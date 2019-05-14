Школьники из Пскова хотят создавать полезные технологии, как Илон Маск

На что похожа установка ядерного реактора, почему после соприкосновения с ней пальцы становятся серыми и что серьезные ученые думают о проектах школьников из Пскова.
У многих до сих пор крупнейший научный центр России — Курчатовский институт — ассоциируется с ядерной физикой и созданием атомной бомбы. И хотя сегодня сотрудники научного центра занимаются разработками новейших технологий для самых различных сфер мирной жизни, объект по-прежнему остается секретным и доступ на его территорию ограничен. Но не для учащихся детского технопарка «Кванториум Псков».
Во время Кикоинских чтений, которые прошли в Пскове в марте этого года, в «Кванториум» была организована экскурсия делегации Курчатовского института. Президент учреждения Михаил Ковальчук заходил в каждый квантум и беседовал с ребятами. Это очень интересный человек, в хорошем смысле провокатор — он задавал ребятам вопросы, в том числе и проблемного характера, например, о возможных рисках высоких технологий.
Ольга Урсова,Итогом общения стало приглашение пятерых учащихся из разных квантумов посетить Курчатовский институт.
методист «Кванториума»
РЯДОМ С ЯДЕРНЫМ РЕАКТОРОМ— О поездке нам объявили неожиданно, буквально за неделю, — вспоминает учащийся «Робоквантума», десятиклассник Псковского технического лицея Ростислав Платухин. — Курчатовский институт взял на себя все обязательства по нашему пребыванию в Москве.
Во время посещения национального исследовательского центра дети побывали в междисциплинарных лабораториях, посетили клуб молодых ученых, а также увидели первый ядерный реактор, который сейчас является памятником науки и техники, и синхротрон.
— Сам ядерный реактор находится под землей. Сверху только крышка, куда вводили стержни. Внутрь реактора мы, естественно, попасть не могли, но нам разрешили походить рядом, — говорит Ростислав Платухин.
По его словам, реактор представляет собой башню из графитовых кирпичей высотой 7 метров и радиусом примерно 3 метра, которая находится под землей.
— Сейчас реактор не действует. К нему можно было подойти. Мы потрогали блоки — пальцы потом были серые от графита. Также нам показали механизм, благодаря которому в первый раз запускали реактор в 1946 году. Мы могли посмотреть сохранившуюся аппаратуру середины прошлого века, документы, фотографии ученых, — перечисляет Ростислав.
Но больше всего, по словам кванторианца, школьникам запомнилось представление проектов.
Школьники смогли увидеть, как работают крупнейшие мировые ученые. Многих это вдохновило на выбор профессионального пути.
Фото из соцсетей героев публикации.
Учащиеся VR-квантума (они занимаются темой виртуальной реальности) Арман Луарсабян и Савва Яриз вдвоем работали над проектом «Реабилитация после инсульта с помощью технологии VR».
— Этот проект мы запустили во время хакатона в Сколково, за него получили первое место в своем треке и решили продолжить работу над ним и после соревнования. Также мы рассказали о проекте «Восстановление утраченных памятников архитектуры», в котором наша группа работает над воссозданием в виртуальной реальности храмов Довмонтова города в Кремле. Это проект, требующий много усилий и терпения, так как все детали нужно прорисовать вручную в компьютере, взять из интернета шаблон не получится, — сообщает ученик 8 класса Технического лицея Савва Яриз.
Ученик 9 класса средней школы № 24 Дамир Лозин представил проект группы «Наноквантума» о создании эффективных фильтрующих систем и исследовании водопроводной воды Пскова. Ученица 11 класса Гуманитарного лицея Ангелина Буторина — исследовательскую работу «Геоквантума» — «Мониторинг состояния хвойных насаждений придорожных территорий», благодаря ней создана и постоянно обновляется интерактивная карта заболеваний растений на территории Пскова. А Ростислав Платухин, работающий в «Робоквантуме» над созданием роботов-манипуляторов, признался, что на презентации рассказывал о себе — как о проекте собственной деятельности. В будущем он хотел бы «продвигать» научные достижения, как Илон Маск.
— И не важно, с денежной выгодой или нет. Просто хочу, чтобы технологии были для людей. От людей и для людей.
После представления проектов школьников распределили по лабораториям. Они смогли понаблюдать за работой опытных и молодых ученых и исследователей.
Псковские школьники побывали на секретном объекте
Фото из соцсетей героев публикации
— Мне предстояло работать с макетом человекоподобного робота. С помощью котроллеров надо было заставить руку робота двигаться. Для меня как человека, который делает манипуляторы, было очень приятно увидеть модель руки, причем полностью распечатанную на 3D-принтере. Так что это задание было полезно даже с точки зрения «анатомии» роботов, — признается Ростислав.
«Крайне полезным» опытом назвал возможность поработать в лабораториях и Дамир Лозин:
— Я, например, открыл для себя по-новому такие науки, как химия и биология. В дальнейшем планирую работать в научной сфере, в области астрофизики. Но несмотря на это, я заинтересован и в других областях, благодаря этой поездке.
Школьники из Пскова изучали "анатомию" роботов
Фото из соцсетей героев публикации
По словам Саввы Яриза, двух дней на ознакомление с Курчатовским институтом оказалось мало:
— Ученые там занимаются проблемами не сегодняшнего дня, а будущего! По нашей специализации мы работали в лаборатории когнитивных технологий. Там было просто волшебно! Ученые изучают работу мозга, разрабатывают технологию управления компьютером без клавиатуры и мыши, при помощи только зрения. Надеюсь, что именно в этой лаборатории удастся в дальнейшем еще поработать. После поездки я стал задумываться о нейробиологии как о будущей специализации.
Ангелина Буторина тоже после посещения НИЦ планирует «начать новый проект, который будет непосредственно связан с медициной и спасет не одну жизнь»:
— По моему мнению, научная сфера очень обширна, заниматься ею нужно всю жизнь, по желанию. Я поняла, что это «то самое», чем я буду заниматься. Но главное — я увидела, как работает наука в России сегодня, в самом продвинутом исследовательском центре страны.
— Вы когда-нибудь задумывались, как изменится наша жизнь через 5 лет? 10 лет? И изменится ли вообще? Ответы на эти вопросы я получил, посетив Курчатовский институт, — добавляет Арман Луарсабян. — Я начал понимать, сколько возможностей доступно каждому из нас, чтобы сделать этот мир лучше! Где бы мы ни были, чтобы мы ни делали, наука окружает нас везде, и нельзя оставлять ее на произвол судьбы. Наука должна работать на нас. На людей, и никак иначе.
КСТАТИ
В конце стажировки школьникам дали домашнее задание — до 1 июня выбрать тему исследования, что позволит организовать работу ребят в командах с молодыми учеными.