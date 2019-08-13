Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        

Общество / Образование

Место занято

Что делать, если не нашел себя в списке поступивших в университет, и какой подарок вуз подготовил для первокурсников с высоким баллом за ЕГЭ (ИНФОГРАФИКА)

Текст:
Ольга Нефёдова
13 августа 2019 года, 09:21
Фото: Андрей Степанов
0

В начале августа завершилась приемная кампания на бюджетную очку в главный вуз региона — Псковский государственный университет. Конкурс серьезный — не всем абитуриентам с высоким баллом удалось его пройти. Не нашли себя в списке поступивших? Отчаиваться не стоит. Бегите скорее в приемную комиссию, у вас еще есть шанс.

БЕГОМ

В этом году абитуриентов не только больше по количеству, но они сильнее по качеству. Результаты ЕГЭ поступающих увеличились на два балла.


Место занятоНаталья Ильина,
врио ректора ПсковГУ 

Больше всего целевых мест было выделено на педагогические и технические направления. А самыми популярными стали — инженерия, лечебное дело и естественные науки, юриспруденция, экономика и педагогика. Конкурс на бюджетные места был настолько сильным, что не все абитуриенты даже с высокими баллами смогли пройти.

— Отчаиваться не стоит, — отметила Наталья Ильина. — До 23 августа каждый абитуриент, который подавал документы в университет, но не увидел себя в списке зачисленных, может обратиться в приемную комиссию и подать документы на заочную форму обучения.

В этом году бюджетных мест на заочке 139.

— Надо использовать любой шанс, — убеждена врио ректора вуза. — Если вы не прошли на очную форму, подайте документы на заочную и обучайтесь там бесплатно. Будучи студентом, вы сможете трудоустроиться и работать, или со временем перейти на очную форму обучения.

Место занято
Кликните на картинку, чтобы увеличить.
Инфографика Кирилла Гавриленко.

СО ВСЕЙ СТРАНЫ

Первокурсники приедут учиться в Псков из семидесяти двух регионов, в прошлом году — из сорока одного. География значительно расширилась, и тому несколько причин — хорошая транспортная логистика, реализация крупных федеральных проектов в регионе, изменение содержания образования.

— Мы стали менять содержание образовательных программ, формат и форму обучения, они стали больше ориентированы на работодателей, — рассказала Наталья Ильина.

Что касается Псковской области, то наибольшее количество абитуриентов поступили в вуз из Пскова, Печорского, Островского, Порховского районов. В общей сложности число местных абитуриентов выросло на 20 %.

И это неспроста: руководство вуза всячески старается сделать условия учебы, жизни и досуга студентов в Пскове привлекательными. Разработаны социальные пакеты, идет ремонт общежитий, оборудуют спортивные площадки. В этом году, например, решили выдавать языковые сертификаты первокурсникам, которые набрали высокие баллы по ЕГЭ. Такая практика вводится в вузе впервые.

— Все абитуриенты, которые стали студентами ПсковГУ с суммой баллов по ЕГЭ от 230, получат бесплатный языковой сертификат, — отметила врио ректора. — Они смогут выбрать любой язык для изучения, а значит, впоследствии смогут воспользоваться модулем мобильности и пройти курсы в любой стране.

Среди других бонусов — непрерывная практика в администрации области. Таким образом, студенты получат возможность попасть в кадровый резерв. Такое предложение поступило от губернатора Михаила Ведерникова. Пока оно распространяется на студентов, которые в этом году поступят на магистерскую программу, а в дальнейшем — и на бакалавров 3-4 курсов.

Место занято
Шанс сесть на университетскую скамью остается до 23 августа.
Фото Андрея Степанова.

ОТ КОЛИЧЕСТВА К КАЧЕСТВУ

Изменилась политика вуза и в отношении работы с иностранными студентами. В этом году на бюджет в ПсковГУ приняли 29 человек, хотя заявок было 60. С каждым иностранцем намерены работать адресно.

— Мы сознательно идем на уменьшение процентного соотношения иностранных студентов. В этом году их будет 12-15 % вместо 18 % в прошлом. Мы меняем качественный состав абитуриентов, — заявила Наталья Ильина. — Сегодня иностранные студенты — это экспорт образовательных услуг, это правильное развитие экономики региона.

Идет вуз и на сознательное уменьшение абитуриентов из Средней Азии. Такое решение в том числе связано с работой по национальному проекту «Образование», где одним из приоритетов является правильный экспорт образовательных услуг.

Иностранные граждане, которых зачисляли на бюджетные места, — это наши соотечественники, чьи родители родились в бывшем Советском Союзе. Только они вправе претендовать на бюджетные места. Остальные иностранцы претендуют на платные места. Там не только страны СНГ, но и дальнего зарубежья.


Место занятоАлександр Стрикунов,
начальник отдела по приему ПсковГУ 
Окончательные результаты приемной кампании будут известны в октябре. 

