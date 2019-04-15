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Общество / Образование

От яслей до «Кванториума»

Как власти позаботятся о развитии псковских детей

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Ольга Нефёдова
15 апреля 2019 года, 17:44
Фото: Андрей Степанов
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Новые школы и детские сады, современные компьютеры в классах, IT-клуб для детей раннего возраста, уже второй для области «Кванториум» в Великих Луках — что ждет псковское образование.

Казалось, только недавно в Пскове открыли «Кванториум», а в планах уже строительство IT-клуба для детей. В нем ребят с раннего возраста будут обучать программированию на разных языках — навык, который пригодится им в будущем.

В рамках нацпроекта для школ закупят новые компьютеры, 3D-принтеры, интерактивные доски и симуляторы для уроков ОБЖ, с помощью которых можно будет отрабатывать приемы искусственного дыхания или научиться извлекать инородное тело из дыхательных путей.

Уже в этом году в Пскове откроют модельный центр дополнительного образования. Для родителей сделают что-то вроде навигатора — в одном месте будут собраны все кружки и секции, чтобы было легче сориентироваться и сделать выбор.

В Великих Луках активно создают собственный «Кванториум». Сейчас идет подготовка заявки по этому объекту.

— Есть дизайн-макет и представление, как «Кванториум» будет выглядеть, — рассказал в пресс-центре «Псковской правды» начальник областного комитета по образованию Александр Седунов.  

Для создания «Кванториума» по договоренности с губернатором Михаилом Ведерниковым ООО «Транснефть — Балтика» передало в собственность Великих Лук восьмиэтажное здание на улице Дружбы, 31.

Кому верить

Готовятся заявки и на строительство школ в Пскове и Великих Луках.

— В Великих Луках новая школа просто необходима, — сказал Александр Седунов. — Там большой процент детей учится во вторую смену. Программа, в которую мы надеемся попасть, будет действовать до 2025 года, так что у нас все шансы.

В этом году завершится возведение новой школы в Дно. Это первое образовательное учреждение с нуля, построенное в районе за последние десятилетия.  Ее возводят на месте аварийного здания 1947 года постройки. На эти цели из бюджетов различного уровня выделено свыше 378 млн рублей.

— Очень хотелось бы дальше тиражировать такие небольшие школы на 500 мест по области, — отметил начальник управления.

А вот в Гдове только-только определились с местом для новой школы. Уже известно, что будет она построена по проекту великолукской — на 825 человек. Такая школа в южной столице области начала работать в этом учебном году.

— Там надо решить вопрос с теплоснабжением, а я думаю, что он совсем скоро будет решен, и подавать заявку, — пояснил Александр Седунов.

Сейчас стоит вопрос о ремонте деревянного здания школы в деревне Линово Пыталовского района. В рамках национального проекта получено 135 млн рублей на ремонт корпуса великолукской школы №6. В этом году на ремонт будет направлено 60 млн рублей.

На этом фоне информация о закрытии школ выглядит по меньшей мере не внушающей доверия. Речь о Заклинской и Бельской школах, что в Дновском районе. Александр Седунов призвал не верить слухам и пообещал, что обе школы продолжат свою деятельность. 

— Разговоры о закрытии школ возникают регулярно. Я хочу напомнить о том, что существует постановление администрации, которое гласит: «для того, чтобы закрыть школу, нужно соответствующее решение». Для этого, как правило, собирают комиссию, — заявил Александр Седунов. — В последние несколько лет комиссия не всегда давала согласие на закрытие школ. Наша принципиальная позиция: если в школе есть дети, она должна работать. Эту позицию мы поддерживаем и будем поддерживать впредь.

Лучшее — детям

В ближайшее время в Псковской области появится 9 новых детских садов. Деньги на них регион получит до конца 2021 года.

— Всего у нас появится 2500 новых мест для дошкольников, — отметил Александр Седунов. — В Великих Луках уже строится два детских сада, в перспективе — еще столько же. Появятся сады в Пскове и Псковском районе. Это позволит решить вопросы с устройством детей не только в возрасте от трех лет, но и более маленьких.

Власти Псковской области в соответствии с поручением президента планируют полностью закрыть потребность в ясельных местах к 2021 году. Помогут в этом сразу два нацпроекта. Работа Михаила Ведерникова с федеральным центром по нацпроекту «Образование» позволила получить Псковской области из федерального бюджета более 732 млн рублей, софинансирование региона составляет 55 млн рублей. На «Демографию» в 2019–2021 годах в Псковскую область направлено из федерального бюджета 912 млн рублей. Софинансирование областного бюджета планируется в объеме 9 млн рублей. 

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