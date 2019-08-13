Место занято

В начале августа завершилась приемная кампания на бюджетную очку в главный вуз региона — Псковский государственный университет. Конкурс серьезный — не всем абитуриентам с высоким баллом удалось его пройти. Не нашли себя в списке поступивших? Отчаиваться не стоит. Бегите скорее в приемную комиссию, у вас еще есть шанс.
В этом году абитуриентов не только больше по количеству, но они сильнее по качеству. Результаты ЕГЭ поступающих увеличились на два балла.
Наталья Ильина,
врио ректора ПсковГУ
Больше всего целевых мест было выделено на педагогические и технические направления. А самыми популярными стали — инженерия, лечебное дело и естественные науки, юриспруденция, экономика и педагогика. Конкурс на бюджетные места был настолько сильным, что не все абитуриенты даже с высокими баллами смогли пройти.
— Отчаиваться не стоит, — отметила Наталья Ильина. — До 23 августа каждый абитуриент, который подавал документы в университет, но не увидел себя в списке зачисленных, может обратиться в приемную комиссию и подать документы на заочную форму обучения.
В этом году бюджетных мест на заочке 139.
— Надо использовать любой шанс, — убеждена врио ректора вуза. — Если вы не прошли на очную форму, подайте документы на заочную и обучайтесь там бесплатно. Будучи студентом, вы сможете трудоустроиться и работать, или со временем перейти на очную форму обучения.
Первокурсники приедут учиться в Псков из семидесяти двух регионов, в прошлом году — из сорока одного. География значительно расширилась, и тому несколько причин — хорошая транспортная логистика, реализация крупных федеральных проектов в регионе, изменение содержания образования.
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Инфографика Кирилла Гавриленко.
— Мы стали менять содержание образовательных программ, формат и форму обучения, они стали больше ориентированы на работодателей, — рассказала Наталья Ильина.
Что касается Псковской области, то наибольшее количество абитуриентов поступили в вуз из Пскова, Печорского, Островского, Порховского районов. В общей сложности число местных абитуриентов выросло на 20 %.
И это неспроста: руководство вуза всячески старается сделать условия учебы, жизни и досуга студентов в Пскове привлекательными. Разработаны социальные пакеты, идет ремонт общежитий, оборудуют спортивные площадки. В этом году, например, решили выдавать языковые сертификаты первокурсникам, которые набрали высокие баллы по ЕГЭ. Такая практика вводится в вузе впервые.
— Все абитуриенты, которые стали студентами ПсковГУ с суммой баллов по ЕГЭ от 230, получат бесплатный языковой сертификат, — отметила врио ректора. — Они смогут выбрать любой язык для изучения, а значит, впоследствии смогут воспользоваться модулем мобильности и пройти курсы в любой стране.
Среди других бонусов — непрерывная практика в администрации области. Таким образом, студенты получат возможность попасть в кадровый резерв. Такое предложение поступило от губернатора Михаила Ведерникова. Пока оно распространяется на студентов, которые в этом году поступят на магистерскую программу, а в дальнейшем — и на бакалавров 3-4 курсов.
Изменилась политика вуза и в отношении работы с иностранными студентами. В этом году на бюджет в ПсковГУ приняли 29 человек, хотя заявок было 60. С каждым иностранцем намерены работать адресно.
Шанс сесть на университетскую скамью остается до 23 августа.
Фото Андрея Степанова.
— Мы сознательно идем на уменьшение процентного соотношения иностранных студентов. В этом году их будет 12-15 % вместо 18 % в прошлом. Мы меняем качественный состав абитуриентов, — заявила Наталья Ильина. — Сегодня иностранные студенты — это экспорт образовательных услуг, это правильное развитие экономики региона.
Идет вуз и на сознательное уменьшение абитуриентов из Средней Азии. Такое решение в том числе связано с работой по национальному проекту «Образование», где одним из приоритетов является правильный экспорт образовательных услуг.
Иностранные граждане, которых зачисляли на бюджетные места, — это наши соотечественники, чьи родители родились в бывшем Советском Союзе. Только они вправе претендовать на бюджетные места. Остальные иностранцы претендуют на платные места. Там не только страны СНГ, но и дальнего зарубежья.
Александр Стрикунов,Окончательные результаты приемной кампании будут известны в октябре.
начальник отдела по приему ПсковГУ
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Совет от Натальи Ильиной абитуриентам 2020 года:
«Чтобы увеличить свои шансы поступления на бюджет, надо сдавать ЕГЭ как минимум по пяти дисциплинам. Опыт показывает, что в наиболее выгодном положении оказались те абитуриенты, которые не были ориентированы на одно направление обучения. Обязательно участвуйте в вузовских конкурсах и олимпиадах, за это тоже можно получить дополнительные баллы».