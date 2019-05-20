ПсковГУ впервые проведёт масштабную конференцию, чтобы найти партнёров и новые кадры

Программа конференции включает в себя три блока: деловой, научный и молодежный. Участники мероприятия рассмотрят вопросы о роли приграничных территорий для экспорта образования, привлечения бизнес-партнеров, создания университетских кампусов и новых предложений для обучения и закрепления успешных иностранных студентов и преподавателей. Федеральными партнерами конференции выступили Национальный фонд подготовки кадров, инновационный центр «Сколково», Росмолодежь, Россотрудничество.

Для нас важно познакомить с регионом и с университетом ведущие вузы Российской Федерации. Также нам важно показать ресурс города и ресурс нашего университета федеральным экспертам и федеральным структурам, которые курируют реализацию нацпроектов.

По ее словам, мероприятие поможет определить генеральных партнеров для псковского университета и его образовательной деятельности:

- Во-первых, это определение ведущих университетов для развития академической мобильности в рамках создания так называемых зеркальных лабораторий. Второе – это создание и обучение наших коллективов под новые образовательные программы. Наши преподаватели и коллективы других вузов, совместно с которыми эти программы будут реализовываться, должны соответствовать друг другу. Необходимо особое повышение квалификации и особая подготовка наших кадров. Кроме того, это и возможность привлечения сюда молодых эффективных кадров, которые готовы приехать с семьями на территорию Псковской области и работать в Псковском государственном университете.

Наталья Ильина отметила также, что кадровая политика университета будет осуществляться в соответствии с новой моделью управления вузом.

- Университет утвердил концепцию программы конкурентоспособности, в рамках которой будет формироваться дорожная карта. А это реальные шаги для достижения показателей, намеченных в программе, - напомнила ректор. - В июне у нас будет большая стратегическая сессия с коллективом, в которой примут участие все факультеты и все желающие. В ходе этого мероприятия будет сформирована модель управления и реестр образовательных программ. В рамках этого и будет осуществляться кадровая политика.

Привлечению кадров в вуз и в целом в регион будет способствовать и озвученная губернатором области Михаилом Ведерниковым инициатива о признании Псковской области приоритетной для переселения соотечественников.

- Миссия нашего вуза, как любого опорного университета, - развивать территорию региона. Развитие региона возможно через кадры. И сегодня в рамках национального проекта «Экспорт образования» есть целевые установки, когда университеты должны реализовывать образовательные программы для иностранных граждан, в том числе и для своих соотечественников. Естественно, наш университет модернизирует и создает новые образовательные программы, которые будут интересны для иностранцев и для соотечественников.

По ее словам, в рамках этой работы университет сможет готовить кадры для себя и для региона:

- Например, есть проект «Создание научных лабораторий». Эти лаборатории возглавляют либо ведущие зарубежные ученые, либо наши соотечественники, которые проживают за рубежом. И если для их переезда будут созданы оптимальные условия, университет пополнится кадрами из соотечественников, имеющих большой научный авторитет. Т.е. университет получит возможность для подготовки наших соотечественников по новым образовательным программам, а в дальнейшем - для снабжения отраслей экономики муниципальных территорий региона новыми кадрами.