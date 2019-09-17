Вкалывает человек

«Псковская правда» побывала на площадках регионального этапа чемпионата «Абилимпикс». Соревнуются школьники и студенты с ограниченными возможностями, они осваивают реальные профессии, которые никогда не заменят роботы.

ПЯТЬ ЛУЧШИХ

Валентина Иванова, эксперт, мастер учебной практики группы «Обувщик по ремонту обуви и сборщик обуви»

Ребята в прошлом году учились по профессии «Сборщик обуви», а с навыками по ремонту обуви познакомились только в этом году. И вот уже пять лучших учащихся из группы участвуют в конкурсе. С заданием справляются, хотя это непросто, и сказывается волнение.

— Профессия «Обувщик» востребована. Сейчас все пишут, что роботы заменят людей. Но обувь ремонтировать все равно придется — и скорее всего вручную, хоть и с использованием машин. Поэтому у ребят гарантированно будет работа, — отметила мастер.

БЛУЗКУ ЗА ЧЕТЫРЕ ЧАСА

Модель не самая сложная. Но все равно: за четыре часа изготовить блузку с манжетами, с горловиной, все это обработать профессионально и качественно — это сложно.

По ее словам, девочки все ответственно подошли к заданию.

— Волнуются, но действуют профессионально. Есть какие-то недочеты, но они исправляют их сразу же по ходу выполнения задания.

Светлана Соколова напомнила, что в Псковской области чемпионат по компетенции «Портной» проходит уже второй год.

— В прошлом году победительница регионального этапа конкурса приняла участие в национальном чемпионате «Абилимпикс», где показала хороший результат — заняла 14-е место из 60.