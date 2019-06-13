Играть на банках с песком на улицах Пскова, устроить для младших квест по Ганзе, съездить в школу-интернат — все вместе. Сейчас 11 «В» из Гуманитарного лицея проходит главный квест в своей жизни: сдает экзамены и выбирает профессии. Чему дети за семь лет научили свою классную и за что ее любят родители учеников. «У нас такая замечательная классная руководительница! Наши дети ее просто обожают! Пожалуйста, расскажите про нее!» На «Псковскую правду» обрушился буквально шквал звонков от родителей выпускников Гуманитарного лицея Пскова. Родители просили, умоляли, требовали одного — рассказать о той, которая знает их детей чуть ли не лучше их самих. О классном руководителе 11 «В» Светлане Васильевне Жалейко. И мы не смогли устоять перед таким напором родительской любви. В среду, 5 июня, мы перешагнули порог Гуманитарного лицея.

КАК МАМА

Светлана Васильевна провела в свой класс. Всё как обычно: парты, доска, залитые солнцем подоконники. Собеседница села за привычное место — учительский стол. И мы погрузились в воспоминания: — Я сама псковская, родилась и выросла здесь. Когда пошла в школу, как и многие девочки, мечтала, что стану учительницей начальных классов. Потом в старших классах я увлеклась исторической прозой, а затем и сама решила стать преподавателем истории. Когда рассказала маме, она лишь улыбнулась и сказала, что сама всегда мечтала быть учителем истории! Поэтому после школы Светлан­а п­оступила на исторический факультет Псковского пединститута. Сначала работала в 8-й школе. Но после рождения ребенка перешла работать в Гуманитарный лицей, это было 14 лет назад, где преподает историю и обществознание. Этот выпускной класс, 11 «В», для нее самый особенный и любимый. — Мои ребята хороши тем, что они разные, — когда классная руководительница рассказывает о своем классе, у нее голос становится очень теплым и нежным. — Кто-то лидер, кто-то спокойный, есть творческие натуры, кто-то тихий и задумчивый, а потом раз — и как выдаст какие-нибудь гениальные идеи или решения. Все дети со своими достижениями: есть олимпиадники регионального и всероссийского уровня, есть заядлые кавээнщики и спортсмены, они танцуют, рисуют. И все собрались здесь, все самые-самые. Мои. Надо ли говорить, что свою работу Светлана Жалейко обожает. — Рабочий день проходит незаметно. Перемены проносятся моментально, уроки — и того быстрее! Это очень нравится, некогда грустить или сидеть и думать о жизни, ты постоянно в движении.

С РОДИТЕЛЯМИ ОЧЕНЬ ПОВЕЗЛО

Над вопросом, что самое трудное в ее профессии, учительница долго думала. Да так и не ответила: — Работать с детьми — это ведь труд не одного учителя. Сами знаете — один в поле не воин. В школе не только я с детьми работаю, а все учителя, каждый вносит свою лепту, разговаривает, наставляет. Бывают, конечно, и сложные дети, но всегда очень помогает семья. А нам с родителями очень сильно повезло — ни разу не было, чтобы кто-то в чем-то отказал. Приходят по первому звонку! Самое главное — это общение с детьми: в школе я общаюсь с ними не только на уроках, но и на переменах, дома с ними общаются родители. Через внимательное общение даже самые сложные дети выправляются, учатся слушать и слышать. — Светлана Васильевна, на ваших глазах вырастают новые поколения детей. Сильно современные дети отличаются от тех детей из первых ваших классов? — Да, отличаются. И это здорово, что они другие. Современные дети более открытые, смелые, они спорят, ищут истину, отстаивают свое мнение. Но в то же время они готовы услышать и другое мнение и прислушиваются к нему. Это важно. А еще они помогают меняться и нам, взрослым, и тоже многому нас учат. А вообще, в жизни этого класса и Светланы Жалейко было много всего интересного. Очень примечательна традиция класса под Новый год ездить в Бобровскую школу-интернат для детей-инвалидов и показывать концерт. — Это очень важно — приучать детей заботиться о тех, кто слабее тебя, — уверена педагог. — Многие ребята после посещения дома-интерната уехали совсем другими детьми. Задумчивыми. Это помогает переосмыслить свою жизнь, по-другому посмотреть на многие вещи. За все семь лет ребята вместе с классным руководителем успели и на балет, и на концерты в другие города съездить, и выступать с концертами сами, проводить КВН, устроить «шумовой оркестр»: на улицах Пскова играли на банках с песком, кастрюлях и других совсем не музыкальных вещах.

ЭКЗАМЕНЫ И ИНСТИТУТЫ

Сейчас и сами выпускники проходят, наверное, самый сложный квест в их жизни — ЕГЭ, выбирают профессию, институты. — Я прекрасно понимаю, — говорит классный руководитель, — как им сейчас страшно. Столько лет все было ясно и понятно, а сейчас все резко поменяется. И самое главное, надо сделать выбор. Это пугает даже взрослых, а им всего по 17-18 лет. Такая ответственность! Но у Светланы Васильевны, нам кажется, есть ответы на все, даже самые сложные вопросы: — Сейчас многие ребята подходят и спрашивают: «Светлана Васильевна, кем мне быть?» Я многим советую быть учителем. Это замечательная профессия: интересная, творческая. Ты всегда окружен замечательными детьми, всегда в движении. А что еще нужно для счастья? И глаза классного руководителя вновь светятся неподдельной нежностью и любовью. Вот оно, призвание всей жизни!