площадки, преподаватель Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса
По словам эксперта, такие творческие навыки пригодятся ребятам в дальнейшей жизни, потому что изделия из бисера всегда пользуются спросом. Особенно важны творческие занятия для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Среди участников есть глухие и слабослышащие дети. С работой они справляются хорошо, и, возможно, это станет потом их профессией или хобби, приносящим доход. Тем более сейчас много возможностей продавать свои изделия через интернет.


Вкалывает человекЛюдмила Столярова, эксперт площадки, мастер производственного обучения по машинной вышивке Псковского колледжа технологий и сервиса
По ее словам, в колледже много выпускников Пыталовской школы-интерната для глухих и слабослышащих детей:

— Девочки поступают на наше отделение и получают сразу две профессии: вышивальщик и портной. Поэтому фабрика «Славянка» их с удовольствием берет. Обучение у нас проходит на промышленных машинах. Мы с глухонемыми детьми работаем без сурдопереводчика: понимаем друг друга, первое время записочки пишем, а потом как-то находим общий язык. Кто-то очень хорошо читает по губам, кто-то слуховым аппаратом пользуется. И что интересно, к концу обучения многие говорить начинают.

Вкалывает человек
За четыре часа юные портнихи должны сшить блузку с поясом.
Фот Андрея Степанова.

ХОЧЕТСЯ ПОМОГАТЬ ЛЮДЯМ

Компетенция «Медико-социальный уход» — одна из наиболее емких. Она состоит из четырех модулей. И что самое сложное — конкурсанты имеют дело не с материалом, а с живым человеком.

Задача участника в том, чтобы правильно оценить ситуацию и понять, что необходимо сделать для пациента. В данном случае конкурсанты выполняют задачу по смене нательного белья. Пациент, который находится в постели, запачкал одежду, его следует посадить в кресло-каталку, переодеть и обратно вернуть на место. Задача усложняется тем, что у больного парализована правая часть тела.


Вкалывает человекОльга Старыгина, эксперт
Конечно, это пациент не настоящий — его изображают статисты. Зато оборудование для выполнения задания ничем не отличается от оснащения в современных медицинских центрах. На средства резервного фонда администрации области была приобретена высокотехнологичная кровать с подъемным механизмом.

На выполнение задания отводится полчаса. Участницы конкурса — студентки медицинских колледжей из Пскова и Великих Лук — показывают свои навыки по уходу за больными под пристальным вниманием экспертов.

В этом конкурсе участвую второй год. Было не сложно, а скорее страшно. Страшно что-то забыть. Но когда заходишь в аудиторию, легче становится и ты уже делаешь что надо.


Вкалывает человекАнастасия Назарко, студентка Великолукского медицинского колледжа

— Это задание знакомое, нас этому обучали, — говорит студентка Псковского медицинского колледжа Елена Фролова. — Я учусь по специальности «Лечебное дело». Выбрала эту специальность, потому что хочется помогать людям.

Вкалывает человек
Участница конкурса Елена Фролова выбрала специальность «Лечебное дело», чтобы помогать людям.
Фото Андрея Степанова.

Задание достаточно сложное, потому что много мелочей и деталей, которые надо учесть и выполнить. Ребята очень стараются. Приятно смотреть на молодежь.


Вкалывает человекАнна Соловьёва, эксперт площадки, заведующая практикой Великолукского медицинского колледжа
КСТАТИ

Часть средств на покупку оборудования для компетенций «медицинский и социальный уход», «швейное дело», «мебельщик» выделена из резервного фонда администрации области по инициативе губернатора Михаила Ведерникова. Такой масштабной покупки оборудования для колледжей не было последние 30 лет. Новое оборудование используется не только для проведения региональных чемпионатов «Абилимпикс» и WorldSkills, но и в учебном процессе и на демонстрационных экзаменах. 

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