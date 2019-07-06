Студенческая крепость

За последнюю неделю территория кампуса Псковского университета разительно преобразилась. Отремонтированный фасад радует глаз. Ограждение, газоны, дорожки, скамейки, фонари - благоустроенная территория смотрится ухоженной и аккуратной даже несмотря на то, что работы еще не завершены.

Место, годами заброшенное, превращается в центр притяжения города. «Псковская правда» побывала на объекте.

А в вашем детстве была стройка? В моем – да. Рядом с нами начали возводить новый дом, но что-то пошло не так и строительство заморозили. Наверное, каждый проживающий в округе ребенок по стройке полазил. Конечно, ходить туда нам настрого запрещалось, но от этого только еще интереснее. Украдкой проникнуть в дом, походить по будущим комнатам и кухням, заглянуть в темные закутки ванной и туалета, выглянуть из окна на улицу, поиграть с эхом, затеять прятки с друзьями. Поход на стройку - целое приключение. На днях я словно снова оказалась в детстве – попала в недостроенный кампус ПсковГУ. И то чувство азарта и интереса вновь пробудилось.

Задуманная некогда на этом месте гостиница поражает воображение. Здание в 1974 году проектировал ленинградский проектный институт. Предполагалось, что в Пскове появится стилизованная под древнюю крепость гостиница, в которой будет шикарный ресторан с панорамными окнами с видом на Кремль и реку Великую, несколько видовых площадок на крышах, которые с легкостью можно превратить в дополнительную комфортную зону отдыха для гостей, целый этаж двухуровневых номеров класса люкс, настоящий бассейн во внутреннем дворе. Грандиозная задумка. Спланировано все настолько грамотно, что нынешние строители снимают шляпу перед разработчиками проекта. Все здание разделено на блоки. Все блоки находятся на разных уровнях, при этом между собой взаимосвязаны. Вот только что мы были на четвертом этаже, а спустились на один этаж вниз, перешли на другую сторону и… думаете, пришли на третий этаж, а вот и нет – оказались на улице.

Строить гостиницу начали в 1978 году. Строили основательно и капитально. Стены толщиной с крепостные в городе.

Перед реконструкцией здание прошло полное обследование несущих конструкций, кладки и других элементов. Оно показало, что фундамент, стены, колоны сделаны очень качественно, что называется, на совесть.

А какой вид открывается на город: река, Троицкий собор, Ольгинский мост. Красота. Студентам университета остается только завидовать.

Полностью объект обещают сдать в декабре этого года.