Тест по русскому

Проверять свои знания по русскому языку в этом году будем на тексте Павла Басинского. Сам автор продиктует отрывок из своего произведения на одной из площадок в Таллине. Именно этот город выбран столицей «Тотального диктанта» в 2019 году.

Написать диктант в Пскове можно будет на нескольких площадках: в центральном корпусе ПсковГУ, клубе «ТИР», спортивно-развлекательном центре «Простория», в 25-й, 9-й и 21-й школах, проектном офисе «Команды 2018» на Октябрьском проспекте, кофейне «Бодрый день» на улице Советской. Начало акции в нашем регионе в 14.00.

В предыдущие годы в Пскове на площадки приходило около трехсот «очников». Диктант также можно писать онлайн.

С 3 апреля на сайте открылась регистрация участников на площадки проведения проекта. На прошлой неделе зарегистрировались около 40 человек. Предварительная регистрация нужна лишь для того, чтобы потом можно было узнать свою оценку.

— В прошлом году было около двадцати отличников, — в пресс-центре «Псковской правды» рассказала региональный координатор проекта «Тотальный диктант», руководитель Псковской региональной общественной организации «Вечевой орден» Екатерина Родина. — Очень любопытно узнать, сколько отличников будет в этом году. Они получат призы от электронной библиотеки «Литрес», а их награждение состоится 15 мая.

Пока известен лишь один диктатор для чтения текста Павла Басинского в Пскове.

В клубе «ТИР» текст по традиции прочтет кандидат филологических наук и музыкант Вадим Андреев. Остальные диктаторы пока не определены. Журналисты на пресс-конференции предложили организаторам кандидатуры известных псковичей. В их числе дирижер Николай Хондзинский, режиссер Дмитрий Месхиев, актер Виктор Яковлев, журналист и радиоведущая Ирина Потапова. Организаторы пообещали обратиться к ним с предложением стать диктаторами.

В этом году к акции «Тотальный диктант» присоединились Остров, Дедовичи, Палкино, Печоры и Гдов.