Хэппи-энд для «Подростка»

Последние недели история с якобы закрытием псковского центра образования «Подросток» у всех на слуху. В старом здании по причине его аварийности занятия продолжаться не могут. Об этом школьникам и педагогам сообщили прямо на торжественной линейке 2 сентября. Где учиться детям? Куда идти работать педагогам? Ясности не было никакой. В ситуацию пришлось вмешаться губернатору Михаилу Ведерникову. «Работа управления образования города не выдерживает никакой критики», - заявил глава региона и дал понять, что ни о каком закрытии речи быть не может, ведь «Подросток» - учреждение очень важное. «Псковская правда» побывала в учреждении, где вместе с аттестатом подросткам выдают корочку пекаря, продавца, кондитера или строителя.

Школе не нужен

Девятиклассник Вячеслав Матвеев пришел в «Подросток» два года назад. Славка совсем не двоечник и уж тем более не злостный нарушитель дисциплины. В псковской школе №5, где он учился, у него не сложились отношения с учителем русского языка и литературы. Двенадцатилетний мальчишка уверяет, что целый год пытался найти общий язык с преподавателем и не смог. В итоге — двойка по русскому языку, запрет на пересдачу предмета и не допуск для перехода в седьмой класс.

Никто в школе разбираться в нашей ситуации не стал. Нам не предложили сменить учителя или перейти в другой класс. Ничего не предложили. Такое чувство, что мой ребенок в этой школе не нужен был никому. Зачем им школьники, у которых что-то не получается? Они заинтересованы только в отличниках. Елена Матвеева, мама воспитанника « Подростка »

Вячеслава

Слава к тому моменту уже слышал про центр «Подросток», где учатся школьники, у которых в обычной школе что-то не получилось. Его маме тоже посоветовали попытать счастье в этом учебном учреждении. - Мы пошли, поговорили с учителями, - вспоминает Елена. - Нам понравилось, как выстроен в центре процесс обучения. С утра ребята учатся, как обычные школьники, а во второй половине дня осваивают профессию. Нам еще повезло: тогда брали с седьмого класса, сейчас только с восьмого, а ведь были времена, когда принимали даже шестиклассников.

Булочки за маму

Когда-то в «Подростке» список специальностей был довольно внушительным. Школьники могли выбирать из восемнадцати предложенных. Теперь осталось только четыре группы: пекари, продавцы, кондитеры, строители. Славка учится на пекаря-тестовода. Мама на сына не нарадуется: он все лето баловал семью булочками и пирогами. Младшая сестренка, за которой он присматривал, была в полном восторге. - Когда он сюда пришел, у него глаза горели, - вспоминает Елена. - Хотел учиться и на строителя, и на кондитера. Здесь не страшно ошибиться с выбором: если ребенок понимает, что выбранная профессия ему не подходит, он может перевестись в другую группу, попробовать себя в другом деле. Может, освоить сразу несколько специальностей. - Мы предложили ему выучиться на пекаря. Он сначала к идее с недоверием отнесся, но подумав сказал: «Ну ладно, уговорили, буду за маму булочки печь», - смеется Елена. Пекарь и кондитер - одни из самых востребованных профессий у парней.

У меня в группе только две девочки, остальные — мальчишки. Они и работают лучше, и заинтересованы больше. Им нравится сам процесс, нравится выпечку относить домой, чтобы порадовать близких. Наталья Иванова, мастер производственного обучения группы кондитеров

И себя кормили, и других

Раньше ребята пекли каждый день. При Центре работал магазин. - Да у нас очередь стояла, - вспоминает Наталья Иванова. - С пылу-то, да с жару, да еще и по цене 10 рублей за пирожок - где еще найдешь такое? А когда праздники, так и вовсе печь не успевали. Заказов много. Завод какой-нибудь придет и сразу закажет 15-18 пирогов по 3 кило каждый. Мы еще и зарабатывали неплохо, доход шел на зарплату мастерам.

Когда магазин закрыли, печь школьники стали раз в неделю. В остальные дни изучали теорию: составляли технологические карты, рисовали схемы. Но даже этому были рады. «Подросток» в городе открыли в самые трудные 90-е годы. За эти почти 30 лет мастера и педагоги вернули к нормальной жизни тысячи псковских подростков.

Наши мастера для ребят, как матери. Они же к нам приходят, чтобы поделиться тем, что у них в жизни происходит. Поплачем, поговорим, пообнимаемся, и вижу, отпустило ребенка. Людмила Садовская, мастер производственного обучения группы пекарей



Считается, что центр - учреждение для трудных ребят. Но это не ребята трудные, уверены мастера, а жизнь у них нелегкая. Одни из неполных семей, другие растут без матерей, до третьих родителям и вовсе нет дела. Сюда берут и тех, кто не справляется с учебой, и тех, кто не нашел понимания с одноклассниками, и тех, кто хочет получить профессию, чтобы содержать семью.

Дали шанс

За два года в «Подростке» Славка не только подтянул русский язык до четверки, нашел друзей, но и встретил мастеров и преподавателей, которые заинтересованы в том, чтобы у него в жизни все сложилось хорошо. Он поверил в себя, в свои возможности. Сейчас думает, продолжить ли обучение в 10-11 классе или, получив третий разряд по своей специальности, поступать в псковский сельскохозяйственный техникум на механика.

«Подросток» - уникальное учреждение, и я надеюсь, что я смогу его окончить. Сейчас мы все ждем, как решится его судьба. Пока учимся в вечерней школе, но чувствуем себя там очень не комфортно. Нам не разрешают выходить на улицу, пересчитывают каждый день по головам. Самое же неприятное: расписание выстроено так, что уроки совпадают с производственной практикой. Пока мы учимся, мастера ждут нас здесь. Вячеслав Матвеев, воспитанник Центра

Разговаривали мы еще в старом здании пару дней назад, когда «Подросток» находился в состоянии повышенной турбулентности. Школьников и их преподавателей 2 сентября поставили перед фактом, что здание на улице Гражданской, в котором располагался центр, находится аварийном состоянии, и занятия в нем проводить нельзя. Две недели не было никакой ясности. Но компромисс все же нашли. «Подросток» переезжает в здание филиала Санкт-Петербургского государственного экономического университета (бывший ФИНЭК). В помещениях на Крестовском шоссе Центру выделят целый этаж. Занятие начнутся с 16 сентября. К месту учебы организуют подвоз ребят, позаботятся и о питании. Практические занятия будут проходить недалеко, в агротехническом колледже.