Домик в деревне для учителя

Президент России Владимир Путин 20 февраля в послании Федеральному Собранию предложил запустить программу поддержки педагогов в небольших населенных пунктах. Проект получил название «Земский учитель», заработать он должен со следующего года. На что педагоги смогут потратить миллион рублей и какие подводные камни ждут тех, кто решит присоединиться к программе.

По аналогии с уже существующей программой «Земский доктор», за переезд в небольшие города и села – до 50 тысяч человек (это вся Псковская область за исключением Пскова и Великих Лук), педагоги будут получать единовременно миллион рублей. Деньги можно будет потратить на покупку жилья или стройматериалов, выплату ипотеки. В программу могут попасть педагоги до 35 лет, отработать в школе им предстоит 5 лет.

Зачем это нужно? Педагогов катастрофически не хватает. На круглом столе по проекту «Новая школа» «Единой России» 11 апреля региональный координатор проекта, депутат областного Собрания Владимир Яников привел статистику: многие преподаватели работают на полторы-две ставки, иногда не по специальности, в результате чего качество образования ухудшается.

– Приедет девочка 22 лет. Выдадут ей миллион, а что с ним ей делать? Захочет построить дом, а землю где найдет? - задал Владимир Яников логичные вопросы.

К сожалению, программа не предусматривается дополнительных льгот. Возможность строительства дома и обустройства участка вызвала сомнения у участников круглого стола. Так же остается открытым вопрос приобретения самого участка.

Куда же делись педагоги, которых сотнями выпускам раньше педуниверситет и продолжает выпускать ПсковГУ? Уехали. И не очень далеко.

– В соседнюю Ленинградскую область уезжают учителя ради получения более высокой зарплаты и льгот, – не открыл никакой тайны директор школы из гдовского Ямма Александр Сосницкий. - Люди уезжают за 40 километров в Сланцы, чтобы получить денег. Из-за этого в регионах появляется нехватка кадров.

Да и не все выпускники с педагогическим образованием собираются работать по специальнсоти.

– Выпускники остаются в городе, устраиваются в магазин, куда угодно, только чтобы не ехать в деревню. В деревни нет перспектив. Даже если молодой человек переберется туда на время программы, то вряд ли он останется там через пять лет, – предположил Александр Сосницкий.

Участники круглого стола выдвинули инициативу: убрать ограничения по возрасту, чтобы завлечь и более старших преподавателей, которые с удовольствием готовы сменить приевшеюся городскую среду на собственный домик в деревне. Также предложили выплачивать миллион рублей всем педагогам до 35 лет, которые уже работают в школах области, это поможет закрепить их на работе. И строить социальное жилье, которое учитель сможет выкупить после выполнения всех пунктов договора. Все эти предложения местные единороссы отправят в ЦИК партии для дальнейшей проработки.