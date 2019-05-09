К взлёту готовы!

Юные псковичи ищут в архивах исторический материал, связанный с героями авиации Псковской области. На основе этих данных разрабатывают модели самолетов, собирают их, попутно изучая азы пилотирования и запуская в небо свои авиамодели. Идеей создать проект «Бессмертная эскадрилья» загорелись преподаватели досугового центра «Юный техник». — Мы посмотрели, что авиамоделирование в области загибается, соревнования не проводятся, кружки закрываются, — признается руководитель центра Владимир Колпаков. — У нас был уже один грант по робототехнике, и он прошел успешно. И мы решили таким же образом взяться за другой.

Возродить интерес

Проект, направленный на то, чтобы подстегнуть интерес к авиамоделированию, получил президентский грант в размере 2 777 245 рублей. Купили необходимое оборудование, в том числе станки и электроинструмент. И с осени работа началась — открылось 9 кружков в четырех муниципалитетах: Пскове, Великих Луках, Новоржеве и Псковском районе. Сейчас авиамоделированием занимаются более 60 детей с 8 до 15 лет. Ребята учатся анализировать информацию, пользоваться электроинструментом, работать на станках, применять технологическую оснастку, разрабатывать чертежи элементов конструкции моделей, сборочные чертежи. Изготавливать модели самолетов не так-то просто, как кажется. На станке преподаватели делают детали для будущих самолетов, затем они расходятся в кружки по районам, и там дети уже собирают самолеты. — Мы и педагогам зарплату небольшую платим, и оборудование закупаем, и заготовками самолетов их снабжаем, — объясняет Владимир Колпаков. — Чтобы им было проще — кому-то начать, кому-то продолжить свою работу, хотя бы часть проблем у них отпала. Так как проект запущен не так давно, до сложных моделей, а тем более радиоуправляемых, ребята еще не дошли и сейчас учатся изготавливать и запускать самолеты из специальных дощечек и пенопласта. В марте свои первые модели школьники испытывали на стадионе «Электрон». К сожалению, из-за плохих условий часть самолетов не пережила тренировку и сломалась до начала соревнований. Крепче и выносливее оказались метательные планеры Яна Тууле и Артёма Коновалова. Для тех, кто не смог посостязаться, появился стимул: приходить на соревнования с двумя, а лучше тремя моделями, говорят организаторы.

История подвигов