К взлёту готовы!

Юные псковичи ищут в архивах исторический материал, связанный с героями авиации Псковской области. На основе этих данных разрабатывают модели самолетов, собирают их, попутно изучая азы пилотирования и запуская в небо свои авиамодели.
Идеей создать проект «Бессмертная эскадрилья» загорелись преподаватели досугового центра «Юный техник».
— Мы посмотрели, что авиамоделирование в области загибается, соревнования не проводятся, кружки закрываются, — признается руководитель центра Владимир Колпаков. — У нас был уже один грант по робототехнике, и он прошел успешно. И мы решили таким же образом взяться за другой.
Изготовление моделей - дело не простое.
Фото Андрея Степанова.
Проект, направленный на то, чтобы подстегнуть интерес к авиамоделированию, получил президентский грант в размере 2 777 245 рублей. Купили необходимое оборудование, в том числе станки и электроинструмент. И с осени работа началась — открылось 9 кружков в четырех муниципалитетах: Пскове, Великих Луках, Новоржеве и Псковском районе.
Сейчас авиамоделированием занимаются более 60 детей с 8 до 15 лет. Ребята учатся анализировать информацию, пользоваться электроинструментом, работать на станках, применять технологическую оснастку, разрабатывать чертежи элементов конструкции моделей, сборочные чертежи.
Изготавливать модели самолетов не так-то просто, как кажется. На станке преподаватели делают детали для будущих самолетов, затем они расходятся в кружки по районам, и там дети уже собирают самолеты.
— Мы и педагогам зарплату небольшую платим, и оборудование закупаем, и заготовками самолетов их снабжаем, — объясняет Владимир Колпаков. — Чтобы им было проще — кому-то начать, кому-то продолжить свою работу, хотя бы часть проблем у них отпала.
Так как проект запущен не так давно, до сложных моделей, а тем более радиоуправляемых, ребята еще не дошли и сейчас учатся изготавливать и запускать самолеты из специальных дощечек и пенопласта.
В марте свои первые модели школьники испытывали на стадионе «Электрон». К сожалению, из-за плохих условий часть самолетов не пережила тренировку и сломалась до начала соревнований. Крепче и выносливее оказались метательные планеры Яна Тууле и Артёма Коновалова. Для тех, кто не смог посостязаться, появился стимул: приходить на соревнования с двумя, а лучше тремя моделями, говорят организаторы.
Взрослые помогают встать на крыло.
Фото Андрея Степанова.
В рамках проекта школьники ищут в архивах исторический материал, связанный с героями авиации Псковской области. Вместе с учителями центра они обсуждают историю создания крылатых машин и боевые подвиги пилотов. На основе этих данных и появляются потом чертежи моделей.
— Мы собираем исторический материал про летчиков Псковщины, про самолеты, на которых они летали, о подвигах, которые они совершали, — говорит руководитель центра Владимир Колпаков. — К нам даже подключились ребята из клуба «Искра», они как раз и занимаются больше историческим аспектом.
На данный момент проект живет сугубо за счет гранта, который и позволяет ему развиваться. Реализация проекта завершится в августе этого года, то есть к тому моменту закончатся выделенные президентом деньги. С ребятами занимаются 9 педагогов, они не отчаиваются и верят, что проект будет жить.
— Останется оборудование, продолжим точно так же сотрудничество с кружками, — отмечает Владимир Колпаков.— Единственное, мы не сможем платить педагогам зарплату, это придется решать на местах.
Создатели проекта не останавливаются на достигнутых целях и смело ставят себе новые.
Свои самолеты школьники представляют на соревнованиях в центре «Юный техник» и на авиамодельных фестивалях.
Летом работники «Юного техника» проведут профильную смену в детском лагере для любителей авиации и еще один фестиваль по авиамоделизму на территории военно-исторического музея Псковской области.