ПОЛЕЗНО

Совет от Натальи Ильиной абитуриентам 2020 года:

«Чтобы увеличить свои шансы поступления на бюджет, надо сдавать ЕГЭ как минимум по пяти дисциплинам. Опыт показывает, что в наиболее выгодном положении оказались те абитуриенты, которые не были ориентированы на одно направление обучения. Обязательно участвуйте в вузовских конкурсах и олимпиадах, за это тоже можно получить дополнительные баллы».

  Подпишись на нас в соцсетях

Комментарии

Авторизация
No comments
За счастье и против «Дома-2»

Общество / Семья
13 августа 09:34

За счастье и против «Дома-2»

Закрыть скандальное телешоу, родить счастье самим, рассчитывать только на себя и бить в колокол после регистрации брака предложили на форуме молодых семей под Псковом
Закрепить на месте

Общество / Здоровье
13 августа 09:31

Закрепить на месте

Проблему кадров, зарплату и условия работы обсудили медики
Бьёт — значит не любит

Общество / Семья
8 августа 10:01

Бьёт — значит не любит

Оттаскал за волосы, поставил под контроль финансы, держал над открытым окном любимую собачку — как распознать домашнее насилие и где от него укрыться

12 августа

  • Дополнительные бесплатные автобусы отвезут псковичей на закрытие конкурса «Десантный взвод – 2019»
  • На капитальный ремонт Себежской школы искусств потратят почти 10 миллионов рублей
  • Реставрация цепных мостов в Острове начнётся в этом году, уверен глава района Дмитрий Быстров
  • Псковские СМИ: Какие темы приковали внимание и почему на минувшей неделе
  • Оставленная без присмотра 6-летняя девочка выпала из окна пятого этажа в Великих Луках
  • Льготы на проезд хотят дать учителям в Псковской области на время летних каникул
  • «Деревенский букет» подарили Татьяне Пахомовой жители Филиппково и Хотовани
  • Новые машины скорой помощи и школьные автобусы закупят для Псковской области
  • Сотни жителей Пустошки отметили День физкультурника игрой в волейбол и настольный теннис
  • Представители «Экопрома» ответят жителям Бора на вопросы, связанные с уборкой мусора
  • Десантников из Ирана и Венесуэлы впечатлила красота Словенских ключей в Изборске (ФОТО)
  • Десять лет тюрьмы грозит петербуржцу, похитившему в Псковской области кран и тягач

    • 11 августа

  • Экскурсия на раскоп и открытие выставки археологических находок ждут псковичей в День археолога
  • Двор Постникова и Варлаамовский угол откроют для посещения в октябре
  • Галина Неваленная: Занятия физкультурой приобретают популярность
  • Новоржев отпраздновал День города
  • В Великих Луках продолжается поиск 36-летнего мужчины - ФОТО
  • Михаил Ведерников поздравил строителей с профессиональным праздником
  • Псковские строители отмечают профессиональный праздник
  • Теплая дождливая погода ожидает в воскресенье псковичей

    • 10 августа

  • Медали «За любовь и верность» торжественно вручили двум супружеским парам из Пскова
  • Полицейские напомнили псковским водителям, что грозит за дачу взятки должностному лицу
  • В Пскове не прекращаются поиски пропавшего лесоруба с татуировкой «За ВДВ» (ФОТО)
  • Облачную и дождливую погоду обещают синоптики жителям Псковской области 10 августа
  • На реке Великой в Пскове развернулся спортивный праздник в честь Дня физкультурника
  • Брусчатые дорожки, скамейки и урны появятся в Сквере десантников в Бежаницах
  • Галина Неваленная: Опытные медики должны передать свои знания молодому поколению
  • В середине сентября завершится благоустройство центральной площади в Бежаницах

    • 9 августа

  • Всех желающих псковичей приглашают на выездную диспансеризацию на улицу Труда
  • Организаторы посчитают детей, рожденных после форума молодых семей в Псковской области

    • Новости

    Не слипнется

    Культура / Фестиваль
    Алексей Кедров 12 августа 10:24

    Не слипнется

    Взвар от Воеводы Шуйского, голосование за самый вкусный мед, благотворительный торт ждут гостей Медового фестиваля 17 августа

    Как аукнулась псковским лагерям трагедия в Хабаровске

    Общество
    7 августа 10:32

    Как аукнулась псковским лагерям трагедия в Хабаровске

    В июле в палаточном лагере в Хабаровске вспыхнул пожар. Погибли четверо детей. Во избежание повторения трагедии по всей Псковской области начали проверять действующие лагеря
    Я бы доктором пошёл

    Общество / Здоровье
    7 августа 10:48

    Я бы доктором пошёл

    Золотая медаль, высшая строчка в рейтинге поступающих, врачебная династия — сильнейшие выпускники школ выбирают изучение медицины в Пскове