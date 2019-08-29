Как Псковская область будет помогать России войти в ТОП-10 лучших образовательных систем мира

МИЛЛИОН ДЛЯ УЧИТЕЛЯ

Темой совещания в нынешнем году стали приоритеты образовательной политики Псковской области в условиях реализации национального проекта «Образование».

На педсовете традиционно подводят итоги работы и определяют задачи на будущее.

Строятся новые детские сады и школы, мы запускаем программы поддержки учителей как в городе, так и на селе. Майские указы президента выполнены практически полностью.

- Это новое явление в нашем национальном проекте, и мы начали работу по подготовке к ее реализации, — подчеркнула Вера Емельянова.

В МИРОВУЮ ДЕСЯТКУ

Он пожелал всем интересного учебного года и реализации творческих планов. А еще пообещал избавить учителей от ненужной бюрократической работы. С «антибюрократической учительской инициативой» выступила партия «Единая Россия» и подготовила предложения для законодателей.

Иногда учителям приходится писать такие отчеты, где необходимо подсчитать количество елок, высаженных во дворе, или сосулек, свисающих с крыши.

Борис Лосиков подчеркнул, что особое внимание будут уделять ранней профориентации детей, поддержке талантливых и одаренных школьников.

ТОТАЛЬНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ

Для педагогов есть еще одна хорошая новость.

В области скоро стартует проект «Учитель будущего». К 2022-23 году не менее 70 % учителей в возрасте до 35 лет и 50 % всех педагогов пройдут курсы повышения квалификации.

Детей тоже есть чем порадовать.

Через несколько лет в 121 областной школе будут созданы центры электронного образования для школьников. В 2021 году в Псковской области появятся два первых мобильных кванториума. На их базе с помощью современного оборудования школьники смогут выполнять сложнейшие лабораторные задания. В будущем количество таких передвижных кванториумов возрастет.

К 1 сентября 2020 года стационарный кванториум заработает в Великих Луках, однако туда смогут приезжать и школьники из соседних районов.

В 2022 году в Пскове появится центр поддержки одаренных детей, о его создании в сочинском «Сириусе» договорился губернатор Михаил Ведерников, Псковская область станет первой, где будет реализован этот проект.

Обо всем этом рассказал начальник областного Управления образования Александр Седунов. Он же отчитался о проделанной работе.

Более 60 сельских спортзалов отремонтировали в Псковской области, в течение нескольких ближайших лет цифру доведут до сотни. В этом году новую школу на 500 учеников построили в городе Дно. Она начнет работу 2 сентября.