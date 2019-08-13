Место занято

В начале августа завершилась приемная кампания на бюджетную очку в главный вуз региона — Псковский государственный университет. Конкурс серьезный — не всем абитуриентам с высоким баллом удалось его пройти. Не нашли себя в списке поступивших? Отчаиваться не стоит. Бегите скорее в приемную комиссию, у вас еще есть шанс.

БЕГОМ

В этом году абитуриентов не только больше по количеству, но они сильнее по качеству. Результаты ЕГЭ поступающих увеличились на два балла.

Больше всего целевых мест было выделено на педагогические и технические направления. А самыми популярными стали — инженерия, лечебное дело и естественные науки, юриспруденция, экономика и педагогика. Конкурс на бюджетные места был настолько сильным, что не все абитуриенты даже с высокими баллами смогли пройти.

— Отчаиваться не стоит, — отметила Наталья Ильина. — До 23 августа каждый абитуриент, который подавал документы в университет, но не увидел себя в списке зачисленных, может обратиться в приемную комиссию и подать документы на заочную форму обучения.

В этом году бюджетных мест на заочке 139.

— Надо использовать любой шанс, — убеждена врио ректора вуза. — Если вы не прошли на очную форму, подайте документы на заочную и обучайтесь там бесплатно. Будучи студентом, вы сможете трудоустроиться и работать, или со временем перейти на очную форму обучения.