Школьники из Пскова хотят создавать полезные технологии, как Илон Маск

На что похожа установка ядерного реактора, почему после соприкосновения с ней пальцы становятся серыми и что серьезные ученые думают о проектах школьников из Пскова. У многих до сих пор крупнейший научный центр России — Курчатовский институт — ассоциируется с ядерной физикой и созданием атомной бомбы. И хотя сегодня сотрудники научного центра занимаются разработками новейших технологий для самых различных сфер мирной жизни, объект по-прежнему остается секретным и доступ на его территорию ограничен. Но не для учащихся детского технопарка «Кванториум Псков».

Во время Кикоинских чтений, которые прошли в Пскове в марте этого года, в «Кванториум» была организована экскурсия делегации Курчатовского института. Президент учреждения Михаил Ковальчук заходил в каждый квантум и беседовал с ребятами. Это очень интересный человек, в хорошем смысле провокатор — он задавал ребятам вопросы, в том числе и проблемного характера, например, о возможных рисках высоких технологий.

Ольга Урсова,

методист «Кванториума»

Итогом общения стало приглашение пятерых учащихся из разных квантумов посетить Курчатовский институт.

РЯДОМ С ЯДЕРНЫМ РЕАКТОРОМ

— О поездке нам объявили неожиданно, буквально за неделю, — вспоминает учащийся «Робоквантума», десятиклассник Псковского технического лицея Ростислав Платухин. — Курчатовский институт взял на себя все обязательства по нашему пребыванию в Москве. Во время посещения национального исследовательского центра дети побывали в междисциплинарных лабораториях, посетили клуб молодых ученых, а также увидели первый ядерный реактор, который сейчас является памятником науки и техники, и синхротрон. — Сам ядерный реактор находится под землей. Сверху только крышка, куда вводили стержни. Внутрь реактора мы, естественно, попасть не могли, но нам разрешили походить рядом, — говорит Ростислав Платухин. По его словам, реактор представляет собой башню из графитовых кирпичей высотой 7 метров и радиусом примерно 3 метра, которая находится под землей. — Сейчас реактор не действует. К нему можно было подойти. Мы потрогали блоки — пальцы потом были серые от графита. Также нам показали механизм, благодаря которому в первый раз запускали реактор в 1946 году. Мы могли посмотреть сохранившуюся аппаратуру середины прошлого века, документы, фотографии ученых, — перечисляет Ростислав.

ОТ ЛЮДЕЙ И ДЛЯ ЛЮДЕЙ

Но больше всего, по словам кванторианца, школьникам запомнилось представление проектов. Учащиеся VR-квантума (они занимаются темой виртуальной реальности) Арман Луарсабян и Савва Яриз вдвоем работали над проектом «Реабилитация после инсульта с помощью технологии VR». — Этот проект мы запустили во время хакатона в Сколково, за него получили первое место в своем треке и решили продолжить работу над ним и после соревнования. Также мы рассказали о проекте «Восстановление утраченных памятников архитектуры», в котором наша группа работает над воссозданием в виртуальной реальности храмов Довмонтова города в Кремле. Это проект, требующий много усилий и терпения, так как все детали нужно прорисовать вручную в компьютере, взять из интернета шаблон не получится, — сообщает ученик 8 класса Технического лицея Савва Яриз. Ученик 9 класса средней школы № 24 Дамир Лозин представил проект группы «Наноквантума» о создании эффективных фильтрующих систем и исследовании водопроводной воды Пскова. Ученица 11 класса Гуманитарного лицея Ангелина Буторина — исследовательскую работу «Геоквантума» — «Мониторинг состояния хвойных насаждений придорожных территорий», благодаря ней создана и постоянно обновляется интерактивная карта заболеваний растений на территории Пскова. А Ростислав Платухин, работающий в «Робоквантуме» над созданием роботов-манипуляторов, признался, что на презентации рассказывал о себе — как о проекте собственной деятельности. В будущем он хотел бы «продвигать» научные достижения, как Илон Маск. — И не важно, с денежной выгодой или нет. Просто хочу, чтобы технологии были для людей. От людей и для людей.

СДЕЛАТЬ МИР ЛУЧШЕ

После представления проектов школьников распределили по лабораториям. Они смогли понаблюдать за работой опытных и молодых ученых и исследователей. — Мне предстояло работать с макетом человекоподобного робота. С помощью котроллеров надо было заставить руку робота двигаться. Для меня как человека, который делает манипуляторы, было очень приятно увидеть модель руки, причем полностью распечатанную на 3D-принтере. Так что это задание было полезно даже с точки зрения «анатомии» роботов, — признается Ростислав. «Крайне полезным» опытом назвал возможность поработать в лабораториях и Дамир Лозин: — Я, например, открыл для себя по-новому такие науки, как химия и биология. В дальнейшем планирую работать в научной сфере, в области астрофизики. Но несмотря на это, я заинтересован и в других областях, благодаря этой поездке.

По словам Саввы Яриза, двух дней на ознакомление с Курчатовским институтом оказалось мало: — Ученые там занимаются проблемами не сегодняшнего дня, а будущего! По нашей специализации мы работали в лаборатории когнитивных технологий. Там было просто волшебно! Ученые изучают работу мозга, разрабатывают технологию управления компьютером без клавиатуры и мыши, при помощи только зрения. Надеюсь, что именно в этой лаборатории удастся в дальнейшем еще поработать. После поездки я стал задумываться о нейробиологии как о будущей специализации. Ангелина Буторина тоже после посещения НИЦ планирует «начать новый проект, который будет непосредственно связан с медициной и спасет не одну жизнь»: — По моему мнению, научная сфера очень обширна, заниматься ею нужно всю жизнь, по желанию. Я поняла, что это «то самое», чем я буду заниматься. Но главное — я увидела, как работает наука в России сегодня, в самом продвинутом исследовательском центре страны. — Вы когда-нибудь задумывались, как изменится наша жизнь через 5 лет? 10 лет? И изменится ли вообще? Ответы на эти вопросы я получил, посетив Курчатовский институт, — добавляет Арман Луарсабян. — Я начал понимать, сколько возможностей доступно каждому из нас, чтобы сделать этот мир лучше! Где бы мы ни были, чтобы мы ни делали, наука окружает нас везде, и нельзя оставлять ее на произвол судьбы. Наука должна работать на нас. На людей, и никак иначе.