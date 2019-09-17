Вкалывает человек

«Псковская правда» побывала на площадках регионального этапа чемпионата «Абилимпикс». Соревнуются школьники и студенты с ограниченными возможностями, они осваивают реальные профессии, которые никогда не заменят роботы.
«Псковская правда» побывала на площадках регионального этапа чемпионата «Абилимпикс». Соревнуются школьники и студенты с ограниченными возможностями, они осваивают реальные профессии, которые никогда не заменят роботы.
Ребята в прошлом году учились по профессии «Сборщик обуви», а с навыками по ремонту обуви познакомились только в этом году. И вот уже пять лучших учащихся из группы участвуют в конкурсе. С заданием справляются, хотя это непросто, и сказывается волнение.
— Профессия «Обувщик» востребована. Сейчас все пишут, что роботы заменят людей. Но обувь ремонтировать все равно придется — и скорее всего вручную, хоть и с использованием машин. Поэтому у ребят гарантированно будет работа, — отметила мастер.
Модель не самая сложная. Но все равно: за четыре часа изготовить блузку с манжетами, с горловиной, все это обработать профессионально и качественно — это сложно.
— Волнуются, но действуют профессионально. Есть какие-то недочеты, но они исправляют их сразу же по ходу выполнения задания.
Светлана Соколова напомнила, что в Псковской области чемпионат по компетенции «Портной» проходит уже второй год.
— В прошлом году победительница регионального этапа конкурса приняла участие в национальном чемпионате «Абилимпикс», где показала хороший результат — заняла 14-е место из 60.
Девочки занимаются вязанием в школьных кружках. Это полезно не только для их развития, но и модно. Сейчас народное творчество возрождается, поэтому для детей только плюс, если у них будет такое увлечение.
Эти дети, можно сказать, уже мастера, потому что, ознакомившись с конкурсными заданиями, они прекрасно выполняют работу, и, думаю, многие справятся с заданием досрочно.
Среди участников есть глухие и слабослышащие дети. С работой они справляются хорошо, и, возможно, это станет потом их профессией или хобби, приносящим доход. Тем более сейчас много возможностей продавать свои изделия через интернет.
— Девочки поступают на наше отделение и получают сразу две профессии: вышивальщик и портной. Поэтому фабрика «Славянка» их с удовольствием берет. Обучение у нас проходит на промышленных машинах. Мы с глухонемыми детьми работаем без сурдопереводчика: понимаем друг друга, первое время записочки пишем, а потом как-то находим общий язык. Кто-то очень хорошо читает по губам, кто-то слуховым аппаратом пользуется. И что интересно, к концу обучения многие говорить начинают.
Задача участника в том, чтобы правильно оценить ситуацию и понять, что необходимо сделать для пациента. В данном случае конкурсанты выполняют задачу по смене нательного белья. Пациент, который находится в постели, запачкал одежду, его следует посадить в кресло-каталку, переодеть и обратно вернуть на место. Задача усложняется тем, что у больного парализована правая часть тела.
На выполнение задания отводится полчаса. Участницы конкурса — студентки медицинских колледжей из Пскова и Великих Лук — показывают свои навыки по уходу за больными под пристальным вниманием экспертов.
В этом конкурсе участвую второй год. Было не сложно, а скорее страшно. Страшно что-то забыть. Но когда заходишь в аудиторию, легче становится и ты уже делаешь что надо.
— Это задание знакомое, нас этому обучали, — говорит студентка Псковского медицинского колледжа Елена Фролова. — Я учусь по специальности «Лечебное дело». Выбрала эту специальность, потому что хочется помогать людям.
Задание достаточно сложное, потому что много мелочей и деталей, которые надо учесть и выполнить. Ребята очень стараются. Приятно смотреть на молодежь.
Часть средств на покупку оборудования для компетенций «медицинский и социальный уход», «швейное дело», «мебельщик» выделена из резервного фонда администрации области по инициативе губернатора Михаила Ведерникова. Такой масштабной покупки оборудования для колледжей не было последние 30 лет. Новое оборудование используется не только для проведения региональных чемпионатов «Абилимпикс» и WorldSkills, но и в учебном процессе и на демонстрационных экзаменах.