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Общество / Образование

Как Псковская область будет помогать России войти в ТОП-10 лучших образовательных систем мира

У нас появится центр поддержки одаренных детей, кванториумы будут ездить по районам, а учителя пройдут курсы повышения квалификации и перестанут для отчетов считать елки и сосульки

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Наталья Баранова
29 августа 2019 года, 09:12
Фото: Андрей Степанов
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МИЛЛИОН ДЛЯ УЧИТЕЛЯ

Масштабные планы обсудили на большом августовском педсовете, который по традиции прошел в последние дни школьных каникул. Участниками педсовета стали учителя и директора школ со всей Псковской области, общественники, представители органов власти.

На педсовете традиционно подводят итоги работы и определяют задачи на будущее.

Темой совещания в нынешнем году стали приоритеты образовательной политики Псковской области в условиях реализации национального проекта «Образование».

Строятся новые детские сады и школы, мы запускаем программы поддержки учителей как в городе, так и на селе. Майские указы президента выполнены практически полностью.


Как Псковская область будет помогать России войти в ТОП-10 лучших образовательных систем мираВера Емельянова,
первый заместитель губернатора Псковской области 
Особое внимание Вера Емельянова обратила на программу «Земский учитель», которая призвана привлечь учителей в небольшие города и сельскую местность. Переехавшим из города педагогам будут выплачивать 1 млн рублей.

- Это новое явление в нашем национальном проекте, и мы начали работу по подготовке к ее реализации, — подчеркнула Вера Емельянова.

Как Псковская область будет помогать России войти в ТОП-10 лучших образовательных систем мира
В этом году звонок на линейке дает старт новым веяниям.
Фото Андрея Степанова.

В МИРОВУЮ ДЕСЯТКУ

Лучших работников образования благодарственными письмами наградил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов.

Он пожелал всем интересного учебного года и реализации творческих планов. А еще пообещал избавить учителей от ненужной бюрократической работы. С «антибюрократической учительской инициативой» выступила партия «Единая Россия» и подготовила предложения для законодателей.

Тему продолжил и заместитель директора Департамента управления имущественным комплексом и конкурсных процедур Министерства просвещения Российской Федерации Борис Лосиков.

Иногда учителям приходится писать такие отчеты, где необходимо подсчитать количество елок, высаженных во дворе, или сосулек, свисающих с крыши.


Как Псковская область будет помогать России войти в ТОП-10 лучших образовательных систем мираБорис Лосиков,
заместитель директора Департамента управления имущественным комплексом
Национальный проект «Образование» по масштабу охвата и объему финансирования не имеет аналогов в современной истории России. Владимир Путин поставил задачу, чтобы российская система образования по своему качеству к 2024 году вошла в мировую десятку лучших. А для этого потребуются самые современные технологии.

Борис Лосиков подчеркнул, что особое внимание будут уделять ранней профориентации детей, поддержке талантливых и одаренных школьников.

ТОТАЛЬНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ

Для педагогов есть еще одна хорошая новость.

В области скоро стартует проект «Учитель будущего». К 2022-23 году не менее 70 % учителей в возрасте до 35 лет и 50 % всех педагогов пройдут курсы повышения квалификации.

Детей тоже есть чем порадовать.

Через несколько лет в 121 областной школе будут созданы центры электронного образования для школьников. В 2021 году в Псковской области появятся два первых мобильных кванториума. На их базе с помощью современного оборудования школьники смогут выполнять сложнейшие лабораторные задания. В будущем количество таких передвижных кванториумов возрастет.

К 1 сентября 2020 года стационарный кванториум заработает в Великих Луках, однако туда смогут приезжать и школьники из соседних районов.

В 2022 году в Пскове появится центр поддержки одаренных детей, о его создании в сочинском «Сириусе» договорился губернатор Михаил Ведерников, Псковская область станет первой, где будет реализован этот проект.

Обо всем этом рассказал начальник областного Управления образования Александр Седунов. Он же отчитался о проделанной работе.

Более 60 сельских спортзалов отремонтировали в Псковской области, в течение нескольких ближайших лет цифру доведут до сотни. В этом году новую школу на 500 учеников построили в городе Дно. Она начнет работу 2 сентября.

Это первая построенная в райцентрах школа за последние несколько лет.


Как Псковская область будет помогать России войти в ТОП-10 лучших образовательных систем мираАлександр Седунов, начальник Управления образования Псковской области 
Запланировано также строительство школы на 800 мест, которое начнется в Великих Луках. В ближайшее время там начнут строительные работы.

Новые школы планируют также построить в Пыталовском, Гдовском и Печорском районах.

КСТАТИ

В Псковской области начал работу электронный «Навигатор дополнительного образования».

На ресурсе представлено детальное описание более 1100 учебных программ всех федеральных, региональных, муниципальных и частных учреждений дополнительного образования сфер культуры, образования и спорта, которые работают на территории области. Там же можно оформить заявку на электронный сертификат, по которому государство оплатит школьникам занятия в кружках и секциях, включая частные.

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