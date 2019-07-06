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Общество / Образование

Студенческая крепость

Секреты университетского кампуса ПсковГУ — каким он будет

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Ольга Нефёдова
6 июля 2019 года, 09:01
Фото: Андрей Степанов
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За последнюю неделю территория кампуса Псковского университета разительно преобразилась. Отремонтированный фасад радует глаз. Ограждение, газоны, дорожки, скамейки, фонари - благоустроенная территория смотрится ухоженной и аккуратной даже несмотря на то, что работы еще не завершены.

Место, годами заброшенное, превращается в центр притяжения города. «Псковская правда» побывала на объекте.

А в вашем детстве была стройка? В моем – да. Рядом с нами начали возводить новый дом, но что-то пошло не так и строительство заморозили. Наверное, каждый проживающий в округе ребенок по стройке полазил. Конечно, ходить туда нам настрого запрещалось, но от этого только еще интереснее. Украдкой проникнуть в дом, походить по будущим комнатам и кухням, заглянуть в темные закутки ванной и туалета, выглянуть из окна на улицу, поиграть с эхом, затеять прятки с друзьями. Поход на стройку - целое приключение. На днях я словно снова оказалась в детстве – попала в недостроенный кампус ПсковГУ. И то чувство азарта и интереса вновь пробудилось.

Задуманная некогда на этом месте гостиница поражает воображение. Здание в 1974 году проектировал ленинградский проектный институт. Предполагалось, что в Пскове появится стилизованная под древнюю крепость гостиница, в которой будет шикарный ресторан с панорамными окнами с видом на Кремль и реку Великую, несколько видовых площадок на крышах, которые с легкостью можно превратить в дополнительную комфортную зону отдыха для гостей, целый этаж двухуровневых номеров класса люкс, настоящий бассейн во внутреннем дворе. Грандиозная задумка. Спланировано все настолько грамотно, что нынешние строители снимают шляпу перед разработчиками проекта. Все здание разделено на блоки. Все блоки находятся на разных уровнях, при этом между собой взаимосвязаны. Вот только что мы были на четвертом этаже, а спустились на один этаж вниз, перешли на другую сторону и… думаете, пришли на третий этаж, а вот и нет – оказались на улице.

Строить гостиницу начали в 1978 году. Строили основательно и капитально. Стены толщиной с крепостные в городе.

Перед реконструкцией здание прошло полное обследование несущих конструкций, кладки и других элементов. Оно показало, что фундамент, стены, колоны сделаны очень качественно, что называется, на совесть.

А какой вид открывается на город: река, Троицкий собор, Ольгинский мост. Красота. Студентам университета остается только завидовать.

Полностью объект обещают сдать в декабре этого года.

Студенческая крепость
Купол венчает шпиль – на нем флюгель с барсом.
фото Андрея Степанова
  

Здание состоит из четырех блоков. Блок А и В: жилые комнаты, комнаты персонала, прачечные, кладовые белья, технические помещения, санузлы.

Комнаты будут рассчитаны на 2-4 студентов.

Блок С: центральный, это главный вход, открытая терраса, вестибюли, холлы, конференц-зал на 190 мест, два обеденных зала, пищеблок, хозяйственные и технические помещения, жилые комнаты, вахта, пост охраны, гардеробы и туалеты.

Блок Д: помещения для проживания семейных пар учащихся и преподавателей, двухместные комнаты для студентов, вахта, технические помещения, открытая терраса, комнаты для занятий, для сушки белья, гладильные комнаты, душевые, две комнаты с санузлами для людей с ограниченными возможностями перемещения.

Кровля выполнена из меди. Листы, что со временем оторвалось, сейчас восстановили. Выглядит это пока не очень красиво – слишком уж выделяется. Но пройдет совсем немного времени, и медь приобретет темный цвет, сравняется со всем остальным покрытием.

Купол тоже покрыт медью. Где-то покрытие нарушено, его восстановят.

В здании четыре пассажирских лифта и один грузовой. Сейчас рабочие переделывают шахты. Один из лифтов будет предназначен для колясочников.

Студенческая крепость

Выполнено 37,3% работ от общего объёма. Благоустройство со стороны Великой выполнено на 90-95%. Фасадные работы выполнены на 50%. Разбиты дорожки, некоторые заасфальтированы, другие на днях «зальют» гранитной крошкой.

Студенческая крепость

Установлено 43 четырехметровых торшерных фонаря и 11 восьмиметровых консольных. В планах – поставить оставшиеся скамейки, высадить деревья и кусты, посеять траву, разбить клумбы.

Студенческая крепость

Часть скамеек, довольно необычных, висящих уже установлена.

Студенческая крепость

На стройке трудятся 17 организаций, только одна - не псковская. В общей сложности работают от 80 до 100 человек. На подхвате - студенты ПсковГУ, до 20 человек в день. По словам строителей, их помощь всегда кстати.

Студенческая крепость

Внутри помещения делают внутренний водопровод, канализацию, вентиляцию, электричество, выполняют отделку в комнатах (шпаклевка, покраска, полы). Все это было, когда подрядчик пришел на объект, но уже не соответствовало нормам, пришлось демонтировать и делать все по-новому. По такому же принципу меняли и старые алюминиевые окна на новые пластиковые.

Студенческая крепость

Пришлось делать некоторую перепланировку здания — под новые цели. Например, проектом были запланированы двухъярусные люкс-номера. Под них отдавался целый этаж.Окна на мансардном этаже были сквозные и выходили на обе стороны. Номера разделили, строители в них залили потолок, получилось две отдельные комнаты для студентов.

Студенческая крепость

В здании несколько смотровых площадок – все с видом на Кремль и Великую. Выйти на них можно будет из холла. Здесь сделают красивое ограждение, зальют полы и положат плитку. Так и напрашиваются сюда мягкие диванчики и уютные кресла, а летом – зонтики и шезлонги, чтобы можно было загорать.

Студенческая крепость

На площадях с панорамными окнами, под центральной «башней» разместятся две столовые на 80 и 50 мест. Помещения еще не отремонтированы, а воображение уже рисует уютные столики у окна. Этажом выше под самым куполом разместится библиотека. Панорамные окна покрыты специальной теплозадерживащей пленкой, которая будет сохранять солнечное тепло.

Студенческая крепость

В каждой жилой комнате отдельный санузел, раковина и душ, а вот кухни ни индивидуальной, ни общей не планируется. Предполагается, что питаться студенты будут в столовой. Готовить можно будет только в семейных номерах. В зависимости от размера комнаты в ней будут располагаться 2-4 студента. Номера на первых двух этажах без балконов. Тем, кто будет жить на третьем этаже – повезло. У них будут индивидуальные балкончики с видом на реку.

Студенческая крепость

Центральный заезд будет с улицы Конной. Автостоянки две. Со стороны Конной находится и внутренний двор. Первоначально по проекту там должен был появиться бассейн. Теперь на его месте будет две волейбольные площадки. По периметру оставят бетонное ограждение, дополнительно нарастив, поставят скамейки и трибуну. Рядом разобьют площадки для мини-футбола, баскетбола, воркаута. Сделают тренажерную площадку, велосипедную дорожку, велопарковки на 20 и 50 велосипедов. Оградят территорию зеленой сеткой-забором. Облицовка фасада выполнена с использованием известнякового камня, которому ничего не делается уже на протяжении 30 лет.

Студенческая крепость

В цокольном помещении, возможно, разместится кинотеатр. Может быть, появится спортивный зал. Все коммуникации, разводка и отделка делаются так, чтобы можно было поставить тренажеры.

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